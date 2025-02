La FECACV celebra el día de Andalucía con un homenaje a Granada Actualizado: 15/02/2025 17:14 Ver galería > Paterna acoge la jornada inaugural de los actos organizados por la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en la Comunidad Valenciana (FECACV), para celebrar el Dia de Andalucía 2025. Los actos este año rinden homenaje a Granada. La conmemoración ha arrancado este mediodía con el evento “Enamorados de Granada”, con protagonismo especial de la Sección Juvenil de la FECACV y con la puesta de largo de la nueva Junta Directiva. Se celebra en el Complejo Noches de Bohemia de Paterna, donde se sirve una comida con sabor andaluz, que dará paso a un tardeo al ritmo del grupo Río Esencia. La presidenta de la entidad ha subrayado la importancia de comenzar la conmemoración, “ensalzado el papel de la juventud. Son el futuro, pero forman parte ya del presente y deseamos que pasen un día súper agradable”. Para la reina y la dama, Carla Picazo y Alicia Suárez - que repiten reinado tras no haber habido nuevas candidaturas para su relevo, y que representan la sección juvenil a la perfección coinciden en estar muy felices, “por seguir viviendo esta mágica oportunidad juntas”. La gala en conmemoración de los actos del Día de Andalucía será el viernes 21 de febrero (21:00 horas), donde se presentará – por sorpresa- al andaluz/a del año vuelve a contar con Albal como escenario, en el salón Viher. El fin de fiesta estará a cargo del grupo flamenco “Sentir del sur». Los actos religiosos se concentran el sábado 22, con la Ofrenda solidaria de productos no perecederos (17:30 horas), que dará paso a la solemne misa rociera en honor a la Virgen del Rocío, cantada por el coro rociero Azahares de la Casa de Andalucía en Alicante Juan Ramón Jiménez, oficiada por Vicente Pastor Banyuls. Los actos conmemorativos del Día de Andalucía se alargarán hasta el domingo 23 de febrero, concluyendo con el Festival Folclórico Andaluz donde actuarán ocho cuadros de baile de la FECACV, que se realiza en el pabellón polideportivo internúcleos de Sagunt. Participa la Casa de Andalucía de l’Horta Nord de Massamagrell, el Centro Cultural Andaluz de Almussafes, la Asociación Cultural Andaluza de Aldaia, el Centro Cultural Andaluz Dansart de Silla, la Asociación Andaluza Rociera de Moncada, la Casa de Andalucía de Peñíscola, la Asociación Cultural Andaluza de Alboraia y la Asociación Cultural Andaluza de Mislata. El broche final lo pondrá «Son de uno de cada», actuación patrocinada por la Diputación de Granada. La Federación de Entidades Culturales Andaluzas en la Comunidad Valenciana se constituye como un lugar de encuentro y vínculo en el que los distintos colectivos que la integran trabajan para defender las tradiciones, las costumbres y, en general, la cultura andaluza. Su objetivo es fomentar y promocionar el conocimiento asociativo, proteger los diferentes valores culturales, defender los signos de identidad propios de la Comunidad Valenciana y Andalucía y la conservación de la diversidad cultural. Aglutina a más de 40 organizaciones culturales a lo largo de todo el territorio de la Comunidad Valenciana, donde organiza numerosos actos lúdicos y culturales de gran interés para el pueblo valenciano, alicantino y castellonense. El programa del Día de Andalucía en la Comunidad Valenciana cuenta con la colaboración de la Generalitat Valenciana, la Junta de Andalucía, la Diputació de València y su homóloga de Granada, Esport Sagunt, el Ayuntamiento de València, Caixa Popular, la Fundació Horta Sud y el Restaurante Viher de Albal. “Sin la ayuda de las instituciones y empresas colaboradores, la fiesta anual con la que mantenemos y protegemos nuestras raíces y cultura , no sería posible”, ha agradecido la presidenta de FECACV, Puri Torres.

Paterna celebra el día de Andalucía con un homenaje a Granada Levante-EMV Paterna acoge la jornada inaugural de los actos organizados por la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en la Comunidad Valenciana (FECACV), para celebrar el Dia de Andalucía 2025. Los actos este año rinden homenaje a Granada. La conmemoración ha arrancado este mediodía con el evento “Enamorados de Granada”, con protagonismo especial de la Sección Juvenil de la FECACV y con la puesta de largo de la nueva Junta Directiva. Se celebra en el Complejo Noches de Bohemia de Paterna, donde se sirve una comida con sabor andaluz, que dará paso a un tardeo al ritmo del grupo Río Esencia. La presidenta de la entidad ha subrayado la importancia de comenzar la conmemoración, “ensalzado el papel de la juventud. Son el futuro, pero forman parte ya del presente y deseamos que pasen un día súper agradable”. Para la reina y la dama, Carla Picazo y Alicia Suárez - que repiten reinado tras no haber habido nuevas candidaturas para su relevo, y que representan la sección juvenil a la perfección coinciden en estar muy felices, “por seguir viviendo esta mágica oportunidad juntas”. La gala en conmemoración de los actos del Día de Andalucía será el viernes 21 de febrero (21:00 horas), donde se presentará – por sorpresa- al andaluz/a del año vuelve a contar con Albal como escenario, en el salón Viher. El fin de fiesta estará a cargo del grupo flamenco “Sentir del sur». Los actos religiosos se concentran el sábado 22, con la Ofrenda solidaria de productos no perecederos (17:30 horas), que dará paso a la solemne misa rociera en honor a la Virgen del Rocío, cantada por el coro rociero Azahares de la Casa de Andalucía en Alicante Juan Ramón Jiménez, oficiada por Vicente Pastor Banyuls. Los actos conmemorativos del Día de Andalucía se alargarán hasta el domingo 23 de febrero, concluyendo con el Festival Folclórico Andaluz donde actuarán ocho cuadros de baile de la FECACV, que se realiza en el pabellón polideportivo internúcleos de Sagunt. Participa la Casa de Andalucía de l’Horta Nord de Massamagrell, el Centro Cultural Andaluz de Almussafes, la Asociación Cultural Andaluza de Aldaia, el Centro Cultural Andaluz Dansart de Silla, la Asociación Andaluza Rociera de Moncada, la Casa de Andalucía de Peñíscola, la Asociación Cultural Andaluza de Alboraia y la Asociación Cultural Andaluza de Mislata. El broche final lo pondrá «Son de uno de cada», actuación patrocinada por la Diputación de Granada. La Federación de Entidades Culturales Andaluzas en la Comunidad Valenciana se constituye como un lugar de encuentro y vínculo en el que los distintos colectivos que la integran trabajan para defender las tradiciones, las costumbres y, en general, la cultura andaluza. Su objetivo es fomentar y promocionar el conocimiento asociativo, proteger los diferentes valores culturales, defender los signos de identidad propios de la Comunidad Valenciana y Andalucía y la conservación de la diversidad cultural. Aglutina a más de 40 organizaciones culturales a lo largo de todo el territorio de la Comunidad Valenciana, donde organiza numerosos actos lúdicos y culturales de gran interés para el pueblo valenciano, alicantino y castellonense. El programa del Día de Andalucía en la Comunidad Valenciana cuenta con la colaboración de la Generalitat Valenciana, la Junta de Andalucía, la Diputació de València y su homóloga de Granada, Esport Sagunt, el Ayuntamiento de València, Caixa Popular, la Fundació Horta Sud y el Restaurante Viher de Albal. “Sin la ayuda de las instituciones y empresas colaboradores, la fiesta anual con la que mantenemos y protegemos nuestras raíces y cultura , no sería posible”, ha agradecido la presidenta de FECACV, Puri Torres.

Paterna celebra el día de Andalucía con un homenaje a Granada Levante-EMV Paterna acoge la jornada inaugural de los actos organizados por la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en la Comunidad Valenciana (FECACV), para celebrar el Dia de Andalucía 2025. Los actos este año rinden homenaje a Granada. La conmemoración ha arrancado este mediodía con el evento “Enamorados de Granada”, con protagonismo especial de la Sección Juvenil de la FECACV y con la puesta de largo de la nueva Junta Directiva. Se celebra en el Complejo Noches de Bohemia de Paterna, donde se sirve una comida con sabor andaluz, que dará paso a un tardeo al ritmo del grupo Río Esencia. La presidenta de la entidad ha subrayado la importancia de comenzar la conmemoración, “ensalzado el papel de la juventud. Son el futuro, pero forman parte ya del presente y deseamos que pasen un día súper agradable”. Para la reina y la dama, Carla Picazo y Alicia Suárez - que repiten reinado tras no haber habido nuevas candidaturas para su relevo, y que representan la sección juvenil a la perfección coinciden en estar muy felices, “por seguir viviendo esta mágica oportunidad juntas”. La gala en conmemoración de los actos del Día de Andalucía será el viernes 21 de febrero (21:00 horas), donde se presentará – por sorpresa- al andaluz/a del año vuelve a contar con Albal como escenario, en el salón Viher. El fin de fiesta estará a cargo del grupo flamenco “Sentir del sur». Los actos religiosos se concentran el sábado 22, con la Ofrenda solidaria de productos no perecederos (17:30 horas), que dará paso a la solemne misa rociera en honor a la Virgen del Rocío, cantada por el coro rociero Azahares de la Casa de Andalucía en Alicante Juan Ramón Jiménez, oficiada por Vicente Pastor Banyuls. Los actos conmemorativos del Día de Andalucía se alargarán hasta el domingo 23 de febrero, concluyendo con el Festival Folclórico Andaluz donde actuarán ocho cuadros de baile de la FECACV, que se realiza en el pabellón polideportivo internúcleos de Sagunt. Participa la Casa de Andalucía de l’Horta Nord de Massamagrell, el Centro Cultural Andaluz de Almussafes, la Asociación Cultural Andaluza de Aldaia, el Centro Cultural Andaluz Dansart de Silla, la Asociación Andaluza Rociera de Moncada, la Casa de Andalucía de Peñíscola, la Asociación Cultural Andaluza de Alboraia y la Asociación Cultural Andaluza de Mislata. El broche final lo pondrá «Son de uno de cada», actuación patrocinada por la Diputación de Granada. La Federación de Entidades Culturales Andaluzas en la Comunidad Valenciana se constituye como un lugar de encuentro y vínculo en el que los distintos colectivos que la integran trabajan para defender las tradiciones, las costumbres y, en general, la cultura andaluza. Su objetivo es fomentar y promocionar el conocimiento asociativo, proteger los diferentes valores culturales, defender los signos de identidad propios de la Comunidad Valenciana y Andalucía y la conservación de la diversidad cultural. Aglutina a más de 40 organizaciones culturales a lo largo de todo el territorio de la Comunidad Valenciana, donde organiza numerosos actos lúdicos y culturales de gran interés para el pueblo valenciano, alicantino y castellonense. El programa del Día de Andalucía en la Comunidad Valenciana cuenta con la colaboración de la Generalitat Valenciana, la Junta de Andalucía, la Diputació de València y su homóloga de Granada, Esport Sagunt, el Ayuntamiento de València, Caixa Popular, la Fundació Horta Sud y el Restaurante Viher de Albal. “Sin la ayuda de las instituciones y empresas colaboradores, la fiesta anual con la que mantenemos y protegemos nuestras raíces y cultura , no sería posible”, ha agradecido la presidenta de FECACV, Puri Torres.

Paterna celebra el día de Andalucía con un homenaje a Granada Levante-EMV Paterna acoge la jornada inaugural de los actos organizados por la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en la Comunidad Valenciana (FECACV), para celebrar el Dia de Andalucía 2025. Los actos este año rinden homenaje a Granada. La conmemoración ha arrancado este mediodía con el evento “Enamorados de Granada”, con protagonismo especial de la Sección Juvenil de la FECACV y con la puesta de largo de la nueva Junta Directiva. Se celebra en el Complejo Noches de Bohemia de Paterna, donde se sirve una comida con sabor andaluz, que dará paso a un tardeo al ritmo del grupo Río Esencia. La presidenta de la entidad ha subrayado la importancia de comenzar la conmemoración, “ensalzado el papel de la juventud. Son el futuro, pero forman parte ya del presente y deseamos que pasen un día súper agradable”. Para la reina y la dama, Carla Picazo y Alicia Suárez - que repiten reinado tras no haber habido nuevas candidaturas para su relevo, y que representan la sección juvenil a la perfección coinciden en estar muy felices, “por seguir viviendo esta mágica oportunidad juntas”. La gala en conmemoración de los actos del Día de Andalucía será el viernes 21 de febrero (21:00 horas), donde se presentará – por sorpresa- al andaluz/a del año vuelve a contar con Albal como escenario, en el salón Viher. El fin de fiesta estará a cargo del grupo flamenco “Sentir del sur». Los actos religiosos se concentran el sábado 22, con la Ofrenda solidaria de productos no perecederos (17:30 horas), que dará paso a la solemne misa rociera en honor a la Virgen del Rocío, cantada por el coro rociero Azahares de la Casa de Andalucía en Alicante Juan Ramón Jiménez, oficiada por Vicente Pastor Banyuls. Los actos conmemorativos del Día de Andalucía se alargarán hasta el domingo 23 de febrero, concluyendo con el Festival Folclórico Andaluz donde actuarán ocho cuadros de baile de la FECACV, que se realiza en el pabellón polideportivo internúcleos de Sagunt. Participa la Casa de Andalucía de l’Horta Nord de Massamagrell, el Centro Cultural Andaluz de Almussafes, la Asociación Cultural Andaluza de Aldaia, el Centro Cultural Andaluz Dansart de Silla, la Asociación Andaluza Rociera de Moncada, la Casa de Andalucía de Peñíscola, la Asociación Cultural Andaluza de Alboraia y la Asociación Cultural Andaluza de Mislata. El broche final lo pondrá «Son de uno de cada», actuación patrocinada por la Diputación de Granada. La Federación de Entidades Culturales Andaluzas en la Comunidad Valenciana se constituye como un lugar de encuentro y vínculo en el que los distintos colectivos que la integran trabajan para defender las tradiciones, las costumbres y, en general, la cultura andaluza. Su objetivo es fomentar y promocionar el conocimiento asociativo, proteger los diferentes valores culturales, defender los signos de identidad propios de la Comunidad Valenciana y Andalucía y la conservación de la diversidad cultural. Aglutina a más de 40 organizaciones culturales a lo largo de todo el territorio de la Comunidad Valenciana, donde organiza numerosos actos lúdicos y culturales de gran interés para el pueblo valenciano, alicantino y castellonense. El programa del Día de Andalucía en la Comunidad Valenciana cuenta con la colaboración de la Generalitat Valenciana, la Junta de Andalucía, la Diputació de València y su homóloga de Granada, Esport Sagunt, el Ayuntamiento de València, Caixa Popular, la Fundació Horta Sud y el Restaurante Viher de Albal. “Sin la ayuda de las instituciones y empresas colaboradores, la fiesta anual con la que mantenemos y protegemos nuestras raíces y cultura , no sería posible”, ha agradecido la presidenta de FECACV, Puri Torres.

Paterna celebra el día de Andalucía con un homenaje a Granada Levante-EMV Paterna acoge la jornada inaugural de los actos organizados por la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en la Comunidad Valenciana (FECACV), para celebrar el Dia de Andalucía 2025. Los actos este año rinden homenaje a Granada. La conmemoración ha arrancado este mediodía con el evento “Enamorados de Granada”, con protagonismo especial de la Sección Juvenil de la FECACV y con la puesta de largo de la nueva Junta Directiva. Se celebra en el Complejo Noches de Bohemia de Paterna, donde se sirve una comida con sabor andaluz, que dará paso a un tardeo al ritmo del grupo Río Esencia. La presidenta de la entidad ha subrayado la importancia de comenzar la conmemoración, “ensalzado el papel de la juventud. Son el futuro, pero forman parte ya del presente y deseamos que pasen un día súper agradable”. Para la reina y la dama, Carla Picazo y Alicia Suárez - que repiten reinado tras no haber habido nuevas candidaturas para su relevo, y que representan la sección juvenil a la perfección coinciden en estar muy felices, “por seguir viviendo esta mágica oportunidad juntas”. La gala en conmemoración de los actos del Día de Andalucía será el viernes 21 de febrero (21:00 horas), donde se presentará – por sorpresa- al andaluz/a del año vuelve a contar con Albal como escenario, en el salón Viher. El fin de fiesta estará a cargo del grupo flamenco “Sentir del sur». Los actos religiosos se concentran el sábado 22, con la Ofrenda solidaria de productos no perecederos (17:30 horas), que dará paso a la solemne misa rociera en honor a la Virgen del Rocío, cantada por el coro rociero Azahares de la Casa de Andalucía en Alicante Juan Ramón Jiménez, oficiada por Vicente Pastor Banyuls. Los actos conmemorativos del Día de Andalucía se alargarán hasta el domingo 23 de febrero, concluyendo con el Festival Folclórico Andaluz donde actuarán ocho cuadros de baile de la FECACV, que se realiza en el pabellón polideportivo internúcleos de Sagunt. Participa la Casa de Andalucía de l’Horta Nord de Massamagrell, el Centro Cultural Andaluz de Almussafes, la Asociación Cultural Andaluza de Aldaia, el Centro Cultural Andaluz Dansart de Silla, la Asociación Andaluza Rociera de Moncada, la Casa de Andalucía de Peñíscola, la Asociación Cultural Andaluza de Alboraia y la Asociación Cultural Andaluza de Mislata. El broche final lo pondrá «Son de uno de cada», actuación patrocinada por la Diputación de Granada. La Federación de Entidades Culturales Andaluzas en la Comunidad Valenciana se constituye como un lugar de encuentro y vínculo en el que los distintos colectivos que la integran trabajan para defender las tradiciones, las costumbres y, en general, la cultura andaluza. Su objetivo es fomentar y promocionar el conocimiento asociativo, proteger los diferentes valores culturales, defender los signos de identidad propios de la Comunidad Valenciana y Andalucía y la conservación de la diversidad cultural. Aglutina a más de 40 organizaciones culturales a lo largo de todo el territorio de la Comunidad Valenciana, donde organiza numerosos actos lúdicos y culturales de gran interés para el pueblo valenciano, alicantino y castellonense. El programa del Día de Andalucía en la Comunidad Valenciana cuenta con la colaboración de la Generalitat Valenciana, la Junta de Andalucía, la Diputació de València y su homóloga de Granada, Esport Sagunt, el Ayuntamiento de València, Caixa Popular, la Fundació Horta Sud y el Restaurante Viher de Albal. “Sin la ayuda de las instituciones y empresas colaboradores, la fiesta anual con la que mantenemos y protegemos nuestras raíces y cultura , no sería posible”, ha agradecido la presidenta de FECACV, Puri Torres.

Paterna celebra el día de Andalucía con un homenaje a Granada Levante-EMV Paterna acoge la jornada inaugural de los actos organizados por la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en la Comunidad Valenciana (FECACV), para celebrar el Dia de Andalucía 2025. Los actos este año rinden homenaje a Granada. La conmemoración ha arrancado este mediodía con el evento “Enamorados de Granada”, con protagonismo especial de la Sección Juvenil de la FECACV y con la puesta de largo de la nueva Junta Directiva. Se celebra en el Complejo Noches de Bohemia de Paterna, donde se sirve una comida con sabor andaluz, que dará paso a un tardeo al ritmo del grupo Río Esencia. La presidenta de la entidad ha subrayado la importancia de comenzar la conmemoración, “ensalzado el papel de la juventud. Son el futuro, pero forman parte ya del presente y deseamos que pasen un día súper agradable”. Para la reina y la dama, Carla Picazo y Alicia Suárez - que repiten reinado tras no haber habido nuevas candidaturas para su relevo, y que representan la sección juvenil a la perfección coinciden en estar muy felices, “por seguir viviendo esta mágica oportunidad juntas”. La gala en conmemoración de los actos del Día de Andalucía será el viernes 21 de febrero (21:00 horas), donde se presentará – por sorpresa- al andaluz/a del año vuelve a contar con Albal como escenario, en el salón Viher. El fin de fiesta estará a cargo del grupo flamenco “Sentir del sur». Los actos religiosos se concentran el sábado 22, con la Ofrenda solidaria de productos no perecederos (17:30 horas), que dará paso a la solemne misa rociera en honor a la Virgen del Rocío, cantada por el coro rociero Azahares de la Casa de Andalucía en Alicante Juan Ramón Jiménez, oficiada por Vicente Pastor Banyuls. Los actos conmemorativos del Día de Andalucía se alargarán hasta el domingo 23 de febrero, concluyendo con el Festival Folclórico Andaluz donde actuarán ocho cuadros de baile de la FECACV, que se realiza en el pabellón polideportivo internúcleos de Sagunt. Participa la Casa de Andalucía de l’Horta Nord de Massamagrell, el Centro Cultural Andaluz de Almussafes, la Asociación Cultural Andaluza de Aldaia, el Centro Cultural Andaluz Dansart de Silla, la Asociación Andaluza Rociera de Moncada, la Casa de Andalucía de Peñíscola, la Asociación Cultural Andaluza de Alboraia y la Asociación Cultural Andaluza de Mislata. El broche final lo pondrá «Son de uno de cada», actuación patrocinada por la Diputación de Granada. La Federación de Entidades Culturales Andaluzas en la Comunidad Valenciana se constituye como un lugar de encuentro y vínculo en el que los distintos colectivos que la integran trabajan para defender las tradiciones, las costumbres y, en general, la cultura andaluza. Su objetivo es fomentar y promocionar el conocimiento asociativo, proteger los diferentes valores culturales, defender los signos de identidad propios de la Comunidad Valenciana y Andalucía y la conservación de la diversidad cultural. Aglutina a más de 40 organizaciones culturales a lo largo de todo el territorio de la Comunidad Valenciana, donde organiza numerosos actos lúdicos y culturales de gran interés para el pueblo valenciano, alicantino y castellonense. El programa del Día de Andalucía en la Comunidad Valenciana cuenta con la colaboración de la Generalitat Valenciana, la Junta de Andalucía, la Diputació de València y su homóloga de Granada, Esport Sagunt, el Ayuntamiento de València, Caixa Popular, la Fundació Horta Sud y el Restaurante Viher de Albal. “Sin la ayuda de las instituciones y empresas colaboradores, la fiesta anual con la que mantenemos y protegemos nuestras raíces y cultura , no sería posible”, ha agradecido la presidenta de FECACV, Puri Torres.

Paterna celebra el día de Andalucía con un homenaje a Granada Levante-EMV Paterna acoge la jornada inaugural de los actos organizados por la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en la Comunidad Valenciana (FECACV), para celebrar el Dia de Andalucía 2025. Los actos este año rinden homenaje a Granada. La conmemoración ha arrancado este mediodía con el evento “Enamorados de Granada”, con protagonismo especial de la Sección Juvenil de la FECACV y con la puesta de largo de la nueva Junta Directiva. Se celebra en el Complejo Noches de Bohemia de Paterna, donde se sirve una comida con sabor andaluz, que dará paso a un tardeo al ritmo del grupo Río Esencia. La presidenta de la entidad ha subrayado la importancia de comenzar la conmemoración, “ensalzado el papel de la juventud. Son el futuro, pero forman parte ya del presente y deseamos que pasen un día súper agradable”. Para la reina y la dama, Carla Picazo y Alicia Suárez - que repiten reinado tras no haber habido nuevas candidaturas para su relevo, y que representan la sección juvenil a la perfección coinciden en estar muy felices, “por seguir viviendo esta mágica oportunidad juntas”. La gala en conmemoración de los actos del Día de Andalucía será el viernes 21 de febrero (21:00 horas), donde se presentará – por sorpresa- al andaluz/a del año vuelve a contar con Albal como escenario, en el salón Viher. El fin de fiesta estará a cargo del grupo flamenco “Sentir del sur». Los actos religiosos se concentran el sábado 22, con la Ofrenda solidaria de productos no perecederos (17:30 horas), que dará paso a la solemne misa rociera en honor a la Virgen del Rocío, cantada por el coro rociero Azahares de la Casa de Andalucía en Alicante Juan Ramón Jiménez, oficiada por Vicente Pastor Banyuls. Los actos conmemorativos del Día de Andalucía se alargarán hasta el domingo 23 de febrero, concluyendo con el Festival Folclórico Andaluz donde actuarán ocho cuadros de baile de la FECACV, que se realiza en el pabellón polideportivo internúcleos de Sagunt. Participa la Casa de Andalucía de l’Horta Nord de Massamagrell, el Centro Cultural Andaluz de Almussafes, la Asociación Cultural Andaluza de Aldaia, el Centro Cultural Andaluz Dansart de Silla, la Asociación Andaluza Rociera de Moncada, la Casa de Andalucía de Peñíscola, la Asociación Cultural Andaluza de Alboraia y la Asociación Cultural Andaluza de Mislata. El broche final lo pondrá «Son de uno de cada», actuación patrocinada por la Diputación de Granada. La Federación de Entidades Culturales Andaluzas en la Comunidad Valenciana se constituye como un lugar de encuentro y vínculo en el que los distintos colectivos que la integran trabajan para defender las tradiciones, las costumbres y, en general, la cultura andaluza. Su objetivo es fomentar y promocionar el conocimiento asociativo, proteger los diferentes valores culturales, defender los signos de identidad propios de la Comunidad Valenciana y Andalucía y la conservación de la diversidad cultural. Aglutina a más de 40 organizaciones culturales a lo largo de todo el territorio de la Comunidad Valenciana, donde organiza numerosos actos lúdicos y culturales de gran interés para el pueblo valenciano, alicantino y castellonense. El programa del Día de Andalucía en la Comunidad Valenciana cuenta con la colaboración de la Generalitat Valenciana, la Junta de Andalucía, la Diputació de València y su homóloga de Granada, Esport Sagunt, el Ayuntamiento de València, Caixa Popular, la Fundació Horta Sud y el Restaurante Viher de Albal. “Sin la ayuda de las instituciones y empresas colaboradores, la fiesta anual con la que mantenemos y protegemos nuestras raíces y cultura , no sería posible”, ha agradecido la presidenta de FECACV, Puri Torres.

Paterna celebra el día de Andalucía con un homenaje a Granada Levante-EMV Paterna acoge la jornada inaugural de los actos organizados por la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en la Comunidad Valenciana (FECACV), para celebrar el Dia de Andalucía 2025. Los actos este año rinden homenaje a Granada. La conmemoración ha arrancado este mediodía con el evento “Enamorados de Granada”, con protagonismo especial de la Sección Juvenil de la FECACV y con la puesta de largo de la nueva Junta Directiva. Se celebra en el Complejo Noches de Bohemia de Paterna, donde se sirve una comida con sabor andaluz, que dará paso a un tardeo al ritmo del grupo Río Esencia. La presidenta de la entidad ha subrayado la importancia de comenzar la conmemoración, “ensalzado el papel de la juventud. Son el futuro, pero forman parte ya del presente y deseamos que pasen un día súper agradable”. Para la reina y la dama, Carla Picazo y Alicia Suárez - que repiten reinado tras no haber habido nuevas candidaturas para su relevo, y que representan la sección juvenil a la perfección coinciden en estar muy felices, “por seguir viviendo esta mágica oportunidad juntas”. La gala en conmemoración de los actos del Día de Andalucía será el viernes 21 de febrero (21:00 horas), donde se presentará – por sorpresa- al andaluz/a del año vuelve a contar con Albal como escenario, en el salón Viher. El fin de fiesta estará a cargo del grupo flamenco “Sentir del sur». Los actos religiosos se concentran el sábado 22, con la Ofrenda solidaria de productos no perecederos (17:30 horas), que dará paso a la solemne misa rociera en honor a la Virgen del Rocío, cantada por el coro rociero Azahares de la Casa de Andalucía en Alicante Juan Ramón Jiménez, oficiada por Vicente Pastor Banyuls. Los actos conmemorativos del Día de Andalucía se alargarán hasta el domingo 23 de febrero, concluyendo con el Festival Folclórico Andaluz donde actuarán ocho cuadros de baile de la FECACV, que se realiza en el pabellón polideportivo internúcleos de Sagunt. Participa la Casa de Andalucía de l’Horta Nord de Massamagrell, el Centro Cultural Andaluz de Almussafes, la Asociación Cultural Andaluza de Aldaia, el Centro Cultural Andaluz Dansart de Silla, la Asociación Andaluza Rociera de Moncada, la Casa de Andalucía de Peñíscola, la Asociación Cultural Andaluza de Alboraia y la Asociación Cultural Andaluza de Mislata. El broche final lo pondrá «Son de uno de cada», actuación patrocinada por la Diputación de Granada. La Federación de Entidades Culturales Andaluzas en la Comunidad Valenciana se constituye como un lugar de encuentro y vínculo en el que los distintos colectivos que la integran trabajan para defender las tradiciones, las costumbres y, en general, la cultura andaluza. Su objetivo es fomentar y promocionar el conocimiento asociativo, proteger los diferentes valores culturales, defender los signos de identidad propios de la Comunidad Valenciana y Andalucía y la conservación de la diversidad cultural. Aglutina a más de 40 organizaciones culturales a lo largo de todo el territorio de la Comunidad Valenciana, donde organiza numerosos actos lúdicos y culturales de gran interés para el pueblo valenciano, alicantino y castellonense. El programa del Día de Andalucía en la Comunidad Valenciana cuenta con la colaboración de la Generalitat Valenciana, la Junta de Andalucía, la Diputació de València y su homóloga de Granada, Esport Sagunt, el Ayuntamiento de València, Caixa Popular, la Fundació Horta Sud y el Restaurante Viher de Albal. “Sin la ayuda de las instituciones y empresas colaboradores, la fiesta anual con la que mantenemos y protegemos nuestras raíces y cultura , no sería posible”, ha agradecido la presidenta de FECACV, Puri Torres.

Paterna celebra el día de Andalucía con un homenaje a Granada Levante-EMV Paterna acoge la jornada inaugural de los actos organizados por la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en la Comunidad Valenciana (FECACV), para celebrar el Dia de Andalucía 2025. Los actos este año rinden homenaje a Granada. La conmemoración ha arrancado este mediodía con el evento “Enamorados de Granada”, con protagonismo especial de la Sección Juvenil de la FECACV y con la puesta de largo de la nueva Junta Directiva. Se celebra en el Complejo Noches de Bohemia de Paterna, donde se sirve una comida con sabor andaluz, que dará paso a un tardeo al ritmo del grupo Río Esencia. La presidenta de la entidad ha subrayado la importancia de comenzar la conmemoración, “ensalzado el papel de la juventud. Son el futuro, pero forman parte ya del presente y deseamos que pasen un día súper agradable”. Para la reina y la dama, Carla Picazo y Alicia Suárez - que repiten reinado tras no haber habido nuevas candidaturas para su relevo, y que representan la sección juvenil a la perfección coinciden en estar muy felices, “por seguir viviendo esta mágica oportunidad juntas”. La gala en conmemoración de los actos del Día de Andalucía será el viernes 21 de febrero (21:00 horas), donde se presentará – por sorpresa- al andaluz/a del año vuelve a contar con Albal como escenario, en el salón Viher. El fin de fiesta estará a cargo del grupo flamenco “Sentir del sur». Los actos religiosos se concentran el sábado 22, con la Ofrenda solidaria de productos no perecederos (17:30 horas), que dará paso a la solemne misa rociera en honor a la Virgen del Rocío, cantada por el coro rociero Azahares de la Casa de Andalucía en Alicante Juan Ramón Jiménez, oficiada por Vicente Pastor Banyuls. Los actos conmemorativos del Día de Andalucía se alargarán hasta el domingo 23 de febrero, concluyendo con el Festival Folclórico Andaluz donde actuarán ocho cuadros de baile de la FECACV, que se realiza en el pabellón polideportivo internúcleos de Sagunt. Participa la Casa de Andalucía de l’Horta Nord de Massamagrell, el Centro Cultural Andaluz de Almussafes, la Asociación Cultural Andaluza de Aldaia, el Centro Cultural Andaluz Dansart de Silla, la Asociación Andaluza Rociera de Moncada, la Casa de Andalucía de Peñíscola, la Asociación Cultural Andaluza de Alboraia y la Asociación Cultural Andaluza de Mislata. El broche final lo pondrá «Son de uno de cada», actuación patrocinada por la Diputación de Granada. La Federación de Entidades Culturales Andaluzas en la Comunidad Valenciana se constituye como un lugar de encuentro y vínculo en el que los distintos colectivos que la integran trabajan para defender las tradiciones, las costumbres y, en general, la cultura andaluza. Su objetivo es fomentar y promocionar el conocimiento asociativo, proteger los diferentes valores culturales, defender los signos de identidad propios de la Comunidad Valenciana y Andalucía y la conservación de la diversidad cultural. Aglutina a más de 40 organizaciones culturales a lo largo de todo el territorio de la Comunidad Valenciana, donde organiza numerosos actos lúdicos y culturales de gran interés para el pueblo valenciano, alicantino y castellonense. El programa del Día de Andalucía en la Comunidad Valenciana cuenta con la colaboración de la Generalitat Valenciana, la Junta de Andalucía, la Diputació de València y su homóloga de Granada, Esport Sagunt, el Ayuntamiento de València, Caixa Popular, la Fundació Horta Sud y el Restaurante Viher de Albal. “Sin la ayuda de las instituciones y empresas colaboradores, la fiesta anual con la que mantenemos y protegemos nuestras raíces y cultura , no sería posible”, ha agradecido la presidenta de FECACV, Puri Torres.