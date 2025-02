Beut justifica los ceses de altos cargos en Antifraude por considerarle "un intruso"

Eduardo Beut ha llegado este viernes a su comparecencia en las Corts con el objetivo de despejar la polvareda que han levantado sus siete primeros meses en la Agencia Antifraude. "No me ha dado tiempo a ser tan malo", ha señalado al empezar poniéndose la venda antes de que las críticas de PSPV y Compromís incidieran en los cambios promovidos, con destituciones de altos cargos o eliminación del Código Ético incluido, decisiones que ha justificado para "poner orden y eficacia" y con las que se ha diferenciado de la gestión de su predecesor, Joan Llinares, hacia donde ha esparcido cualquier vendaval.

Casi cualquier acción que ha explicado de su mandato la ha comparado con lo que ocurría antes. Así, ha lamentado que la agencia es "la única institución valenciana con una dirección absolutamente personalista", algo que, ha dicho, "no es bueno, confunde la institución con la persona que la dirige". A ello ha añadido que en el anterior mandato había "un exceso de preocupación por cuidar la imagen en el exterior y una capacidad más limitada para trabajar con las instituciones" o que había un "mal ambiente laboral" que ha provocado la salida de 50 trabajadores.

En sus críticas de la anterior gestión, ha citado falta de seguimiento de los casos, de actualización sobre los denunciantes protegidos, falta de instrucciones de gestión, el "incumplimiento sistemático" de los plazos y hasta la actual sede. De esta, ha asegurado que la actual, en la misma calle de las Corts, no es "funcional" y es excesivamente cara, 12.000 euros al mes, y que tenía ya todo mirado para trasladarse a un piso en La Cigüeña, en la Alameda, pero que la dana lo frenó. De ahí que haya pedido ayudar a los grupos para que le encuentren un nuevo destino.

El director de Antifraude, Joan Llinares, sale de la comisión tras comparecer. / José Cuéllar/Corts

En su desmarque del pasado, ha recalcado que la función de la institución no es "señalar, condenar ni juzgar a nadie", sino "destacar qué no se hace bien y qué es mejorable". "Somos órganos administrativos de carácter preventivo, no somos un órgano judicial; hacemos recomendaciones para mejorar la gestión", ha expuesto durante su comparecencia en la que ha explicado que cuando detectan "actuaciones que podrían ser ilegales" su obligación es "ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal". "La finalidad no es señalar y someter a pena pública a personas concretas", ha expuesto.

Código "exorbitante"

Respecto a la lista de agravios que le han sacado socialistas y valencianistas, Beut ha justificado sus decisiones en tratar de "poner orden y eficiencia". Ha señalado que el código ético eliminado era "exorbitante", ha bromeado al señalar que este "parece tener la importancia que tuvieron para las civilizaciones egipcias o babilónicas hace más de 4.000 años las constelaciones que medían el paso de las estaciones o la llegada de las cosechas" y ha anunciado que presentará uno nuevo.

Más se ha tenido que esmerar en explicar la destitución de dos altos cargos de la agencia: la directora adjunta, Teresa Clemente, y quien fuera su rival por el cargo, Gustavo Segura, responsable de investigación del ente. Sobre ellos, ha asegurado que son puestos de "libre designación" y, por lo tanto, abiertos a cambios cuando hay "nuevos equipos". "Es algo normal", ha señalado al tiempo que ha indicado que tras su primer diagnóstico vio que había quienes le consideraban "un intruso" y que pese a "no dudar de su capacidad técnica, entendí que seguían lógicas distintas a mis ideas y que no eran las personas adecuadas".

Las explicaciones de Beut no han convencido ni a PSPV ni a Compromís. La síndic adjunta de los valencianistas, Isaura Navarro, ha acusado al PP y Vox de utilizar la agencia como "instrumento contra la oposición" para "perseguir" a sus representantes y ha indicado que la agencia con Beut "es un fraude en sí misma". Por su parte, el socialista José Antonio Díaz ha acusado al director de Antifraude de "dinamitar desde dentro" la entidad y de realizar una "purga" con estos ceses por "represalias" hacia Segura y Clemente, lo que ha calificado de "caza de brujas".

