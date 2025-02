Protestas contra los primeros Jaume I sin mujeres premiadas en 8 años

El rey Felipe VI entregará hoy en la Llotja los premios Jaume I 2024, cuya ceremonia estaba prevista para noviembre pero fue aplazada tras las devastadoras inundaciones de la dana del pasado 29 de octubre. El acto, que coincide con la semana en la que se ha celebrado el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, viene precedido por una ola de críticas y protestas al no haber ninguna mujer entre los 7 premiados de esta 36.ª edición, algo que no ocurría desde hace 8 años.

En los 36 años de Jaume I, que son los premios mejor dotados a la ciencia y el emprendimiento en España al estar acompañada cada una de sus medallas por una bolsa de 100.000 euros, apenas han recaído en mujeres uno de cada 7 de los galardones que ha repartido el jurado, 26 de un total de 183. Lo singular de la edición 2024 es que es la primera de los últimos 8 años en que no hay ninguna premiada.

Los Jaume I 2017 son los únicos en 36 años donde la mayoría de premios fueron para mujeres, con 4 de 6. / Germán Caballero

Fin a siete años de paridad

Entre 2017 y 2023 los Jaume I acumularon un récord de siete años consecutivos con alguna mujer premiada, siendo mayoría en el 2017 con cuatro de los seis premiados y alcanzándose la paridad total en los dos últimos años, en 2022 y 2023, cuando tres de los seis galardones fueron para mujeres.

Las críticas ya surgieron en junio pasado cuando el jurado internacional de estos premios, compuesto por unas 200 personas entre las que destaca la presencia de 20 premios Nobel, no eligió a ninguna mujer pese a que representaban una de cada cuatro de las 232 candidaturas que optaban a los premios. En total se habían presentado 174 hombres y 58 mujeres. El premio al Emprendimiento fue el que más candidaturas recibió con más de 50 personas, de las que 13 eran mujeres. Le siguió Investigación Biomédica, con 40 aspirantes, (9 mujeres), y, tras ellos, Nuevas Tecnologías con 34 candidaturas (10 mujeres). Investigación Básica tuvo 32 candidatos (7 mujeres). El nuevo galardón de Investigación Clínica y Salud Pública tenía 32 aspirantes (8 mujeres). Protección del Medio Ambiente tenía 28 (6 mujeres) y el premio de Economía con 16 personas nominadas (5 mujeres).

En junio ya alzaron la voz la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien dijo que "dolía" la ausencia de mujeres entre los siete premiados y la portavoz de Compromís en el ayuntamiento de València, Papi Robles, quien calificó de "inconcebible que en pleno 2024 tengamos una edición que no reconozca ni una sola mujer".

Compromís urge a tomar medidas

Hoy Robles ha vuelto a la carga al presentar una moción en la comisión de Bienestar Social del Ayuntamiento de València en la que exige la retirada del apoyo institucional y económico a los Premios Jaume I "si no se adoptan medidas para garantizar una representación equitativa entre hombres y mujeres en futuras ediciones". "València es un referente de ciudad moderna e igualitaria y no podemos permitir pasos atrás en el camino hacia la igualdad real", sostiene la portavoz, quien recuerda que el consistorio destina 976.306 euros a la financiación de estos galardones y considera que "debe exigir cambios en los procedimientos de nominación y selección para evitar que se repita esta situación".

Compromís también ha remitido cartas al patronato de los Premios Jaume I, a la Casa Real, a la Generalitat y a la alcaldesa de València, María José Catalá, instando a una revisión de los criterios de selección y nominación. Además, el síndic de Compromís en las Corts, Joan Baldoví, y Papi Robles han defendido que la excelencia que reconocen estos premios debe reflejar "la diversidad y el talento de toda la sociedad". Ambos consideran necesario condicionar la colaboración institucional a la adopción de medidas que garanticen una representación equitativa.

En 2023 hubo paridad total entre los premiados Jaume I con tres mujeres y tres hombres, al igual que en 2022. / Germán Caballero

Protesta junto a la Llotja

Una hora antes de que comience la ceremonia de entrega de premios en la Llotja, a pocos metros de allí, en la plaza del Mercat, la Coordinadora Feminista València ha convocado bajo el lema' Sense dones no hi ha justícia ni democràcia' una concentración para denunciar la ausencia de mujeres en los galardones de los Jaume I. La coordinadora critica que "un año más no han encontrado ni a una mujer para premiar". "Para más vergüenza", añade, los galardones reciben una "sustanciosa aportación económica" de entidades públicas como Generalitat, y del Ayuntamiento de València, quien patrocina el premio de Nuevas Tecnologías, y de la Diputación de Valencia, que financia el premio de Economía.

Enguix pide que la Diputación de Valencia retire la subvención

Precisamente, la vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix, ha dado hoy su apoyo a la Coordinadora Feminista en sus críticas por la ausencia de mujeres en los galardones de los Jaume I. Además, la también portavoz de Ens Uneix se ha mostrado partidaria de que la Diputación retire la ayuda que cada año concede a la fundación que organiza los premios. Enguix, responsable del área de Igualdad en la corporación provincial, ha cuestionado que la misma semana que se ha celebrado el día de la mujer y la niña en la ciencia y pocos días antes del 8 de marzo, "los Premios Jaume I no dediquen ningún galardón a reconocer a una mujer". "Es un síntoma claro de todo lo que aún nos queda por recorrer en materia de igualdad entre mujeres y hombres. El machismo sigue sentado en las instituciones y las élites intelectuales de este país", ha añadido.

Seis de los siete premiados en la edición de 2024 de los Jaume I. / Miguel Angel Montesinos

Los premiados tampoco han eludido la polémica de esta edición de los Jaume I, en la que no hay ninguna mujer entre los 7 galardonados. "No estamos dando la imagen que nos gustaría siendo solo hombres los que comparecemos aquí, precisamente después de celebrar el Día de las mujeres y las niñas en la ciencia", lamentó el miércoles Xavier Trepat, premio en Investigación Biomédica. El Jaume I de Investigación Básica, Antonio Acín, reclamó políticas activas que "eviten el efecto tijera que corta el progreso de las mujeres científicas, que van creciendo en número en las carreras científicas y en las ingenierías pero, tras doctorarse, muy pocas continúan avanzando y las que lo hacen es a costa de renunciar o atrasar la maternidad".

El Jaume I de Economía, Francisco Pérez, recalco que dicho efecto tijera "no desaparecerá si no hay un reparto equitativo de las tareas de cuidados en las familias, que en su mayoría se concentran en las mujeres". "Necesitamos más corresponsabilidad de los hombres en los cuidados y también de medidas que faciliten compartir dichas tareas, como la obligatoriedad del permiso de paternidad", añadió.

La Fundación Premios Rei Jaume I (FPRJI) que organiza los premios, el pasado 8 de marzo impulsó un encuentro con estudiantes en València en que científicas y tecnólogas animaron a las mujeres a perder el miedo a las STEM. En el cuatro referentes españolas en ciencia, medicina e ingeniería, entre ellas tres de las premiadas en 2023, defendieron la necesidad de visibilizar el éxito de las mujeres en matemáticas, ciencia y tecnología