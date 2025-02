Vox amenaza de nuevo con bloquear los presupuestos del Consell a días de su presentación

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reeditado este fin de semana su amenaza de bloqueo a los presupuestos autonómicos allá donde el PP depende de sus votos, como es el caso de las Corts Valencianes. Lo hace a días que el Consell de Carlos Mazón presente el proyecto de ley de presupuestos para 2025, condicionados este año por la reconstrucción tras la dana, y que se prevé para la próxima semana.

Abascal, que este sábado reunió en Madrid a los líderes ultraderechistas europeos, participaba este domingo en Murcia en una comida con afiliados y simpatizantes. Antes de esa comida, Abascal dijo "con total rotundidad" que no se van a aprobar los presupuestos en ninguna región en los que dependan de Vox y en los que no tengan "una garantía explícita y una ruptura clara de los pactos de populares y socialistas en Bruselas". "Una distancia de esos partidos populares regionales con esos pactos comprometidos con la dictadura verde y comprometidos con la inmigración masiva".

Es el caso de la Región de Murcia, en donde los presupuestos no han podido aprobarse tras la ruptura de gobierno entre el PP y Vox. También puede ocurrir en la C. Valenciana, donde el PP depende de los votos de Vox, y el Consell ya prorrogó los presupuestos, como en Extremadura.

Inmigración ilegal y políticas verdes

El líder de Vox, que ya rompió los gobiernos autonómicos en julio pasado por similares motivos, se refiere a la inseguridad que vive España. "Vemos cómo los periódicos empiezan a recoger la realidad, los crímenes cada vez más numerosos en Murcia, asociados en demasiados casos a la inmigración ilegal", señaló sobre Murcia este domingo.

Abascal, el día que anunció la ruptura de los gobiernos autonómicos. / Levante-EMV

Otro de los motivos de esa ruptura con los gobiernos del PP han sido las políticas asociadas al Pacto Verde "que arruinan con todo tipo de trabas a los agricultores y con todo tipo de trabas a una política justa del agua", aseguraba el dirigente.

Por todo ello, Abascal ha exigido "medidas concretas reflejadas en el presupuesto", "una declaración explícita y contundente, inequívoca", para que su partido apoye los presupuestos. "Si no tenemos esa garantía, para poder mostrar que no seremos engañados en esta ocasión, no tiene ningún sentido". "Queremos una declaración explícita de ruptura con los compromisos con la inmigración masiva de Bruselas y con los compromisos de Bruselas con el Pacto Verde", asevera.