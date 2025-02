La parálisis en la implantación de las 35 horas reactiva las protestas de los sanitarios

El retraso en la implantación de la jornada de 35 horas entre el personal sanitario, cuya negociación lleva en pausa desde el 13 de marzo de 2024, ha reactivado las protestas del personal sanitario este martes, con las protestas en tres hospitales valencianos -La Fe de València, el General de Castellón y el General de Alicante-, organizadas por UGT, CCOO, Satse e Intersindical.

En principio, la fecha prevista para su llegada a la sanidad pública valenciana era el 1 de enero, pero los convocantes explican que no ha habido "ninguna comunicación" al respecto desde hace meses. De hecho, no se les ha convocado para una mesa sectorial desde finales de 2024 y fue para asuntos relacionados con la dana. "Se comprometió y, ahora busca excusas para no cumplir su palabra", defiende la representante de CCOO Rosa Atienzar.

Se refiere al cambio de rumbo manifestado por el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, quien ahora prefiere "acompasar" su implantación al de toda la Administración. Cabe recordar el acuerdo existente en la mesa general para establecer la jornada de 35 horas en todos los sectores de la administración autonómica, firmado en el mes de abril. "Lo haremos a la vez para que todos los funcionarios puedan tener el mismo acuerdo", afirmaba Gómez hoy a los medios de comunicación en un acto público en Benidorm.

Concentración en el hospital la Fe por las 35 horas. / L-EMV

En esa misma intervención, ha marcado su prioridad: el "derecho incontestable e indiscutible de la salud de la ciudadanía". Eso es "lo que más me preocupa", ha añadido Gómez, y "después, el derecho de los trabajadores". Además, ha defendido su postura de "negociar, negociar y negociar" -pese a las críticas de los sindicatos- y explica que se "han reunido muchas veces" con los sindicatos para debatir las 35 horas. La última conocida, oficialmente, fue el 13 de marzo de 2024, aunque Sanidad trató el tema con CSIF en una reunión reciente.

Cúmulo de descontentos

La jornada del personal sanitario centra las protestas, como lucían hoy los manifestantes en las concentraciones; pero el descontento es generalizado por la gestión de Gómez desde su llegada al Consell. Entre los incumplimientos, los sindicatos señalan la creación de la enfermera escolar -"se prometieron 300 plazas nuevas y se ha limitado a un reparto de móviles", critica Mª luz Gascó de Satse-, la conversión de los auxiliares administrativos en administrativos, la reestructuración y ampliación de las plantillas de Atención Primaria o la mejora de los módulos de productividad, es decir, las horas extras previstas para reducir las listas de espera.

Esta protesta es solo el inicio de una serie de acciones previstas por los cuatro sindicatos. La próxima cita será el 4 de marzo, con una concentración similar a la de este martes. Continuarán hasta que "los acuerdos se cumplan y consigamos mejorar la calidad asistencial de la ciudadanía", defendía Eva Plana de UGT.

Otra de las críticas al conseller es la falta de transparencia y de información: "Queremos que nos informen de las medidas y no nos entermos por los medios de comunicación", continúa Plana. Y desde Satse, María Climent, critica que las "negociaciones de este conseller son ficticias y solo buscan favorecer a la privada", con la consecuente repercusión negativa para el paciente.