Santamaría (PP) al Gobierno: "Prefirieron salvar más a las cañas y las ratas de los cauces que a las personas y bienes"

La dana del 29-O ha dado el pistoletazo de salida al pleno del Senado de este martes con duras acusaciones del senador del Partido Popular Luis Santamaría al Gobierno a cuenta de las obras pendientes en varios cauces. Bajo la pregunta de "por qué el Ministerio para la Transición Ecológica decidió paralizar los proyectos de encauzamiento de los barrancos del Poyo y la Saleta", Santamaría no dudaba en señalar a los socialistas por la ley de l’Horta “que impidió ejecutar infraestructuras básicas”. En un momento de su intervención echaba en cara a la ministra Sara Aagesen: “Prefirieron ustedes salvar más a las cañas y las ratas de río que crecen en los cauces a salvar personas, bienes, viviendas, enseres y propiedades”.

La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, este martes en el Senado. / Gabriel Luengas/Europa Press

Mucha tramitación en marcha

La ministra, sin embargo, vino a recordarle que en 2011 la Secretaría de Estado de Cambio Climático se pronunció de forma favorable a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de adecuación y drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a l’Albufera. En aquella época, además, era Teresa Ribera la titular de esa área. Aagesen incidía en su respuesta a Santamaría que fue entre 2012 y 2018 con Mariano Rajoy en la Moncloa cuando no se ejecutaron ninguna de esas actuaciones. “Seis años sin hacer absolutamente nada”, remarcaba, señalando al PP como el responsable de que caducaran esos proyectos. “Había muchísima tramitación, pero ustedes no hicieron nada”, enfatizaba.

El Gobierno de Sánchez rescató los proyectos

En 2018 el Gobierno de Pedro Sánchez, según la ministra, fue quien rescató esos proyectos. “Desgraciadamente hubo que volver a empezar debido a esa caducidad de la DIA”, remarcaba. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se ha venido insistiendo en los últimos meses en que tanto la intervención para el barranco de la Saleta tramo Aldaia hasta el Túria, como la vía verde de conexión del Poyo también con el nuevo cauce están ya en fase de tramitación ambiental. El primero de ellos debería poder licitarse después del verano y el segundo, junto con el resto de proyectos del total de los siete originales, están siendo objeto de revisión a la vista de la magnitud de lo sucedido en la dana. Una idea en la que ahondaba Hugo Morán, secretario de Estado, en una entrevista publicada el pasado domingo en Levante-EMV.

Santamaría, pese a ello, reiteraba: “Nos han condenado, hay valencianos de primera, que son los que viven en la ciudad de València, que podemos dormir tranquilos porque sabemos que las obras del nuevo cauce nos protegen”, subrayaba. Acto seguido, apostillaba: “Y están las 850.000 personas que se ven obligadas a padecer y sufrir porque saben que no tienen las infraestructuras necesarias para proteger sus viviendas”.

Obras en el barranco del Poyo en Paiporta. / Miguel Angel Montesinos

"Polo, un hombre de Ábalos"

Entre los requerimientos que hizo el senador del PP era si tres meses después de la catástrofe se había licitado alguna obra o si se había hecho una reserva de crédito para las obras necesarias. También le espetó por qué en su día se había nombrado a Miguel Polo al frente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, al que acusó de ser “un hombre de Ábalos”. “¿Cuándo van a liberarlo del secuestro informativo al que lo tienen sometido, cuándo van a permitir que el señor Polo explique por qué, durante dos horas y media nadie en la confederación prestó atención al barranco del Poyo?”, insistía Santamaría. "Asuma sus responsabilidades", concluía.

La ministra, mientras, le acusaba de "intentar engañar a los ciudadanos". "No contribuyamos más a desinformar, la actitud que están demostrando en las instituciones intentando falsear la realidad de lo ocurrido y tratando de excusar la falta de competencia durante la gestión de la crisis no hacen un favor a la ciudadanía", razonaba. "Tras la inacción y el abandono de las actuaciones por parte del gobierno del PP entre 2012 y 2018, lejos de haber descartado ninguna de las soluciones para la cuenca del Poyo, este gobierno lo que ha hecho es retomar dichas actuaciones con el convencimiento de llevarlas adelante en el menor plazo posible", explicaba. No desaprovechaba la oportunidad para afear a Santamaría que el ejecutivo valenciano no emitiera "la alerta en tiempo y forma para proteger" a la ciudadanía pese a recibir "una información científica de funcionarios públicos".