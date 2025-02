El PSPV acusa al PP de "quitarse la careta" con el modelo de financiación

La reforma del modelo de financiación autonómica vuelve al foco de la actividad política y, con ello, a ser parte del choque declarativo. En este, el PSPV ha tomado las palabras de Alberto Núñez Feijóo comprometiéndose a apoyar que la despoblación sea un criterio a tener en cuenta en el nuevo sistema de financiación para afearle que los criterios que defiende el PP en esta reforma son "veneno para la Comunitat Valenciana".

Este nuevo episodio tiene su origen en el documento que envió el Ministerio de Hacienda a las autonomías hace dos semanas junto a la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. En este se mostraban algunas consideraciones que debería contar el nuevo sistema de financiación, basado en la población ajustada para calcular el reparto de recursos y sin el criterio de la despoblación dentro de las variantes correctivas.

Eliminar este asunto correctivo beneficiaría a la Comunitat Valenciana a la que le favorece un sistema basado en el reparto por habitante. Sin embargo, el domingo, en Zaragoza, Feijóo señaló en su intervención su apoyo a que el nuevo modelo tenga entre sus parámetros de cálculo la despoblación, la dispersión geográfica y el envejecimiento. "Han de ser incluidos en cualquier sistema de financiación de una comunidad autónoma" porque, según explicó, "son criterios solidarios con la España constitucional".

Estos tres elementos perjudicarían a la Comunitat Valenciana en el reparto, de ahí que el PSPV haya salido a la ofensiva este lunes en un tema en el que llevaban varios meses a la defensiva. "El PP se ha quitado la careta", ha indicado Rosa Peris, presidenta del Grupo Socialista en las Corts, incidiendo en que los elementos que pide incorporar Feijóo en el modelo son "veneno" para las arcas públicas valencianas.

Levantar la voz

“Los criterios defendidos por Feijóo para el nuevo modelo de financiación son la despoblación, el envejecimiento y la dispersión, y todos ellos van en contra de lo que necesita la Comunitat Valenciana”, ha incidido Peris quien ha afeado al Partido Popular que “diga no a la quita de la deuda, no a las entregas a cuenta, no a las ayudas de la dana y que encima ahora defienda un modelo que nos perjudica a todos los valencianos y valencianas”.

Asimismo, ha vinculado las declaraciones de Feijóo como "una muestra más de que Mazón se tiene que ir por irresponsable” y le ha reclamado que "dé la cara y explique cuál es su modelo de financiación". "Mazón tiene que levantar la voz para decirle a Feijóo que esos criterios que defiende igual le van bien a Galicia pero que son la muerte financiera para la Comunitat Valenciana”, ha señalado.

