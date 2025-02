Mazón, sobre la alerta el día de la dana: "Me apetece responder, pero respeto la Justicia"

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha aludido al "respeto al proceso judicial en curso" para posponer sus respuestas a las preguntas planteadas por los periodistas sobre que sucedió la tarde del 29 de octubre en los momentos previos al envío del mensaje de alerta a la ciudadanía por la dana.

Tras clausurar la 17 asamblea de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València, Mazón ha sido preguntado por los motivos del retraso de ese mensaje SMS y si su envío se produjo tras su llegada al Cecopi aquella jornada.

"Hay un requerimiento con el que hay que ser muy respetuoso y la Generalitat lo va a ser, las valoraciones serán cuando corresponda, una vez realizada la respuesta a la jueza, aunque les aseguro -a los periodistas- que me apetecería mucho responder en estos momentos. También por respeto a las víctimas", ha explicado Mazón.

Interrogado de nuevo sobre los motivos por los que no se envió antes ese mensaje y la posible responsabilidad de la exconsellera Salomé Pradas en la decisión de retrasarlo, Mazón ha insistido en la necesidad de "esperar" hasta que se responda primero a la jueza instructora.

"No como otros"

"No como hacen otros, que hacen comentarios de todo tipo y condición. Pero insisto en que el president de la Generalitat respeta el proceso. Estoy convencido de que me entienden", ha afirmado.

Sobre si se grabaron las reuniones del Cecopi, Mazón ha señalado: "No es un órgano colegiado y no se graban. Los técnicos, los responsables del Cecopi que han estado allí siempre nos han trasladado que no se graban".

Investigación de la jueza

El retraso en el envío de la alerta a la población es uno de los ejes de la investigación que dirige la titular de Instrucción 3 y decana de los juzgados de Catarroja (Valencia), Nuria Ruiz.

En uno de sus últimos autos, esta magistrada señala que el aviso enviado a los móviles a la población valenciana con el consejo de evitar desplazamientos a las 20:11 horas del pasado 29 de octubre, el día de la dana, fue "notablemente tardío" y "errado en su contenido", pues muchas víctimas murieron en sus casas, en los garajes o en la vía pública.

En otro auto, la jueza alude a la "evitabilidad del abrumador número de fallecimientos" -en las inundaciones murieron 224 personas y hay tres desaparecidas todavía- y el objeto de la investigación se ha de centrar "en la palmaria ausencia de avisos a la población, que no pudo tomar ninguna medida para protegerse".