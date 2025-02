Nuevo acto de adhesión a Camps con 250 invitados en Paterna

El ‘expresident’ de la Generalitat y aspirante a todavía no se sabe qué dentro del PP valenciano, Francisco Camps, protagoniza hoy un nuevo encuentro de los veteranos del PP. Será en la casa de Lorenzo Agustí, exalcalde de Paterna, un cóctel que tiene unos 300 invitados confirmados. No será el primero. Desde hace meses, los afines al expresident, especialmente desde que anunció su intención de regresar a la primera línea tras superar sus problemas judiciales, no paran de celebrar actos en todo el territorio autonómico.

Ha tenido encuentros con exmilitantes y excargos afines, incluidos la antigua estructura provincial de Alfons Rus, seguidores de Rita Barberá, la que capitaneaba Carlos Fabra en Castelló o la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo. Estos dos últimos estuvieron en la presentación del libro sobre Camps presentado en el cap i casal hace un par de semanas, un auténtico acto de adhesión del viejo PP al antiguo líder coincidiendo en las horas más bajas de Carlos Mazón, asediado por la gestión de la dana. En el acto, Camps se dejó querer, sin dar el paso que sus seguidores le reclaman explícitamente: "¿Vas a estar dispuesto a encabezar la lucha por la presidencia del PP?", le preguntó Carlos Fabra.

“Hay que saber que paso dar en cada momento”, respondió el expresident. “Vamos dando pasos serios y sólidos. Cuando más pasos y más serios sean más capacidad de poder hacer realidad nuestro sueño: que el PP vuelva a ser el gran partido de los valencianos. Dios dirá”, respondió.

Para medir esos pasos, y el agua que hay en la piscina, Camps se ha vestido de candidato de primarias y está de gira por el territorio. Recientemente está celebrando actos en Requena, Godella, Castelló, o Sueras, en Castelló, con más de 60 personas. La semana pasada estuvo en Orihuela y Alicante, de nuevo con Sonia Castedo. Los primeros días de marzo, han programado nuevos actos: un almuerzo en Sueca y otro acto en Burriana, el 8 de marzo.

Los asistentes a la presentación del libro de Francisco Camps en un hotel de València / M. Á. Montesinos

Más allá de lo desconcertante del movimiento, los pasos de Camps están generando curiosidad en un PP donde el efecto devastador de la dana ha abierto el debate sobre el futuro de Carlos Mazón, agitado incluso por dirección nacional de Núñez Feijóo en los primeros días tras la catástrofe.

Estructura provincial

“Lo que se pretende es darle actividad al partido: todo el mundo que acude dice que siente alegría por volver a participar en actos. Estaba inactivo: les ha gustado a los que no tienen cargo. Una organización sin estructura no puede funcionar”, señala uno de los organizadores sobre estos encuentros.

Uno de los colaboradores del expresident explica que se ha creado una estructura en cada una de las tres provincias, con un coordinador, y se está preparando un calendario de actos. “Somos el PP, no vamos contra nadie: la prioridad es dinamizar el partido, volver a ser el PP de las mayorías absolutas, antes de que la gente se fuera a Ciudadanos y Vox”, señala. Y añado: “Hay una militancia distanciada porque no hay una dirección clara. Hay muchos valores del partidos que pueden aportar y es una lástima que no se aprovechen. No podemos despreciar a los que han llevado al PP a sus cotas más altas”, concluyen.