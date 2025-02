Primarias PSPV: Raga se presenta como la oposición dura a Mompó frente a los acuerdos de Bielsa

La Diputación de Valencia se ha convertido en el satélite en torno al cual orbita la campaña de primarias del PSPV en la provincia de Valencia, y el aspirante al cargo, el alcalde de Riba-roja, Robert Raga, comienza a ejercer de ‘jefe de la oposición’ en la corporación provincial. Una oposición más contundente, frente a los acuerdos propiciados y protagonizados por el actual portavoz en la corporación y también candidato a las primarias, Carlos Fernández Bielsa, vino a decir.

Raga se compromete, en caso de ganar las primarias y convertirse en nuevo líder provincial, a buscar una moción de censura para apartar a Vicent Mompó y al PP de la presidencia de la diputación porque cree que se pueden "dar las condiciones". También reclama su dimisión: "Tiene que irse porque no ha dado explicaciones de todo lo que pasó el 29 de octubre", el día de la dana, sostiene.

Raga ha presentado este mañana un “decálogo para una diputación progresista”, durante un encuentro informativo para abordar la campaña. Hoy, precisamente, tiene una cena en Ontinyent, sede del partido Ens Uneix, cuya única diputada es esencial en los planes de Raga para presentar una moción de censura (improbable en este momento) que cambie el signo de la corporación.

Los presupuestos de la diputación

En ese decálogo, Raga lanza críticas abiertas a Mompó, por su defensa del president Carlos Mazón y lo que considera una falta de explicaciones en su actuación el 29 de octubre. También critica el "exabrupto" del "enviad la alerta de una puta vez" pronunciado por Mompó en la reunión del Cecopi de aquel día. Una frase que, a su juicio, define "la talla de un político" y evidencia que el responsable de la Diputación tiene una "corresponsabilidad" en la gestión de la emergencia junto con la del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón. Quien "tape" la negligencia de Mazón "tiene que irse con él". Por ello, ha emplazado a Mompó a dar explicaciones "claras y contundentes" de una situación "tan grave" y ha argumentado que, si no lo hace, tiene que "irse a casa".

El alcalde de Riba-roja critica de manera velada a su rival en primarias. “No nos parece aceptable que la respuesta del PSPV provincial sea aprobar los presupuestos de Mompó para 2025, unos presupuestos que son innegablemente insuficientes para dar aliento a los municipios de la dana. Más teniendo en cuenta que el dinero de las donaciones se ha distribuido de manera desigual, teniendo en cuenta el color político de los ayuntamientos”, reza el decálogo en su punto 3: moción de censura en la diputación.

Con todo, Raga quiere evitar romper puentes, plantear las primarias como una batalla que deje un partido abierto en canal. En este sentido, lanza un mensaje conciliador: no habrá cambios radicales en el grupo socialista de la diputación si él gana.

Sobre si cambiará el portavoz del PSPV en la diputación -responsabilidad que actualmente ostenta Bielsa- en caso de convertirse en el nuevo responsable provincial, ha asegurado que, "en principio", no pretende "que se vaya" nadie, tampoco asesores, ni pretende "cambiar el grupo" actual. "Si gano, les necesito a mi lado para remar todos juntos", ha afirmado.

De hecho, ha garantizado que ni se le "ocurriría" forzar la renuncia de nadie porque "con el pan no se juega" y ha insistido en que el objetivo principal tiene que ser, "desde una reflexión constructiva", que Diana Morant sea la próxima presidenta de la Generalitat, por lo que el PSPV provincial debe ser "una herramienta" para "ayudar" a este fin y hacerlo "sin fisuras". "Esto no quiere decir que no hayan debates y reflexiones", ha matizado.

Cordón sanitario

En todo caso, es el PP el que ha centrado las principales críticas de Raga. Reclama al resto de fuerzas progresistas crear un "cordón sanitario" frente al PP y Vox "no solo en la Generalitat, también en la Diputación y en los ayuntamientos". "No es Mazón, es el PP. Si no son capaces de depurar responsabilidades, es ética y moralmente necesario --este cordón-- por parte de las fuerzas progresistas en todas las instituciones", ha enfatizado, ante un PP "devaluado y acorralado" y políticamente "dependiente de Vox".

Para lograrlo, propone sentarse con Ens Uneix. Se "pueden dar las condiciones" para que salga adelante, aunque ha admitido que la política es "muy larga" y, por tanto, no se puede "descartar nada". "No sabemos qué pasará", ha apuntado. En cualquier caso, cree necesario abrir un "nuevo espacio" con "nuevos interlocutores", sin mencionar directamente a Ens Uneix, la formación del exsocialista Jorge Rodríguez. "Estamos para sumar y hablar", ha justificado.

Preguntado explícitamente por este partido, ha confirmado que a partir del próximo 2 de marzo, si es elegido secretario general del PSPV de la provincia de Valencia, iniciará una "nueva etapa" y "hablará" con Ens Uneix para "valorar posiciones", pese a que, "de partida", en esta formación no sean partidarios de apoyar la moción de censura para desalojar a Mompó. "Hemos llegado a acuerdos en muchos ayuntamientos y también en la Diputación. Hablando se entiende la gente y nosotros podemos hablar", ha ejemplificado.