Mas, emocionada en su regreso a las Corts tras superar su cáncer: "Hubo momentos que pensé que no volvería"

Momento emocionante en las Corts. La crispación y división que suele predominar el debate parlamentario quedó relegado en el inicio de la sesión de control de este jueves con un regreso, el de la diputada de Compromís y exvicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas, recuperada tras sufrir un cáncer de mama que le diagnosticaron hace 10 meses y asegurando que hubo momentos que pensó que no volvería.

"Quiero devolver el cariño que me han dado todos mis compañeros, los 99, el personal de la cámara, a los periodistas, a mis amigos y en especial a mi familia", ha indicado la síndica adjunta de los valencianistas quien ha abierto el pleno con unas palabras tras su vuelta, un discurso que ha logrado el aplauso de toda la cámara, imagen que no se suele ver en el hemiciclo, que ha sido acompañado con un ramo de flores que ha recibido visiblemente emocionada.

Así, en su intervención, Mas ha agradecido a su oncólogo Eugenio Palomares, del Hospital del Vinalopó, "quien me ha permitido estar hoy aquí" y a quien ha definido como "un grandísimo profesional y una gran persona". Tras él ha agradecido a su familia, en concreto, a sus padres y su hermana, a quienes les pidió el día que les contó que tenía cáncer "que no hicieran dram y lo han cumplido"; "han cuidado de mí" y han traducido "las lágrimas, la tristeza y la rabia en alegría".

También se ha referido a sus dos hijos y a su marido. Sobre "los pequeños de la casa", Mas ha destacado el "afecto" que le han dado "para levantarme" pese a tener que aguantar "cómo su madre no podía levantarse de la cama ni para darles el biberón". Sobre su pareja, ha remarcado que le ha dado fuerzas, que ha sacado la casa adelante y que ha "aguantado mi insoportable humor negro estos meses".

Por último, Mas ha señalado que regresa al escaño en las Corts "gracias a mucha gente que paga sus impuestos" que le han permitido recibir un "tratamiento que no me hubiera podido permitir" si no fuera a través de la sanidad pública, a la gente que no superó el cáncer, pero que dio su cuerpo para que se pudiera investigar y "al cariño" de compañeros, amigos, profesionales de la cámara y familia.