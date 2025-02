El PP amenaza con dejar al PSPV fuera de la Mesa si no renueva los órganos estaturarios

Lo que hasta ahora era una posibilidad velada, se ha convertido este martes en una realidad verbalizada, y amenazante. El PP ha vinculado la elección de la sustituta de Gabriela Bravo en la Mesa de las Corts (era vicepresidenta segunda) con la renovación de los órganos estatutarios, una relación causa-efecto que el PSPV (principal perjudicado) y Compromís tacharon de "chantaje" frente a la "normalidad democrática" con la que lo afrontan los populares.

Las diatribas verbales no llegarán a choque en forma de votación la próxima semana. En el primer pleno desde la salida de la exconsellera de Justicia de la política, la Mesa de las Corts (órgano de dirección parlamentario) estará compuesta solo por cuatro miembros (dos de PP, una de Vox, la presidencia, y una de Compromís), una realidad que no cambiará ni durante ni al final de la sesión ya que la votación de la sustituta de Bravo no entrará en el orden del día.

Es el primer temor del PSPV, que ya ha propuesto a María José Salvador como reemplazo: que el PP dilate al máximo esta decisión en una forma de torpedear su funcionamiento para tratar de forzar a los socialistas a negociar otras cuestiones, como los órganos estatutarios. Estar sin representación en la Mesa supone no tener ojos ni oídos ni voz en el lugar en el que se decide el funcionamiento de la cámara además de perder el derecho a dos asesores, cuestión nada baladí con las estrecheces de contratación que supone estar en la oposición.

Las quejas del síndic socialista, José Muñoz, tras la junta de portavoces han ido por esa línea, criticando que el PP haya decidido no incluir este punto en el orden del día lo que ha considerado un "chantaje". Minutos después, en el turno del síndic de los 'populares' valencianos, Juanfran Pérez Llorca ha rechazado que esta decisión se vaya a alargar sine die y lo que podía haber sido un alivio para las filas del PSPV ha sido, sin embargo, una apretura mayor, ya que ha señalado que presentarán una candidata propia si no hay pacto.

José Muñoz y María José Salvador, durante la junta de síndics de este martes. / José Cuéllar/Corts

"Habrá que hacer una elección a la que se podrán presentar candidatos y, la persona que tenga más votos, será quien ostente la vicepresidencia segunda", ha expuesto Pérez Llorca quien ha insistido en que cualquier partido "tiene obligación y derecho a presentar" una candidata. En caso de que los 'populares' presentaran un nombre y recibieran el respaldo de Vox, estos ganarían el puesto que en la sesión de constitución del parlamento fue para el PSPV.

El melón de las instituciones

Para evitarlo, el síndic popular ha abierto la puerta a llegar a un "consenso" que tiene, no obstante, un peaje para la izquierda: "desbloquear" la renovación de las instituciones estatutarias como la Sindicatura de Comptes o el Consell Valencià de Cultura, algunos de cuyos miembros llevan más de dos años con su mandato caducado y en los que tanto PSPV como Compromís han puesto de condicionante que no entre Vox.

Porque hablar de los órganos estatutarios tiene también su propio melón. Para Pérez Llorca, no negociarlos por parte de socialistas y valencianistas es una "utilización partidista y política" de las instituciones ya que estas tienen una proporcionalidad que "no corresponde" con el último resultado electoral. PSPV y Compromís, no obstante, replican que la legislatura pasada había un acuerdo que el PP se negó a llevar a cabo.

La sola mención a la necesidad de negociar lo que el PSPV considera la cobertura de una "vacante" es para los socialistas un "chantaje en toda regla", una "perversión de los valores democráticos" y una "vulneración de derechos fundamentales". "El PSPV reclama lo que nos pertenece", ha expresado Muñoz que ha avanzado que, en caso de que no se produzca una sustitución de la vacante de Bravo "conforme al criterio del espíritu del reglamento de Les Corts", su formación presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

