Educación ofrece trasladar de centro al alumno que no entre en la opción votada

¿Cómo van a distribuir los colegios y los institutos a los alumnos por clases de predominio valenciano o castellano tras la consulta a las familias? Según el porcentaje que vote una opción se determinará el número de aulas que habrá de una lengua u otra. Es la letra pequeña de la Ley de Libertad Educativa, lo que implica que no todos estudiantes van a tener garantizada su plaza en la opción que elijan sus progenitores.

Ante estos casos, la Conselleria de Educación ha prometido que «si hay demanda no satisfecha, se puede hacer oferta en otros centros de la localidad y también se pueden utilizar los recursos adicionales del centro para desdoblar asignaturas, dado que es un modelo equilibrado».

Como ejemplo, en un curso con dos unidades, para que una tenga la lengua principal en valenciano y otra en castellano, será suficiente con que vote un 75 % por una lengua y un 25 % por otra. Con ello, si en un curso de 40 alumnos, diez votan por una lengua y 30 por otra ya se podrían crear dos clases diferentes, pero como la ley no permite que haya más de 25 alumnos por clase en Infantil o Primaria, habrá cinco que, pese a votar una opción diferente, tendrían que irse a la otra clase. Esto ocurriría en el hipotético caso que participaran el 100 % de las familias.

De cualquier forma, para decidirlo, tendrán prioridad los alumnos con hermanos, familia numerosa o monoparental, domicilio y discapacidad. En caso de empate, desempatará la letra inicial del apellido, que tendrá que coincidir con la que salió en el sorteo que se hace con la matrícula.

Las familias y los propios centros educativos han empezado a hacer cuentas para vaticinar los posibles escenarios que podrán darse tras las votaciones. Lo que está claro es que las clases no van a estar conformadas con los mismos alumnos que este curso, que habrá compañeros que tendrán que separarse y habrá algunos que dejarán de tener a su profesor de referencia.

Un mensaje que está calando

Frente a este mensaje que está calando entre los progenitores, Educación advierte de que hoy en día la mayor parte de los centros mezclan a los alumnos cada dos años, con lo cual esos cambios de compañeros y maestros se va dando porque generalmente no se mantiene a largo de todas las etapas. Además, desde la Conselleria de Educación apuntan a que, en el caso de los municipios valenciano hablantes, ya que la diferencia entre lengua base y lengua no base no superará el 20 %, siempre se puede mezclar al alumnado de dos clases en el 80 % de materias restantes, que son comunes.

Otro de los supuestos que podrían darse con las votaciones es que en un curso, que ahora mismo tiene tres unidades con una misma lengua base o principal, sería necesario que votara el 83% de las familias en favor de ese idioma para que el próximo curso se mantuvieran las clases como están. Entre las múltiples hipótesis que pueden darse, en caso de que en los colegios haya un solo grupo por nivel, si votan 24 familias, de las cuales la mitad se decantan por una lengua y la otra mitad por la otra, esa clase tendrá como idioma principal la que corresponda a la zona de predominio lingüístico.

Otro ejemplo, si en un curso hay dos clases con 50 alumnos en total, si la lengua A recibe 38 votos y la lengua B, 12, se crearán dos unidades con la lengua A predominante. Sin embargo, en el caso de que entre 25 y 37 familias voten en favor de la lengua A y entre 13 y 24 se decanten por la lengua B, se crearán entonces un grupo de valenciano y otro de castellano.

En colegios rurales agrupados (CRA) o centros incompletos, dónde se agrupan en clase alumnos de diversos niveles, ¿cómo se determina la lengua base? Según Educación, el resultado de la votación sería conjunto, se tendrían en cuenta todos los votos de los niveles que se agrupan. Para cada alumno, la ley establece la continuidad de la lengua.