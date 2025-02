Vox obliga a que la votación sobre la dimisión de Mazón sea secreta

No habrá votación a viva voz de los diputados de las Corts sobre si piden o no la dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat, tal y como estaba previsto. Vox ha presentado un escrito en el registro parlamentario reclamando que esta votación se haga de forma secreta, una petición que se hará efectiva ya que, el reglamento de la cámara, señala que en caso de dos propuestas que difieran sobre el sistema de votación prevalece la que asegure el mayor grado de secreto.

Según el texto presentado por los voxistas, la votación pública individual, que es como la había presentado Compromís, "dilataría en exceso el desarrollo del pleno", de modo que han propuesto que la votación sea "secreta por procedimiento electrónico que acredite el resultado total de la votación, omitiendo la identidad de los votantes". Esto supone que no solo no se hará la votación uno por uno desde el escaño a viva voz como pedía Compromís, sino que tampoco se verá reflejado en la pantalla cuál es el sentido de cada escaño.

Según ha justificado el síndic de Vox, José María Llanos, la petición para cambiar este tipo de votación es "quitarle la foto" a Compromís. "Baldoví no va a tener el circo", ha añadido el portavoz de los voxistas que ha negado "miedo" o "vergüenza" a cuál será su postura sobre la PNL de los valencianistas. "Todos sabemos qué vamos a votar, hasta Baldoví lo sabe", ha señalado Llanos, quien ha dejado caer en los últimos dos días que rechazarán la moción de Compromís y, por tanto, no pedirán la dimisión del jefe del Consell.

Sin embargo, el cambio del método de votación trastoca sobremanera la esencia del debate propuesto por los valencianistas, que buscaban precisamente retratar a los voxistas en su apoyo o no a Mazón. "Quien algo teme, algo debe, tienen miedo a decir lo que piensan", ha indicado Baldoví minutos después de conocer el registro de la petición, un escrito que ha llegado apenas tres minutos antes de que comenzara oficialmente la sesión plenaria.

"Acto cobarde"

"Es un acto cobarde", ha insistido el síndic de los valencianistas quien ha considerado una "excusa" la justificación inicial de que se iba a "dilatar en exceso" el pleno en caso de que la votación fuera a viva voz llamando uno a uno a los diputados. Esta moción, además de Compromís, la apoyará el PSPV, cuyo síndic, José Muñoz, ha señalado que "sobran los motivos" para pedir la salida de Mazón. Ahí suman 46 votos a favor por los, previsibles, 53 en contra que suman PP y Vox. Cualquier modificación en ese resultado, más allá de ausencias, supondrá un giro en los diputados voxistas.

Pocas dudas hay en qué votará el PP que se ha enterado del cambio a votación secreta mientras su síndica adjunta, Laura Chuliá, atendía a los medios de comunicación. Los populares rechazarán la PNL de Compromís a quien, además, han retado a que presente una moción de censura "si tan convencidos están" de que la solución a la dana es la salida del actual president de la Generalitat. No obstante, los valencianistas necesitarían 5 diputados más del PSPV para presentar esta moción de censura a la que los socialistas no le ven recorrido, pero que sí tiene el voto por llamamiento que quería Compromís para su PNL y que, finalmente no llegará.