Compromís denuncia la traición de PP y PSOE al pueblo valenciano en materia de financiación

El diputado de Compromís a las Corts, Carles Esteve, ha denunciado la traición de PP y PSOE a los intereses valencianos en materia de financiación. "Una vez más, asistimos a la sumisión absoluta del PPCV y del PSPV a los dictados de Madrid, en vez de defender lo que realmente necesita nuestro territorio. Con las últimas decisiones, tanto del PP valenciano como del gobierno de Sánchez, queda claro que los dos grandes partidos estatales han renunciado a corregir la situación actual propiciando un nuevo sistema de financiación que sea justo para los valencianos y las valencianas", ha manifestado Esteve.

El diputado de Compromís ha criticado que la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, haya excluido del Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo 26 de febrero la reforma del actual sistema de financiación autonómica y esto se junta a lo que ha pasado en las Cortes Valencianas con la proposición de ley de Compromís para recibir un trato justo del estado, que fue amputada por el PP valenciano, hasta desmantelarla completamente. "Esta doble ofensiva de PP y PSOE demuestra que no tienen ninguna intención de poner fin a la grave injusticia que sufrimos los valencianos. Mientras otras autonomías reciben recursos muy por encima de la media, nosotros continuamos discriminados y sin ninguna expectativa de solución", ha criticado Esteve.

Plataforma pel Finançament

En este sentido, Esteve ha puesto en valor el papel de Compromís como el único partido que se mantiene fiel a los principios de la Plataforma pel Finançament Just. "Compromís es la única fuerza política que continúa defendiendo aquello que la sociedad valenciana reclama: una financiación justa, un fondo de nivelación mientras no se apruebe esa financiación y el reconocimiento de la deuda histórica que nos ha generado la discriminación del Estado. Los representantes valencianos del PP y del PSOE, en cambio, han decidido mirar hacia otro lado y actuar de correa de transmisión de los intereses de sus partidos a Madrid. Mazón y Morant tendrán que explicar en la Plataforma pel Finançament Just por qué han canviado de posición y ahora callan ante Sánchez y Feijoo", ha insistido.

"No podemos permitir que nuestros derechos sean moneda de cambio en los equilibrios internos del bipartidismo estatal, con estas maniobras para perpetuar un modelo injusto que empobrece los valencianos y ahoga nuestros servicios públicos esenciales", ha concluido Esteve.