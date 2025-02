La Diputación de Valencia retirará la ayuda a los Jaume I por orillar a las mujeres

La polémica en torno a la falta de paridad de los premios Rey Jaume I va a tener consecuencias. Los dos partidos que dirigen la Diputación de Valencia están dispuestos a retirar la subvención de 100.000 euros que aportan a la fundación que organiza los premios, uno de los más prestigiosos del panorama científico y emprendedor español, además de ser los mejor dotados económicamente. Esta partida financia uno de los premios.

La iniciativa ha sido de la vicepresidente provincial, Natàlia Enguix (Ens Uneix), que es titular de las competencias de Igualdad en la diputación y que la pasada semana mostró su malestar por el inexistente papel de la mujer en estos reconocimientos. Cabe recordar que los premios entregados por el rey Felipe la pasada semana en Valencia, la 36ª edición, no incluyeron a ninguna mujer por primera vez en ocho años.

En estas casi cuatro décadas de Jaume I, apenas han recaído en mujeres uno de cada 7 de los galardones que ha repartido el jurado, 26 de un total de 183. Lo singular de la edición 2024 es que es la primera de los últimos 8 años en que no hay ninguna premiada.

Acuerdo del PP

La semana pasada, esta situación ya provocó encendidas críticas, incluso hubo quien evitó asistir a la gala, como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Este lunes, la vicepresidenta Enguix reiteró su malestar, y anunció su voluntad de retirar esta ayuda. El PP, consultado por este diario, tampoco ve bien la desaparición de la mujer de unos premios así «en pleno siglo XXI». Está por ver cómo se sustancia esa retirada de la subvención. En estos momentos, la fundación organizadora no aparece entre los receptores del listado de subvenciones nominativas de la diputación en los presupuestos de 2025. Estaba previsto que esta y otras partidas se incluyeran con la liquidación del superávit del pasado año. El asunto podría abordarse en el pleno ordinario de este martes en la diputación.

Enguix explicitó su malestar en una entrevista en À Punt. «La delegación de Igualdad también tiene estas responsabilidades. Vamos a pedir que mientras no haya un jurado paritario y no haya un 50% de mujeres premiadas no se les dé la subvención. Como diputación no podemos dar una subvención a una institución que no cumple la paridad», señaló.