El conseller Martínez Mus exige la planificación hidráulica y la CHJ responde que las primeras obras llegarán en 2025

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio se ha reunido esta mañana con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) Miguel Polo para tratar el minuto y resultado de las obras hidráulicas para reducir el riesgo de inundación en ríos y barrancos valencianos, especialmente en l'Horta Sud (Poyo y Pozalet-Saleta) y en el río Magro (Requena-Utiel y la Ribera).

La Conselleria de Territorio ha fiado a estas obras la suspensión de las licencias urbanísticas en suelo inundable (que ya está previsto en el Patricova, el plan autonómico del riesgo de inundación) hasta que "la Administración General del Estado apruebe una relación programada de obras hidráulicas a realizar, valoradas económicamente, con objeto de eliminar el riesgo de inundación en los municipios afectados por la dana", según plantea la disposición transitoria segunda del decreto ley de medidas urbanísticas urgentes para favorecer las tareas de reconstrucción. Aunque, esta programación ya existe tanto a nivel autonómico (en el Patricova) como estatal (en el Plan de gestión del riesgo de inundación de la CHJ). Pero la Generalitat aprieta para que se agilicen las obras, que el Consell también tiene pendientes.

La reunión entre Martínez Mus y Polo ha durado alrededor de una hora. A la salida, el conseller de Medio Ambiente ha asegurado que "estamos al mismo ritmo que antes del 29 de octubre. Eso no puede pasar. Todos tenemos que cambiar el chip. No podemos hablar de programación previstas desde… Hay que acelerar el ritmo, todos lo estamos haciendo. La confederación también lo tiene que hacer. Ha de poner el foco donde hace falta ponerlo ahora. Hemos hablado de todas las obras pendientes. Incluso del río Magro, donde están haciendo estudios previos. Pero no se ha cambiado el ritmo y no se ha pegado el acelerón que cabía esperar".

Raúl Mérida, Vicente Martínez Mus y Miguel Ángel Ivorra, a las puertas de la CHJ. / Laura Ballester

Martínez Mus ha asegurado que "me hubiera gustado más contenido, mas fechas, mas datos concretos. No hay novedades, ni intención de programar lo que ya tenian antes de la dana. Necesitamos más intensidad y repensar lo que hay. Continuan a un ritmo igual al de antes del 29 de octubre. Necesitamos certezas de cuando se van a hacer cada una de las actuaciones. Ellos dicen que trabajan a buen ritmo pero yo creo que hace falta más", ha explicado Martínez Mus a los periodistas a la salida del encuentro, celebrado en la sede de la Confederación Hidrográfica del Júcar de València.

Desde la CHJ han asegurado a través de un comunicado que el presidente del organismo de cuenca, Miguel Polo, "ha detallado el estado de tramitación de los proyectos del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación que afectan a la cuenca de Poyo, Pozalet y Saleta. En este sentido, ha recordado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico trabaja en la adaptación y actualización de estos proyectos, con la idea de que las obras del proyecto del encauzamiento del barranco de la Saleta se puedan licitar durante el segundo semestre del año 2025".

Desde la CHJ añaden que "para actualizar y adaptar todos estos proyectos a la situación actual,se necesita contar con las conclusiones de los estudios hidrológicos en los que trabaja el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), que aportarán datos objetivos y fiables del comportamiento hidráulico durante el pasado 29 de octubre en toda la cuenca del Poyo y del Magro".