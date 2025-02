Las asociaciones tendrán 30 días para solicitar las ayudas dana cedidas por el Senado

“Queridísimo Pedro”. La frase, en boca de Carlos Mazón, parece extraña, pero no confundirse, sus amables palabras no fueron para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien la relación no está en esos términos, sino que tuvieron de destinatario el presidente del Senado, Pedro Rollán, quien este jueves ha acudido al Palau de la Generalitat para presentar el decreto de ayudas que se dará de los remanentes de la Cámara Alta para las entidades asociativas de los municipios afectados por la dana, desde fallas a clubes deportivos, de cofradías a bandas de música.

En total, según han explicado tanto Rollán como Mazón, son 13,7 millones que beneficiarán a, “como mínimo”, 863 asociaciones de las alrededor de 3.000 que hay en las localidades dañadas por la catástrofe del 29 de octubre. Este reparto es porque cada entidad como máximo podrá optar a 20.000 euros dentro de las dos tipos de ayudas habilitadas: una para la reparación de infraestructuras, que tiene como máximo 20.000 euros por organización, y otra para la realización de actividades, de hasta 13.000 euros. Ambas son sumatorias, pero no podrán superar los 20.000 euros.

El decreto fue aprobado el martes en el pleno del Consell, ya que es la Generalitat la que vehicula estas ayudas, pese a que recibió el dinero en noviembre, y las entidades pueden solicitarlas desde este mismo jueves de manera telemática. Para ello tienen 30 días con una necesidad de cierta premura ya que estas se irán concediendo “por orden de presentación y hasta agotar el presupuesto”. Es decir, cuando se hayan superado los 13,7 millones dados por el Senado se dejarán de dar.

El acto, sin preguntas, ha servido también para que Mazón y Rollán haya exhibido sintonía. El “queridísimo Pedro” del jefe del Consell ha sido seguido por un “querido presidente” por parte del máximo responsable del Senado quien a su vez le ha agradecido a Mazón la “intensísima labor desarrollando por parte del gobierno autonómico”. Ha sido una forma también de confirmar que el PP a nivel estatal cierra filas con el dirigente autonómico, con acto incluido de quien es a día de hoy su principal poder en el Estado.

“Esta es una pequeña contribución que se acordó por unanimidad en el Senado”, ha señalado Rollán, “con la que pretendemos aportar un granito de arena”. El presidente del Senado, natural de Madrid, ha señalado que es especialmente "emotivo" estar en València para presentar las ayudas porque, ha dicho textualmente, algunos de los municipios afectados "son nuestra playa". Asimismo, ha reivindicado que trabajando "unidos somos capaces de llegar mucho más lejos", recordando el abrazo que se dieron dos senadores valencianos, Juan Antonio Sagredo del PSPV y Gerardo Camps, del PP tras el primer pleno posterior al 29 de octubre.