Bernabé señala que vio a Mazón en el Cecopi "cuando se mandó la alerta"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha manifestado este martes que cuando vio al president de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre, el día de la dana, en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) fue "cuando se mandó la alerta" a los ciudadanos por las inundaciones, una forma de vincular la presencia de Mazón con la decisión de enviar el SMS del sistema ES-Alert, que investiga la justicia.

Bernabé se ha pronunciado en estos términos preguntada por la decisión de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja de requerir a la Generalitat para que informe si concurrió y se incorporó al Cecopi "alguna otra autoridad" distinta de las 29 personas y organismos que ya formaban parte de ese órgano el día de la dana, entre su convocatoria, a las 17 horas, y hasta las 20:11 horas, cuando se remitió el mensaje de alerta a la población.

La delegada del Gobierno ha lamentado que el PP "ha decidido reescribir la historia de lo que pasó el 29 de octubre, y lo ha intentado por todas las vías posibles, con todo tipo de artimañas, entre ellas enviar audios a los medios de comunicación recortados, fraudulentos y extraídos de una manera que nunca debieron hacer".

"Yo lo único que puedo relatar son hechos y realidades. El 24 de octubre se activó el plan especial de inundaciones y no se celebró un Cecopi. El día 29 a las 7:15 horas se activó una alerta roja de Aemet y no se celebró un Cecopi hasta 10 horas después. Y, efectivamente, yo cuando vi al president de la Generalitat es cuando se mandó la alerta. Ahí no se puede recortar, no se puede manipular y no se puede hacer una reescritura de algo que es una realidad".

Comparecencias Senado

Preguntada sobre su comparecencia en la comisión de investigación abierta en el Senado, Bernabé ha apuntado que "por supuesto" que acudirá, si bien se ha mostrado sorprendida por "ciertas ausencias". "No sé si es que no han leído el plan de inundaciones, que dice quiénes son los responsables y quiénes están al frente de la emergencia, o es que el Partido Popular sabe perfectamente y ya ha decidido que Mazón es el único y máximo responsable, pues es el único al que han llamado", ha agregado.

"Hay un Gobierno que se dedica a la reconstrucción y a dirigirse a los ciudadanos y hay otros que están intentando reescribir la historia para salvar al soldado Mazón", ha dicho Bernabé. Por último, la delegada del Gobierno ha insistido en que toda la información que requiera la Justicia a "cualquier organismo del Gobierno de España se enviará"