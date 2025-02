La huelga en Servicios Sociales se celebra a medio gas

Los dos sindicatos mayoritarios (UGT y CC OO) se unieron para protagonizar una jornada de huelga en Servicios Sociales que finalmente se está celebrando hoy a medio gas ya que solo CC OO ha mantenido la convocatoria. Para UGT el compromiso de la conselleria de cumplir compromisos como la financiación adecuada de los centros y el aumento de salario es suficiente, pero para CC OO se trata solo de "palabrería" que precisa concretar los acuerdos.

Por ello, CC OO ha mantenido una convocatoria de huelga que ha contado con el apoyo del PSPV que se ha sumado a la concentración en defensa de unos servicios sociales dignos para la Comunitat Valenciana. "Hoy es una muestra clara de la indignación del sector de Servicios Sociales por las mentiras continuas del gobierno de Carlos Mazón y de Susana Camarero, siempre prometiendo cosas que luego no cumplen. Siempre a base de mentiras. El PP y Vox empezaron su gobierno diciendo que no podían cumplir la homologación a la que se había comprometido el Botànic por falta de presupuesto y era mentira. Había 38 millones de euros preparados para cumplir con esta homologación y no quisieron utilizarlos para esta cuestión. Ya está bien de mentiras. Por eso estamos aquí", explica Silvia Gómez, coportavoz de servicios sociales del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes.

"La Consellería ha manifestado estar abierta al diálogo y a continuar convocando las diferentes mesas con el fin de avanzar hacia los objetivos pedidos por nuestra organización desde hace mucho de tiempo. CC OO solicitó avanzar hacia el pago delegado, procedimiento que otorga seguridad jurídica y efectiva a las personas trabajadoras, en poder recibir su salario directamente de la Administración, para evitar retrasos y otras dificultades que los llevan a situaciones de indefensión y de sufrimiento", explican desde el sindicato.

Respecto de la negociación de un convenio colectivo único en el ámbito de la acción concertada, el sindicato señala "la necesidad de establecer una financiación suficiente en los próximos años, que permita desbloquear las negociaciones actuales con la parte patronal". Si no hace pasos en esta dirección, el sindicato considera "que debilitaría la negociación colectiva, e imposibilitaría conseguir acuerdos entre las partes.

Desde CC OO también piden "la publicación de las licitaciones de los centros de titularidad pública y gestión privada, que permita la mejora de los salarios, que tienen que homologar al firmado en 2022, además de dar un aumento de ratios". Además, exigen que la intención de "reajustar" el decreto de Tipologías "no sirva como excusa para empeorar la atención, y reducir de manera importante las ratios establecidas actualmente y eliminar toda obligación en los próximos años, tanto del sistema público como del privado, a adaptarse a unos requisitos de mejora de su calidad y a resolver los problemas y carencias que hay".