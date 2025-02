Raga y Bielsa se echan en cara una posible censura a Mompó en la diputación

Hay cosas que, cara a cara, son más difíciles de decir, pero también habilita la posibilidad de frenar una intervención y apostillarla. Es lo que ha ocurrido en el debate entre Carlos Fernández Bielsa y Robert Raga, candidatos a liderar el PSPV en la provincia de Valencia, organizado por la Cadena SER, cuando han hablado de comarcalizar el partido, del apoyo o no del "aparato" y Diana Morant y, sobre todo, de la posibilidad de gobernar la Diputación de Valencia, con coincidencia en el deseo, pero con discrepancias en cómo lograrlo, dejando el momento de mayor choque entre ambos tras una sucesión de críticas veladas, sin golpes directos.

El principal seísmo ha llegado con la propuesta del alcalde de Riba-roja de Túria que ha asegurado que en caso de ser elegido secretario general presentará una moción de censura "al día siguiente". "Mompó (presidente de la diputación) no puede seguir gobernando, es la muletilla de Mazón", ha justificado. Ha sido dentro de su decálogo de medidas para lograr "una diputación progresista", una serie de medidas ante las que el actual líder provincial ha reprochado que no las haya consultado con los diputados que conforman el Grupo Socialista y del que Bielsa es el portavoz.

"Ojalá fuera posible una moción de censura, lo llevo intentando un año y medio, pero Ens Uneix han sido claros", ha agregado el alcalde de Mislata ante el planteamiento lanzado por su rival orgánico. "Al día siguiente de Salvados (en referencia al programa donde participó Mompó defendiendo a Mazón) se debería haber presentado una moción de censura", ha complementado Raga, dejando un reproche velado. "Hemos conseguido que haya una comisión de investigación del día 29 para saber qué pasó", ha replicado Bielsa, sintiéndose apelado por la crítica.

"La situación es insostenible, tenemos que tener la fuerza para configurar una mayoría", ha apuntado nuevamente Raga. "No sé si se me está apuntando a mí la repsonsabilidad", ha incidido Bielsa de nuevo, visiblemente molesto, "pero la configuración de mayorías se hace ganando elecciones". "No estoy responsabilizando a nadie, solo traigo una propuesta", ha rematado Raga. Ha sido el momento de mayor intercambio dialéctico, de los pocos donde se han llegado a interrumpir y que han mostrado que las heridas que dejó perder la corporación siguen escociendo.

A ello se han añadido elementos colaterales de la corporación provincial. El alcalde de Riba-roja de Turia ha pedido hacer "un cordón sanitario" a PP y Vox, mientras que Bielsa ha destacado la "política útil" tras apoyar los presupuestos de Mompó tras ampliar en 150 millones los fondos para los municipios, una decisión que llegó "coordinada" con Morant, ha dicho. Mención aparte ha tenido la relación con Ens Uneix. Entre apelaciones constantes de Raga a que hay que crear "un espacio de diálogo progresista permanente", Bielsa ha destacado que lleva trabajando tiempo en "deshielar" la relación y ha reivindicado que él fue "la única persona que pidió perdón públicamente a Jorge Rodríguez".

Pullas cruzadas

La diputación ha cerrado un debate en el que previamente habían evitado el choque directo, aunque no han dejado de lanzarse pullas. Ha sido con que se hable de que Raga es la candidatura del "aparato", expresión que ha reprochado a que sale del "equipo" de Bielsa; con críticas de Bielsa al uso del verbo "alinear", usada por Raga, por ser una expresión "muy militarizada"; la necesidad de que el dirigente provincial despeje "todo tipo de dudas" de su futuro apoyo a Morant o hasta lo hecho o no por parte de la actual dirección para fortalecer las comarcas del partido.

Son, en verdad, parte del léxico que ha ido tejiendo la disputa entre los dos candidatos que, si bien, han evitado emitir en primera persona los mayores reproches hacia el otro. Así, Bielsa ha defendido el trabajo hecho durante los últimos tres años en la provincia, destacando que el PSPV es el partido con más alcaldías y reivindicando la suya como una candidatura que pone en el centro a la militancia, mientras que Raga ha centrado su discurso en impulsar las comarcas y en señalar un "frente unido" en torno a Morant para ganar la Generalitat.