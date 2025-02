La consulta sobre el valencià “trenca la pau” i “enfronta les famílies”

Malgrat que Educació defén la “llibertat d’elecció”, la veritat és que la consulta base per la llengua està enfrontant les famílies dels col·legis de la Comunitat Valenciana. La decisió sobre si els progenitors preferixen el castellà o el valencià com a llengua vehicular en l’ensenyança, la votació de la qual començarà el pròxim 25 de febrer, si no ho impedix la via judicial, està generant un clima de tensió en les escoles. “Les famílies s’estan enfrontant entre elles —assegura la presidenta de l’Associació de Directors d’Infantil i Primària (Adep-PV), Isabel Moreno— i s’estan alterant les relacions i la pau entre elles”. Ahir es va fer públic el cens provisional de cada centre i es podran presentar reclamacions fins divendres que ve.

La portaveu dels directors reconeix que esta “llei sense consens” ha generat “un problema a on no n’hi havia”, perquè, fins ara, era el consell escolar de cada centre qui decidia el percentatge atribuït a cada llengua, dins del model del plurilingüisme implantat pel Botànic. Ara, la consulta i la seua resolució impedirà “garantir l’elecció de les famílies”, sobretot en centres d’una sola aula per curs, encara que el Consell assegura que s’estudiarà cas per cas. L’elecció està fent que es “perda el bon clima” en les escoles. S’estan “produint discussions entre les famílies i això em posa molt trista —reconeix Moreno—. Perdre el bon ambient, ens preocupa molt”.

Campanya i pressions

La votació està començant a prendre un cert aire de campanya electoral, amb enfrontaments entre les dos parts i amb acusacions mútues sobre pressions per a influir en la decisió del vot. L’entitat Escuelas de Todos expressa, en un comunicat, que moltes famílies s’han posat en contacte per a denunciar la “pressió quasi asfixiant” per part de les Famílies pel Valencià. I, per la seua banda, des de l’Stepv, Marc Candela al·lega la “pressió” exercida pel Govern valencià per haver aprovat una “llei absurda, buida de competències i autonomia, en els centres” i defén el dret de la “comunitat educativa a manifestar-se en la línia que consideren”. “Això es diu democràcia”, puntualitza Candela.

Al respecte, fonts del departament de José Antonio Rovira indiquen la necessitat dels centres de “no posicionar-se”, perquè cada família ha de “ser lliure de triar una llengua o l’altra”. Expliquen que si els arriba “un avís” de la postura d’algun centre —“saltant-se així la normativa”, incidixen—, es procedirà a enviar una petició “per a reconduir la situació i ser neutrals” per part de la Inspecció Educativa.

A ningú se li escapa que, més enllà de la resolució per a les famílies amb les seues importants conseqüències, va ser la mateixa Generalitat Valenciana qui li va injectar l’aura d’elecció determinant amb la presentació de la consulta en el mateix Palau de la Generalitat, a càrrec del president Carlos Mazón.

Resolució judicial

La consulta acumula ja tres peticions de suspensió cautelaríssima davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). La tercera l’ha presentada Compromís, després de les interposades per Acció Cultural i UGT, com va anunciar ahir la formació. El recurs —l’interposen de manera individual amb el suport de les famílies, pares i mares de la formació, per la qual cosa creuen que “ens legitima a presentar-lo”— es basa en l’existència de “qüestions formals” com la impossibilitat de conjugar este procés amb la matriculació normal. “Com tot en este govern, s’ha presentat tard i malament”, defenen i afigen: “La consulta generarà un caos burocràtic en els centres”.

La realització de la consulta depén de la decisió de l’alt tribunal. Dijous passat va desestimar acceptar la suspensió presentada per Acció Cultural, però s’ha de pronunciar sobre les altres dos. Eixe mateix dia, el TSJ va demanar informació a Educació sobre la consulta, que confirma que respondrà abans de dimecres, dia límit, a través de l’Advocacia de la Generalitat.

