Las carreteras 'inteligentes' evitarían 6 de cada 10 muertes por salida de vía

El estudio del Intras UV apuesta por "instalar de manera prioritaria Sistemas Inteligentes de Tráfico (ITS) en las infraestructuras viarias interurbanas con mayor siniestralidad por salida de vía, especialmente en carreteras convencionales y en tramos con situaciones de riesgo (baja visibilidad, curvas pronunciadas, etc.)". Considerando como criterio de prioridad, no la frecuencia de ocurrencia del siniestro, sino la letalidad del mismo, los ITS más prioritarios para el Intras UV serían:

Cruces inteligentes: uno de cada cinco de los siniestros en vías interurbanas se producen en intersecciones (cruces o rotondas). Para reducir esta siniestralidad el informe del Intras UV recomienda instalar en los cruces pulsadores para activación de señalización luminosa en puntos de especial riesgo para peatones , pues recuerda en los siniestros en los que se produce un atropello a peatón, una de cada siete víctimas (el 13,9 %) resultan fallecidas.

uno de cada cinco de los siniestros en vías interurbanas se producen en intersecciones (cruces o rotondas). Para reducir esta siniestralidad el informe del Intras UV recomienda instalar en los cruces , pues recuerda en los siniestros en los que se produce un atropello a peatón, una de cada siete víctimas (el 13,9 %) resultan fallecidas. ITS relacionados con la meteorología adversa: siete de cada 10 salidas de vía se producen en condiciones meteorológicas adversas (lluvia fuerte, granizando, nevando, niebla intensa o viento fuerte) y velocidad inadecuada para las condiciones de la vía. Por ello, el Intras UV recomienda en estos casos la a daptación dinámica de los límites de velocidad con vinculación a radar, donde también se pueden desplegar ITS de desvío automatizado del tráfico o el sistema de guiado de tráfico.

siete de cada 10 salidas de vía se producen en condiciones meteorológicas adversas (lluvia fuerte, granizando, nevando, niebla intensa o viento fuerte) y velocidad inadecuada para las condiciones de la vía. Por ello, el Intras UV recomienda en estos casos la a con vinculación a radar, donde también se pueden desplegar ITS de desvío automatizado del tráfico o el sistema de guiado de tráfico. Detector de usuarios vulnerables en arcén : instalar sensores que activen señales luminosas ante la presencia de motoristas, ciclistas o peatones en el arcén de los tramos de carretera con más riesgo de salida de vía es fundamental pera el Intras UV, pues una de cada 10 (11 %) de las víctimas mortales en estos siniestros son personas que circulaban o caminaban por el arcén.

: instalar en el arcén de los tramos de carretera con más riesgo de salida de vía es fundamental pera el Intras UV, pues una de cada 10 (11 %) de las víctimas mortales en estos siniestros son personas que circulaban o caminaban por el arcén. Radares de velocidad: el estudio destaca que el control de velocidad con r adares fijos, de tramo o avisadores mostrando matrícula pueden tener un papel preventivo en seis de cada 10 salidas de vía.

el estudio destaca que el control de velocidad con r pueden tener un papel preventivo en seis de cada 10 salidas de vía. Detector automático del uso del cinturón: Los sensores que detectan el correcto uso del cinturón de seguridad también serían de gran ayuda, pues según el estudio "en casi la mitad (el 47,9 %) de los siniestros en los que se detecta un no uso del cinturón de seguridad se produce una salida de vía" . Además, añade, "el 6,9 % de las víctimas fallecen en los siniestros en los que algún ocupante del vehículo no lleva puesto el cinturón".

Los sensores que detectan el correcto uso del cinturón de seguridad también serían de gran ayuda, pues según el estudio . Además, añade, "el 6,9 % de las víctimas fallecen en los siniestros en los que algún ocupante del vehículo no lleva puesto el cinturón". Detector de la realización del STOP: Los sistemas de sensores para el control de la correcta realización de la detención del vehículo ante una señal de parada obligatoria evitarían los siniestros en los que el 3,4 % de las víctimas resultan fallecidas.