El Consell no concreta si Mazón se sumó al Cecopi hasta contestar a la jueza

El Consell mantiene la incógnita sobre si el president Carlos Mazón se incorporó al Cecopi durante la tarde del 29 de octubre, como ha preguntado a la Generalitat la jueza de Catarroja que ha asumido la causa judicial. Ni el propio Mazón ni la portavoz y vicepresidenta primera, Susana Camarero, han querido concretar este martes esta cuestión, y han pedido tiempo para remitir primero la información al Juzgado de Instrucción.

Aclaraciones en tiempo y forma

"Las aclaraciones se darán en tiempo y forma. Pero por respeto al procedimiento judicial, no vamos a hacer ninguna valoración antes de contestar a la jueza y luego trasladaremos esa información", ha asegurado Camarero en su comparecencia posterior al pleno del Consell.

Interrogado por los medios tras finalizar esa reunión semanal de su Ejecutivo, Mazón ha dicho también "respetar" el procedimiento judicial y ha declinado contestar a si se siente interpelado por esa pregunta de la jueza pese a que no le cita a él de forma expresa.

En uno de los autos, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja solicita a la Conselleria de Emergencias que informe si al Cecopi se incorporó “alguna otra autoridad” distinta de las 29 personas y organismos que ya formaban parte de ese órgano el día de la dana, entre su convocatoria, a las 17 horas, y hasta las 20.11, cuando se remitió el mensaje de alerta a la población a través del sistema Es-Alert.

Bernabé: "Es una realidad"

Menos dudas ha mostrado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien ha subrayado que la "realidad" es que ese SMS masivo se envió a la población después de que llegara el 'president' al Cecopi.

"Son realidades, son hechos que pasaron y todo lo demás se podrá decir en sede judicial, que es donde corresponde y donde le corresponde a todas las personas que de una manera u otra participamos del Cecopi, y todos iremos y lo haremos. Ahí no se puede recortar, no se puede manipular y no se puede hacer una reescritura de algo que es una realidad", ha manifestado a los periodistas tras visitar la nueva comisaría de Policía Nacional del distrito centro de València.

"Aquí hay un partido que sostiene al gobierno de la Generalitat que ha decidido reescribir la historia de lo que pasó el 29 de octubre, y lo ha intentado por todas las vías posibles. Con estupefacción, todos los españoles hemos escuchado cómo han hecho todo tipo de artimañas, entre enviar audios a los medios de comunicación recortados, fraudulentos y extraídos de una manera que nunca debieron hacer", ha reprochado al PP.

Respeto al procedimiento judicial

Por contra, ha defendido que "hay que respetar el procedimiento judicial" y ha garantizado que ella, "desde luego", no se va a "salir de ahí" mientras "ellos están en otras cosas". "Yo, como delegada del Gobierno y el Gobierno de España no nos vamos a salir de ahí; vamos a atender todos los requerimientos que nos haga la jueza, con todo el respeto que merece el procedimiento judicial", ha insistido.

Pero Bernabé ha señalado que ella solo puede relatar los "hechos y realidades que se vivieron": "El 24 de octubre se activó el plan especial de inundaciones y no se celebró un Cecopi hasta el día 29 a las cinco de la tarde. El día 29, a las siete y cuarto de la mañana se activó una alerta roja de la Aemet y no se celebró un Cecopi hasta diez horas después. Y efectivamente, yo cuando vi al 'president' de la Generalitat es cuando se mandó el ES-Alert".

Respecto a la apreciación de la jueza de que los daños materiales "no se podían evitar", pero sí las 227 muertes, ha reiterado su respeto "absoluto" al proceso judicial y al trabajo de la instructora, sin querer "hacer ningún tipo de valoración con respecto porque es lo que merecen los valencianos, las víctimas y sus familiares: que respetemos y, los que tenemos una responsabilidad pública, nos centremos en la reconstrucción".