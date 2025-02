El Consell evita aportar los trayectos del coche oficial de Mazón el día de la dana

El Consell mantiene el secretismo sobre la agenda de Carlos Mazón el día de la dana. Tras rechazar aportar el registro de llamadas del president primero y la factura de su comida en El Ventorro poco después, Presidencia evita ahora también aportar el listado de desplazamientos del coche oficial de Mazón durante la jornada del 29 de octubre. Así lo ha denunciado este lunes el PSPV, que presentó una solicitud de información en las Corts sobre este asunto y ha recibido como respuesta una hoja con las dietas del conductor en las que se muestra únicamente que el coche oficial de Mazón estuvo operativo desde las 8.00 horas hasta las 2.00 de la madrugada, pero sin desglosar los trayectos concretos. Compromís también ha solicitado esta información, sin haber recibido respuesta todavía.

Tras la tercera negativa del Consell a una solicitud de información del PSPV, los socialistas han hecho suyo uno de los conceptos acuñados por el propio Mazón durante la dana y han criticado el "apagón informativo" del gobierno valenciano sobre la actividad del president en esa fatídica jornada. El síndic del PSPV, José Muñoz, ha denunciado la opacidad del Consell ante temas que la ciudadanía "quiere saber" y ha considerado que esta actitud "demuestra que la Generalitat no está pendiente de reparar el dolor de las víctimas o de reconstruir, sino de salvar políticamente a Mazón". "No están negando la información al Grupo Socialista, sino a toda la sociedad valenciana que está pidiendo respuestas", ha añadido.

En la respuesta remitida por Presidencia al PSPV apenas consta un listado de "dietas" en las que se detalla el horario de actividad cubierto por el conductor del coche oficial de Mazón durante el mes de octubre. El 29 de octubre, según el registro, el vehículo estuvo operativo entre las 8.00 horas y las 2.00 horas ya del 30 de octubre. El secretario autonómico de Transparencia, Santiago Lumbreras, asegura que con dicha comisión de servicios "queda constancia de los servicios del conductor del presidente" prestados esa jornada, "con identificación de la provincia en la cual se realiza el desplazamiento, como ha sido práctica habitual desde las pasadas legislaturas".

Como también hizo con las anteriores preguntas parlamentarias, el PSPV ya ha presentado un recurso reiterando la petición de documentación ante las Corts. En el caso del registro de las llamadas del president, los letrados admitieron el recurso socialista y habilitaron a que presente de nuevo la solicitud.

El portavoz socialista ha defendido que no es un "caso aislado" sino que esta no aportación de información "forma parte de una estrategia de manipulación y ocultación" del Ejecutivo de Mazón. Además, ha detallado que "de la agenda de Mazón ese día solo sabemos que se fue a un acto de sanidad por la mañana y luego a una reunión con agentes sociales, a partir de ese momento no sabemos nada de lo que hizo y no hizo Mazón por la tarde hasta que llegó tarde al 112" y ha insistido en que esas versiones nunca han llegado por boca del president.

"Feijóo no puede estar en el cálculo electoralista"

Asimismo, Muñoz ha vuelto a situar el foco sobre Génova, a quien ha vuelto a exigir que reemplace a Mazón sin atender a posibles consecuencias políticas. "(Alberto Núñez) Feijóo no puede estar en el cálculo electoralista, pensando si le van a ir bien o mal las elecciones. La Comunitat Valenciana necesita pasar página y con un president que infringe dolor a las víctimas y a la sociedad, es imposible".

Por su parte, la diputada socialista Alicia Andújar ha explicado que los socialistas han presentado "diferentes solicitudes de documentación para esclarecer lo que ocurrió el 29 de octubre, la última sobre los trayectos en coche de Mazón ese día y la única respuesta que tenemos es que se nos dice que tuvo disponible un conductor desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana pero no un registro de desplazamientos", por lo que ha asegurado que "con estas respuestas lo que están haciendo es tomar el pelo a la sociedad valenciana y a los familiares de los 227 fallecidos".