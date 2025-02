El mandato de Paqui Bartual en la Federación de Municipios empieza con bronca

La alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, es desde esta mañana nueva presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). La dirigente popular ha sido escogida esta mañana por una mayoría absoluta de los votos de los municipios y diputaciones. Solo se han producido un pequeño número de abstenciones al acuerdo cerrado entre PP, PSPV y los municipalistas. En concreto, han sido 3.991 votos a favor, 309 abstenciones y cero votos en contra. Sin embargo, su mandato comienza en bronca.

Ahí terminó la germanor. Porque la bronca que vive la política valenciana llegó a la asamblea de la FVMP, que se celebra en el Museo Príncipe Felipe. Comenzó con el discurso de proclamación de Bartual. La alcaldesa de Xirivella ha hecho una mención al contexto en el que se produce su relevo: llega tras la pérdida de la presidencia por parte de la alcaldesa de Requena, su compañera de partido Rocío Cortés, que fue desalojada por una moción de censura en su municipio.

Moción en plena dana

Bartual se ha referido al “sentimiento agridulce y de preocupación” que tiene. Asumo la presidencia en unas circunstancias que no me han gustado. Más allá de lo legitimo que pueda ser, creo que nos deja una amarga reflexión, nos muestra la peor cara de la política. Esta moción no se produjo en un contexto cualquiera, sino en plena dana. Mientras algunos alcaldes nos esforzamos por atender a los vecinos, algo se estaba fraguando, una operación política que buscaba un redito partidista. La política no puede permitirse hacer estrategia de las desgracias”.

Gritos de fuera y silbidos

Las duras palabras de Bartual, en una institución municipalista donde todo se cierra por acuerdo, han causado un profundo malestar en las filas socialistas y también de Compromís. Incluso en el grupo de los independientes. Medio auditorio se ha vaciado, entre silbidos, gritos de ‘fuera’ y alguna referencia al Ventorro (restaurante donde comió el president el día de la dana).

“Ha sido lamentable”, decían algunos cargos mientras abandonaban el pleno. “Comienza dividiendo”, decía un cargo municipalista, visiblemente molestos. También ha abandonado el pleno el nuevo vicepresidente, el alcalde de Nules, David García. El socialista Carlos Fernández Bielsa, apuntaba que “además, es mentira: la moción estaba presentada antes de la dana”.

Apoyo de Mazón

“Suscribo el discurso de la ‘a’ la ‘z’”, ha comenzado el discurso de clausura de Carlos Mazón. “Hacer de la federación un espacio de estabilidad para que ningún municipio se quede fuera del avance”, ha señalado Mazón como objetivo del nuevo mandato. Los alcaldes socialistas, desde fuera de la sala, han empezado a gritar “Mazón, dimisión”. “Cada uno es libre de mostrar el respeto a las instituciones, los principios y la dignidad de las instituciones democráticas y legítimamente destituidas”, ha dicho Mazón, aplaudido intensamente por lo que quedaba de la asamblea, es decir, el PP.

Ens Uneix: defensa del valenciano en À Punt

Al margen de esto, la asamblea ha certificado el acuerdo madurado las últimas semanas y cerrado este pasado lunes. Como adelantó este diario, los partidos municipalistas, liderados por Jorge Rodríguez (Ens Uneix), entran en la institución por primera y lo hacen con fuerza: tendrá una vicepresidencia, en manos de David García (Centrats en Nules), el puesto de coordinador general, en manos de Toño Carratalá (Ciutadans per Alberic) y la plaza de la federación en el consejo de administración de À Punt, un puesto importante que ocupará el periodista Ricard Gallego, y que será la única voz discordante en un órgano copado por PP y Vox (los partidos de izquierda se han autoexcluido). “Vamos a ser la voz discordante, la voz del trellat que defensa una radiotelevisión arraigada al territorio”.

“Vamos a ser absolutamente radicales”, en la defensa del valenciano, ha señalado Jorge Rodríguez, de Ens Uneix. “Solo tenemos una radiotelevisión que es pública y que ha de ser en valenciano, y ahí levantaremos la voz”. “Entendemos que el castellano tiene espacio”, ha señalado.