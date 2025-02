Bielsa emulará el mitin del 'espíritu de Xirivella' de Sánchez para acabar su campaña

La imagen de más de mil simpatizantes frente a la fachada del Ayuntamiento de Xirivella escuchando (casi adorando o devorando, según el momento) a Pedro Sánchez, entonces exsecretario general del PSOE y exdiputado del Congreso, es parte de la iconografía dentro de la militancia socialista, el símbolo de las cenizas sobre las que el hoy presidente del Gobierno mostró su capacidad de resurrección para acabar escribiendo su 'Manual de resistencia'. Esa instantánea es la que quiere repetir casi una década después Carlos Fernández Bielsa como guinda a su campaña por dirigir la provincia de Valencia.

El actual líder provincial y candidato a la reelección se ha reivindicado desde su presentación como el "candidato de la militancia" frente al "aparato", en referencia a la disputa que mantiene con la dirección 'de país' que lidera Diana Morant y cuyo sector más próximo se ha posicionado junto al otro candidato, Robert Raga. La dicotomía a la que apela Bielsa es la misma sobre la que el hoy presidente del Gobierno se impulsó para lograr una victoria que en aquel momento parecía impensable, una retórica que el alcalde de Mislata quiere llevar más allá de las palabras.

La candidatura que encabeza Bielsa hará de la conjura del llamado 'espíritu de Xirivella' un acto, tal y como señalan fuentes de su equipo. Será, indican, un mitin en la Plaza de la Concordia, la misma en la que Sánchez inició en 2016 su remontada, donde se encuentra la sede del ayuntamiento de este municipio, y la previsión es hacerlo hacia el final de la campaña, que empezará de manera oficial esta semana y terminará la siguiente para votar el 2 de marzo. La meteorología aparece como único factor adverso, lo que ha impedido cerrar la fecha.

Bielsa se abraza con Manolo Mata en el acto de presentación de su candidatura. / Francisco Calabuig

La invocación a repetir el 'espíritu de Xirivella' la hizo uno de sus protagonistas en la presentación de la candidatura de Bielsa hace dos semanas: el diputado y exalcalde de la localidad, Míchel Montaner. "Vamos a revivir lo que pasó en Xirivella en 2016", dijo en su discurso de presentación. Montaner, miembro de Izquierda Socialista, fue uno de los organizadores del acto de apoyo a Sánchez, cuando todavía no estaban convocadas las primarias, y hasta escribió un libro del tema, una cita en la que, no obstante, y pese a su simbolismo actual no estuvo el propio Bielsa.

En aquel momento, el ya entonces alcalde de Mislata se alineó, igual que hicieron la mayoría de cargos de entonces en el PSPV, con la candidatura de Susana Díaz. No lo hicieron ni el citado Montaner, ni José Luis Ábalos, principal respaldo de Sánchez en ese momento, ni el entonces síndic de las Corts, Manolo Mata. El suyo es uno de los nombres con pedigrí interno que permiten revivir ese espíritu. El exvicesecretario general del PSPV acudió al acto de hace casi una década y ha mostrado su apoyo a Bielsa para estas primarias, un impulso moral por la mantiene el abogado pese a estar fuera de la línea política.

Agenda intensa de Raga

El acto de Bielsa prevé cerrar una campaña que comenzará a esta semana de manera oficial, cuando el Comité de Garantías valide los avales presentados por los dos candidatos. Para ello, el otro candidato, Robert Raga, presenta ya una agenda de máxima intensidad. Este lunes, visitará Sedaví con el punto de mira en la respuesta dada a la dana al ser otro municipio afectado por la dana igual que Riba-roja del Turia, ayuntamiento que gobierna Raga. El martes viajará hasta Madrid para reunirse con diputados en el Congreso y trabajar en la conexión entre la Cámara baja y la Diputación de Valencia.

A partir de ese momento se abrirán 10 días de petición de voto hasta el 2 de marzo donde habrá la habitual presentación de equipos, visitas a agrupaciones, actos casi al nivel electoral y movilización de la militancia ante una disputa que se presenta absolutamente igualada (tal y como se ha evidenciado solo con los eventos de presentación y la recogida de avales) y que se decidirá por un puñado de votos.

