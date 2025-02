La izquierda pide añadir a Pradas, Vilaplana y Feijóo en la investigación de la dana en el Senado

Salomé Pradas, Emilio Argüeso, Nurias Montes o hasta Maribel Vilaplana y Alberto Núñez Feijóo. Son algunos de los nombres que han planteado tanto el Grupo Socialista como el senador por Compromís, Enric Morera, como comparecientes para la comisión de investigación de la dana abierta en el Senado en sus respectivos planes de trabajo y que se añadirían a las propuestas hechas por el PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta y, por lo tanto, la capacidad de marcar ese listado.

El Grupo Socialista y Compromís han presentado sus respectivos planes de trabajo que se suman al que ya hizo público el lunes el Grupo Popular. En los tres casos hay nombres coincidentes como el de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé o el del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón. Son los dos cargos que se reiteran en las tres peticiones y que, por lo tanto, se da por seguro que intervendrán en el Senado. A partir de ahí, hay notables divergencias.

Una de las principales es la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien el PP y Compromís coinciden en la petición de citación para que intervengan en la comisión, pero no el PSOE; igual que ocurre con la exvicepresidenta y ministra de Transición Ecológica el pasado 29 de octubre, Teresa Ribera.

La portavoz del PSPV en la comisión del Senado, Rocío Briones. / Levante-EMV

Las siguientes diferencias aparecen en torno a cargos de la Generalitat donde los socialistas y los valencianistas ponen el foco. Las dos formaciones de izquierdas reclaman que acudan a explicar su actuación en el Senado varios miembros del Consell. Destaca Salomé Pradas, consellera de Justicia y por tanto con las competencias de Emergencias el 29 de octubre; su secretario autonómico, Emilio Argüeso o el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez; los tres presentes en el Cecopi.

De hecho, en este sentido, Compromís reclama que comparezcan los "29 representantes de organismos convocados en el Cecopi celebrado la tarde-noche del 29 de octubre de 2024 por Salomé Pradas o las personas físicas que fueran convocadas, según la relación que consta en el documento remitido por la Generalitat al Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja". Asimismo, solicitan que acudan al Senado dos asociaciones de víctimas de la dana, los alcaldes de 29 municipios más afectados y Alberto Núñez Feijóo por si habló con Mazón aquel día.

Enric Morera interviene en la comisión de investigación del Senado. / Alberto Ortega/Europa Press

Por parte del Grupo Socialista, además, incorporan a todos los representantes actual del pleno del Consell (incluido el vicepresidente segundo, Francisco Gan Pampols), el exdirector general de À Punt, Alfred Costa; a la periodista Maribel Vilaplana que el 29-O comió con Mazón; así como a los líderes de UGT PV, Ismael Sáez; de CCOO PV, Ana García Alcolea, y al de la CEV, Salvador Navarro, que también se reunieron con el 'president' durante esa jornada, citaciones que dependerán siempre del voto del PP.

"Uso partidista"

"El PP no parece querer saber la verdad con su plan de trabajo, esconde a los responsables directos de la emergencia", ha criticado la portavoz socialista en la comisión, Rocío Briones, quien ha puesto de ejemplo que los populares han pedido citar a María Jesús Montero, pero no a Pradas "pese a que tenía el mando único de la emergencia" el 29 de octubre. "No vamos a tolerar el uso partidista de esta comisión de investigación", ha añadido.

Por su parte, Morera ha puesto el foco en por qué no hubo una alerta temprana, señalando la "falta de diligencia" que, ha indicado, "tuvo grandes costes humanos y materiales que merecen una sanción política". Así, ha asegurado que su plan de trabajo tiene tres ejes: la "negligencia en la prevención y planificación"; la "gestión criminal de la emergencia" con el "retraso en el despliegue de los recursos" y el "desamparo de los damnificados".