El ejercicio físico entra en la receta de los pacientes con cáncer

De la recomendación médica de hacer deporte hemos pasado a la prescripción. Una nueva receta médico deportiva ya funciona en Canarias y en algunos municipios de España, por lo que podemos decir que pronto será algo generalizado. Es la respuesta al Plan de Prescripción de Actividad y Ejercicio Físico aprobado por el Gobierno en 2022 y que va tomando forma, poco a poco, entre los centros de salud. Es un tema muy manido, lo sabemos todos, pero el vínculo entre la salud y el ejercicio físico está cada vez más reforzado. Es un hecho cada vez más argumentado biológica y científicamente, de ahí que lo que antes eran consejos en la sala del médico de cabecera, ahora ya son prespriciones. Las recetas deportivas, dicen los expertos, han venido quedarse para siempre. Poca broma.

- «¿Qué me pasa, doctor?»

- «Tiene usted mitocandritis (enfermedad imaginaria).Tómese estas dos pastillas con la comida, duerma al menos 7 horas y haga 3 repeticiones de 20 sentadillas tres veces a la semana.

Todas las evidencias dicen que el ejercicio actúa como un potente medicamento capaz de frenar el envejecimiento y de prevenir muchas enfermedades. Además de prevenir el riesgo de muerte temprana, ayuda a reducir las enfermedades coronarias, la hipertensión arterial, la diabetes, el ictus y la depresión. Además, previene el aumento de peso, mejora la capacidad cardiorrespiratoria, la condición ósea y muscular y, la calidad del sueño. Y también sabemos que es una excelente medida en un buen número de pacientes de cáncer.

’La revista The Journal of Nutrition, Health and Aging ha publicado un artículo que confirma que el deporte es útil como medicina cuando ya se ha enfermado

Su aplicación y su medida dependen, lógicamente, del estado y la salud general del enfermo, pero realizar ejercicio físico no sólo está mejorando la calidad de vida de los pacientes oncológicos, sino que mejora los pronósticos. ’La revista The Journal of Nutrition, Health and Aging ha publicado una hoja de ruta para médicos y pacientes en la que se plantea, efectivamente, que el ejercicio no solo es una herramienta para prevenir el envejecimiento y las enfermedades asociadas, sino que también es útil como medicina cuando ya se ha enfermado.

Hacer ejercicio, sí. Pero ya no solo hablamos de ‘cardio’, sino de fuerza. «Ahora se le está dando mucha importancia a que el paciente de cáncer haga ejercicio, porque se está viendo que los efectos secundarios de los tratamientos se minimizan mucho, como el de la pérdida muscular. El entrenamiento de fuerza minimiza esos efectos y el paciente cada vez se está dando cuenta que el deporte es necesario. Hay pacientes que veo que nunca habían practicado deporte. Y me dicen: ‘Es que me encuentro mejor haciendo deporte’. Se esta inculcando en general que los pacientes oncológicos hagan deporte. Cuando vuelven a venir, dicen que se encuentra mucho mejor gracias a ese ejercicio que han empezado a practicar. Los que antes no lo hacían, se inician de forma progresiva y van viendo sus beneficios», explica Tomás Ramos, fisioterapeuta de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Valencia.

Ahora, el sistema permitirá que los médicos de Atención Primaria puedan prescribir la práctica de ejercicio con una pauta normalizada. Hasta ahora solo se recomendaba a los pacientes. Los expertos señalan que la prescripción partirá del personal sanitario «pues son quienes mejor conocen las particularidades del paciente, los beneficios concretos para su salud que se buscan, las posibles contraindicaciones derivadas de su patología, su condición física, las preferencias personales o la disponibilidad de cada usuario».

Hace más de 20 años, que un médico ‘recetase’ la práctica deportiva a un enfermo de cáncer era una osadía. Hace 40, ni siquiera se hubiese atrevido. Más, si hablamos de ejercicios de fuerza, de levantar pesas y hacer repeticiones para cultivar musculatura. ¿Por qué deben practicarse ejercicios de fuerza? « Al principio, lo que suelo recomendar a una persona que nunca ha hecho deporte es que empiece por lo que más le guste, y luego que siga con la fuerza porque debe ser la base de todo. Es básica y fundamental,a porque nos va a ayudar a minimizar esos efectos secundarios de la quimioterapia, la cirujía y la radioterapia. Al final buscamos que el paciente tenga calidad de vida, que sea funcional y lo más autonómo posible. Que pueda ir a la compra y cargar las bolsas, que pueda ir a pasear con su familia o sus amigos y no se fatigue», añade Ramos.

«Hace 50 años era totalmente impensable. A una paciente con los ganglios extirpados por una cirujía de cáncer de mama, por ejemplo, se le decía que no moviera la brazo, que hiciese reposo por encima de todo"

«Hace 50 años era totalmente impensable. A una paciente con los ganglios extirpados por una cirujía de cáncer de mama, por ejemplo, se le decía que no moviera la brazo, que hiciese reposo por encima de todo. Ahora, con la investigación sabemos con certeza la importancia de tener masa muscular, ya que vemos que el paciente mejora y que los efectos secundarios de los tratamientos son menores», afirma el fisioterapeuta de la AECC.

Lógicamente, «ese ejercicio debe ser lo más individualizado posible, porque ese cáncer con ese tramiento es distinto en cada uno. Debe ser exclusivo para él», añade el doctor. Es una cuestión de sentido común.

¿La receta deportiva? Tomás Ramós lo tiene muy claro. «Es muy importante que desde Atención Primaria el médico pueda recetar hacer ejercicio, ese médico del pueblo o del barrio que conoce perfectamente a ese paciente. Si el propio médico puede recetar ese deporte junto con otras cosas, va a suponer un avance espectacular. Eso va a hacer que el informe del médico pase al experto, al fisio, que hará unos controles e individualizará los tratamientos a ese paciente. Es algo que ojalá se aplique en toda España. Es una pildorita, como un medicamento más para mejorar», explica.

‘En Moviment’

En la Comunitat Valenciana, la receta deportiva ya es una realidad, aunque falta recorrido para que se instale en la consulta del médico de familia. El Plan Autonómico de prescripción de ejercicio físico ‘En Moviment’ se puso en marcha en 2023 en la sede de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

Esta iniciativa, financiada a través de los Fondos Europeos, permite a las administraciones públicas fomentar y promocionar la actividad física y el ejercicio físico logrando una sinergia con el ámbito sanitario. La también conocida como receta deportiva permite prescribir ejercicio físico a personas inactivas o con alguna enfermedad o patología crónica estabilizada, por parte de los médicos de atención primaria.

El COLEF CV colabora con las consellerias implicadas en la coordinación y ejecución del plan, a través de la dinamización de las Unidades de Actividad y Ejercicio Físico (UAEF), donde los preparadores físicos recibirán a las personas que sean derivadas desde los centros de atención primaria.