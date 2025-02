El alumnado de 1º y 2º de ESO: ¿debería quedarse en el instituto o volver al colegio?

Las aulas de primero y segundo de la ESO seguirán en los institutos de la Comunitat Valenciana; no se trasladarán a los centros de primaria. Así lo confirma la Conselleria de Educación a las consultas realizadas por Levante-EMV; es decir, que el Consell descarta seguir la medida anunciada la pasada semana por la Comunidad de Madrid, con la que 52 colegios públicos comenzarán a impartir estos dos cursos en sus aulas. Aquí Educación no contempla implantar esta medida porque "supone partir una etapa educativa" y porque, además, se deberían "adecuar los centros de Infantil y Primaria para que tuvieran capacidad de albergar estos dos cursos más". Pese a ello, la decisión madrileña reabre un debate por resolver desde hace dos décadas sobre si a los 12 años es demasiado pronto o no para pasar al instituto y convivir con estudiantes casi adultos, algunos son mayores de edad.

La opinión de la comunidad educativa

No hay unanimidad al respecto, pero la comunidad educativa -profesorado, dirección de centros y familias- se muestra abierta a estudiar este cambio, aunque de producirse debería hacerse con un estudio previo de la situación y la preparación necesaria, para adaptarse a las necesidades curriculares y personales del alumnado. Desde el STEPV, Marc Candela aboga por "hacer una evaluación y analizar" las consecuencias del cambio realizado hace más de 20 años, cuando se aprobó la reforma de la Logse. Cabe recordar que el Botànic creó cuatro centros de educación primaria y secundaria obligatoria (Ceipso) en ámbitos rurales: Atzeneta del Maestrat, la Font d'en Carrós, La Vilavella y Xaló; y trató de implantar los ámbitos en primero de ESO, para tratar de dar una atención más individualizada. Sin embargo, según explica Candela, "el actual Consell está revirtiendo esta decisión y avanza en sentido contrario".

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Padres i Madres de Alumnos Provincia de Valencia (Fampa), Rubén Pacheco, considera "muy interesante" reabrir el debate porque hay "problemas asociados al paso temprano" de los preadolescentes al instituto; principalmente, por una cuestión "de madurez" y el cambio de un entorno "controlado, familiar y cercano" a uno con mayor "descontrol y menor proximidad". "Nos advierten de ello varios psicólogos y pedagogos", asegura, aunque ve "inviable" hacerlo sin "una seria preparación". En este sentido, los colegios no cuentan con espacio para albergar no solo las aulas, sino también los espacios requeridos para materias concretas -aula de música, laboratorio- porque la "normativa es completamente diferente a hace dos décadas".

El único colectivo que rechaza este paso atrás es el de los directores de secundaria. Su representante Toni González explica que los institutos son el lugar adecuado y preparado para afrontar "el cambio hormonal y neurológico" de los chicos y chicas de 12 años porque son quienes "tenemos la experiencia" para ello. Aún así, piensa que se debe trabajar en "mejorar la transición del aprendizaje" entre ambas etapas.

"Están muy desprotegidos"

Uno de los defensores del regreso de 1º y 2º de la ESO a los colegios es Agustín Zaragozá, profesor de secundaria y Agente de Igualdad. "El alumnado de estos cursos está muy desprotegido -, asegura-. Su paso al instituto es demasiado pronto y tenemos varios indicadores que lo constatan". Entre ellos, están la imitación de los comportamientos "menos deseables" del alumnado de Bachillerato -machismo, homofobia o violencia- o el incremento de los conflictos entre géneros que en Primaria "son mínimos". El problema es que estos problemas se vuelven más complicados de detectar en el instituto porque "la atención es menos individualizada". En un solo curso, los alumnos pasan de tener dos o tres profesores a tener un maestro por cada asignatura. Otro de los aspectos es el tema del horario. "¿Es adecuado que estudien de ocho a dos del mediodía?", se pregunta.

"Si realmente antes estaba bien ordenado, hemos metido la pata", reconoce Zaragozá. En este sentido, los colegios concertados han mantenido esta integridad de las dos etapas y, ante el temor de las familias, se han beneficiado de la situación para atraer al alumnado de las familias en contra de un salto tan temprano de sus hijos e hijas al instituto.