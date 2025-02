La Generalitat desconoce si el centro de las terapias de conversión o sus miembros reciben ayudas públicas 114236482

La consellerias de Educación e Igualdad no entran a valorar la suspensión de la actividad del Centro de Orientación Familiar (COF) Mater Misericordiae, anunciada ayer por el Arzobispado, y donde Federico Mulet -el profesor acusado de practicar terapias de conversión sexual- ostentaba el puesto de directo hasta ayer, cuando presentó su renuncia. La decisión de la diócesis llega siete meses después de que Levante-EMV destapara estas prácticas en el mes de julio, con la denuncia de cinco alumnos que habían recibido las terapias para modificar su orientación sexual.

Fuentes de Educación recuerdan que son los centros concertados los que "tienen una relación contractual con sus trabajadores", pese a que las nóminas de estos se abonan con dinero público y recuerdan que, desde el organismo, "no pueden ofrecer datos personales" del profesorado de acuerdo con la ley de Protección de Datos. Cabe recordar que el departamento de José Antonio Rovira denunció a la Fiscalía las prácticas realizadas por el docente, en el centro Madre Josefa Campos de Alaquàs, durante siete años.

A este mismo centro acudió ayer una orientadora de la Unidad Especializada de Orientación (UEO) de Igualdad y Diversidad, como explicaban ayer desde Educación, para realizar trabajos de sensibilización y asesoramiento, tanto entre el equipo docente, el equipo directivo y el alumnado, después de la solicitud realizada por el inspector del centro. La intervención se produce solo un día después de la aparición de pintadas en una de las puertas del colegio concertado con el texto "Todos somos cómplices", aunque desde la Generalitat Valenciana aseguran que esta visita estaba prevista "con anterioridad".

Investigación interna

Por su parte, la Conselleria de Servicios Sociales e Igualdad se remite a asegurar que la práctica se denunció ante el Ministerio y que este "ya ha actuado". Es cierto que el Ministerio de Igualdad abrió una investigación sancionadora a siete diócesis, entre ellas la de Valencia, por acoger terapias de conversión en sus sedes y que el Ejecutivo valora la modificación del código penal para tipificarlas como delito. Pero la ley autonómica de igualdad de las personas LGTBI, aprobada en 2018, contempla sanciones económicas de entre 60.001 y 120.000 euros y, también, contempla la prohibición de poder acceder a ayudas públicas para las entidades implicadas. ¿Ha realizado Igualdad una investigación para comprobar que el centro COF o sus responsables no reciben ayudas públicas? Fuentes de Igualdad reconocen desconocer si se ha hecho o no. De hecho, más allá de la notificación al ministerio, no especifican ninguna medida o acción emprendida desde su departamento.

Compromís presenta una web de denuncias

Las víctimas de las terapias de conversión cuentan con un nuevo canal de denuncia: la web "No estem malaltes", presentada ayer por Compromís en Alicante. Se trata de un portal para ayudar a las víctimas de estas prácticas, que el diputado Francesc Roig calificó de "inhumanas". Durante el acto, aprovecharon para verter sus críticas a Educación, a quien pidieron "reaccionar" y no tirar "balones fuera" y centrarse "en proteger a los niños ante este tipo de situaciones".

Según los nacionalistas, estas prácticas "no garantizan el libre desarrollo de la personalidad de los niños" porque están sometidos a un "calvario homófobo" y "psicológico" que les llega a "desconectar de las personas de su entorno" y les obliga a "jugar sin ropa o a mirarse en el espejo agarrándose los testículos" para reafirmar "su masculinidad".