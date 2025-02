Bielsa reprocha a Raga que use la diputación para hacer campaña

Carlos Fernández Bielsa ha acudido este viernes a la sede del PSPV en València a entregar los 2027 avales que le confirmarán como candidato a la reelección al frente de la secretaría provincial de los socialistas valencianos. Es más que el máximo de los fijados en los estatutos (1.900), pero también es un número simbólico, ha expresado el también alcalde de Mislata, recordando que el objetivo de su candidatura es ampliar los resultados electorales ese año de cita con las urnas, no obstante, el foco estaba a unos cuantos metros, sobre la Diputación de Valencia.

En la puerta de ese edificio, en la plaza Manises, va a presentar este viernes Robert Raga, alcalde de Riba-roja y el otro candidato en liza, su propuesta para recuperar la institución. Esta tiene un empate entre PP y Vox y PSPV y Compromís, pero el voto de Ens Uneix, partido dirigido por el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ex alto cargo socialista, decantó la balanza y hoy el presidente es Vicent Mompó, líder popular. Recuperar ese voto e impulsar una moción de censura es objeto de deseo del PSPV, convirtiéndolo hasta en parte de la campaña.

Que Raga acuda a las puertas de la Diputación de Valencia a presentar su proyecto ha molestado sobremanera a Bielsa y los suyos. Bielsa es en estos momentos portavoz en esta corporación y fue el aspirante a ser el presidente en 2023. De ahí que este viernes, tras entregar los 2027 avales rodeado de militantes, ha reclamado que no se utilicen las "instituciones", ha recordado que él fue "una víctima" de la decisión de Ens Uneix y ha reprochado a Raga y los suyos que si tienen "una propuesta mágica" para recuperar esta corporación "la deberían haber presentado antes".

"Hay que pensar bien lo que se hace", ha asegurado Bielsa quien ha indicado que ese tipo de presentaciones y comparecencias, citando la de Raga, "da instrumentos y armas a la derecha y ultraderecha" y "dilapidan lo que hemos conseguido en estos últimos dos años". Ahí es donde el portavoz provincial ha destacado el trabajo hecho, recordando que se han incorporado 150 millones al último presupuesto para los municipios afectados por la dana y ha recordado que el PSPV es el partido con más alcaldías de la provincia. "Algo habremos hecho bien", ha añadido.

Así, ha defendido que frente a quienes han hecho de "recuperar la diputación un hástag de campaña", señalando por ello directamente "al compañero Raga", ha insistido en que esto "no es posible y no porque lo diga yo", sino porque Ens Uneix y Rodríguez han dejado claro que no están por la labor. Por ello, ha insistido en seguir "deshielando la relación con Ens Uneix" y colaborando, como ha dicho que se está haciendo, "por el bien de los municipios, para mejorar las políticas de la diputación y para que en ellas no tenga influencia Vox".

"Mucha agua" en València

La situación sobre la corporación provincial han marcado la presentación de los 2027 avales con los que, igual que el día anterior Raga, Bielsa no solo ha superado con facilidad el mínimo necesario para ser designado candidato (15 %), sino que también lo ha hecho del máximo. En la entrega de estos avales, ha reivindicado que la suya es la candidatura de la militancia y que lo demuestra con hechos, con militantes de base (y algunos cargos, como el alcalde de Manises o el secretario comarcal de la Ribera Alta) entregando las firmas.

En esos avales, que solo evidencian la igualdad que hay entre los dos aspirantes y que el choque será reñido, la candidatura de Bielsa ha destacado el impulso en València ciudad. Esta es una agrupación a priori proclive para Raga, pero fuentes del equipo del actual líder provincial remarca que hay "mucha agua" para su candidatura en este territorio y que han recogido más avales de los que preveían. En la presentación han estado algunos nombres con cierto simbolismo en la ciudad como la senadora Cristina Moreno, exconcejales como Maite Girau y Xelo Orias o el exalto cargo en Justicia, Salvador Broseta así como el exalcalde de Xirivella, Míchel Montaner.