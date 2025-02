Paqui Bartual se disculpa tras el incendio entre el PP y Ens Uneix en su primer día en la FVMP

La flamante presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), la alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, del PP, se ha tenido que disculpar esta tarde a través de las redes sociales para apagar el incendio que se había montado entre su partido y Ens Uneix, que es su socio de gobierno en la Diputación Valencia, donde sostiene la presidencia del PP.

La bronca que se ha montado esta mañana en la asamblea de la FVMP ha ido escalando de intensidad. Ens Uneix, al frente del movimiento municipalista, ha mostrado su cabreo mayúsculo con las palabras de Bartual en su primer discurso, nada más ser proclamada presidenta. Bartual se ha referido al contexto en el cual ella llega a la presidencia de la federación de municipios, sustituyendo a la exalcaldesa de Requena, Rocío Cortés, que perdió la alcaldía en una moción de censura.

Bartual se ha referido al “sentimiento agridulce y de preocupación” que tiene. "Asumo la presidencia en unas circunstancias que no me han gustado. Más allá de lo legítimo que pueda ser, creo que nos deja una amarga reflexión, nos muestra la peor cara de la política. Esta moción no se produjo en un contexto cualquiera, sino en plena dana. Mientras algunos alcaldes nos esforzamos por atender a los vecinos, algo se estaba fraguando, una operación política que buscaba un rédito partidista. La política no puede permitirse hacer estrategia de las desgracias”, ha dicho en los primeros minutos de su discurso.

La referencia ha generado la revuelta del resto de partidos en la asamblea, especialmente de Ens Uneix, que ha advertido de "graves consecuencias". Natàlia Enguix, vicepresidenta de la diputación, no ocultaba su malestar. Cabe destacar que hoy se formalizaba un acuerdo en la FVMP según el cual la vicepresidencia y otros cargos importantes era asumidos por el movimiento municipalista, encabezado por Ens Uneix.

El partido que lidera Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent, no ha concretado públicamente cuáles serían esas consecuencias, pero cabe recordar que la gobernabilidad de la diputación de Vicent Mompó depende de ellos. Tras varias horas de conversaciones entre los mandos populares y de Ens Uneix, esta tarde la presidenta de la FVMP ha emitido un mensaje en su cuenta de X para rebajar esa tensión: "He vist que les meues paraules han causat malestar en altres grups polítics. No era la meua intenció ofendre a ningú, només posar en valor el bon paper de Rocio Cortés. Treballaré per una FVMP que fomente la unitat, el diàleg i el respecte entre totes i tots", ha señalado.

Cabe recordar que Paqui Bartual ha sido escogida esta mañana por una mayoría absoluta de los votos de los municipios y diputaciones. Solo se han producido un pequeño número de abstenciones, de Compromís, al acuerdo cerrado entre PP, PSPV y los municipalistas. En concreto, han sido 3.991 votos a favor, 309 abstenciones y cero votos en contra. Sin embargo, su mandato comienza en bronca, con esas palabras en su primera intervención.Los partidos de izquierda y los municipalistas se han marchado de la sesión. Carlos Mazón no ha rebajado la tensión en su intervención posterior, al suscribir "de la a a la z" las palabras de Bartual.

La asamblea ha certificado el acuerdo madurado las últimas semanas y cerrado este pasado lunes. Como adelantó este diario, los partidos municipalistas, liderados por Jorge Rodríguez (Ens Uneix), entran en la institución por primera y lo hacen con fuerza: tendrá una vicepresidencia, en manos de David García (Centrats en Nules), el puesto de coordinador general, en manos de Toño Carratalá (Ciutadans per Alberic) y la plaza de la federación en el consejo de administración de À Punt, un puesto importante que ocupará el periodista Ricard Gallego, y que será la única voz discordante en un órgano copado por PP y Vox (los partidos de izquierda se han autoexcluido).