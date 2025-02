PP y Vox aprobarán la nueva ley de l'Horta con la que PSPV y Compromís critican que vuelve el "urbanismo depredador"

La Generalitat sacará mañana adelante en el pleno de Les Corts el decreto-ley del Consell que reforma la ley de l'horta de 2018, aprobada por el Botànic, con a las críticas de PSPV y Compromís de pretender un "urbanismo depredador" y "en contra del territorio y de la seguridad de las personas".

La reforma, aprobada el 4 de febrero por el pleno del Consell, modifica tanto la ley de l'Horta y el plan de acción territorial (PAT) de ordenación y dinamización de la huerta de València porque defiende que ha entorpecido la ejecución de infraestructuras hidráulicas como el desvío de los barrancos del Poyo y Pozalet-Saleta, aunque no existe ningún informe en contra de ambos proyectos.

Como ya informó Levante-EMV, el nuevo texto legal elimina el Consell de l'Horta, cuyas competencias asumen las conselleries de Territorio y Agricultura, y permite la construcción de viviendas, dotaciones como espacios deportivos singulares (como campos de golf) en zonas de huerta degradada.

El conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha defendido en declaraciones a los periodistas que la reforma pretende "preservar la agricultura" y contar con los agricultores, algo que ha sostenido que no hacía la ley de 2018. "La huerta no es un jardín, no es un paisaje: es una actividad económica que se mantiene porque los agricultores tienen que trabajar sus tierras y así conseguimos todos tener el paisaje que tenemos", ha reiterado.

El Consell defiende que la reforma elimina "órganos improductivos que solo gastaban recursos y restaban capacidad para la pervivencia del entorno", además de "quitar cualquier traba para los agricultores". También ha llamado a que la reforma "sirva para frenar el abandono de tierras", aunque ha admitido que es algo que no solo depende de esta ley.

"Adiós al Consell de l'Horta"

Desde la oposición, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha celebrado que "gracias a Vox y también al PP podemos decir adiós al Consell de l'Horta", que según él "es el protagonista de los daños que se han producido en esta riada porque impidió que se limpiaran los cauces y barrancos", una afirmación desmentida por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y que Vox no apuntala con pruebas. "Desde luego que hay que defender la naturaleza, que está al servicio del hombre. Y el hombre tiene que, con sentido común, cuidar la naturaleza, pero la naturaleza no está por encima de las personas", ha asegurado, según recoge la agencia Europa Press.

Desde el PSPV y Compromís rechazan de plano la reforma. El socialista José Muñoz critica que "cualquier persona con dos dedos de frente lo entendería", ya que ha acusado al PP de querer "aprovechar la dana para hacer su política urbanística depredadora". El PSPV denuncia, como hace Per l'Horta, que la reforma "desclasifica 3.800 hectáreas de suelo protegido para construir campos de golf y urbanismo residencial". "Esto demuestra que Carlos Mazón ('president' de la Generalitat), en lugar de aprender de lo que ha sucedido, sigue con su modelo que va en contra del territorio y la seguridad de las personas", ha lamentado.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, coincide en señalar que la reforma "rebaja todas las condiciones para hacer lo que siempre hace el PP: negocio". Además, la diputada Paula Espinosa ha explicado que la coalición valencianista ha enviado una carta a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para advertirle que la reforma supone desproteger la huerta de València, a pesar de que está considerada como un sistema de especial importancia por este organismo, según informa Europa Press.

"Es profundamente antivalencianista maltratar nuestro territorio. Primero con la construcción en la costa mediante la ley de simplificación, después con la Lotup, también con el decreto de urbanismo tras la dana, y ahora aprovechan esta dana para cargarse la huerta. Es totalmente indignante: están poniendo en peligro a los valencianos porque pretenden construir en zonas inundables", ha denunciado, y ha afirmado que Mus "es de todo menos un conseller de Medio Ambiente".