Sanidad estudia integrar el SAMU en las urgencias de los hospitales

La cifra oficial del personal del Sistema de Emergencias Sanitarias se sitúa en 1.754 trabajadores, según los datos incluidos en la Memoria Anual de Gestión de la Conselleria de Sanidad, correspondiente al ejercicio 2023; es la última publicada. Dentro de este número, destacan los 836 técnicos de emergencias sanitarias de soporte vital básico (SVB), los 288 del personal de Enfermería del SAMU y los 249 facultativos, los que ahora pasarán a atender en Primaria «entre avisos».

¿Cuántas atenciones realizan habitualmente? Los datos recogidos en la misma memoria estipulan que el CICU recibe una media de 1.846 llamadas diarias. De ellas, 614 de media son emergencias sanitarias, 287 urgencias médicas y solo 74 de estos necesitan, de media, ser trasladados de urgencia a un hospital. Es verdad que todas las atenciones no requieren la presencia de personal médico o de enfermería, depende de la gravedad de la asistencia; por lo que estos profesionales no se desplazan continuamente. El documento no estipula cómo se organizarán sus salidas si se encuentran en mitad de una consulta en el PAS, algo que es esencial.