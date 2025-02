Misa valenciana por el Papa Francisco en la basílica donde quiere ser enterrado

La peregrinación valenciana en Roma con motivo del Jubileo 2025 celebró este viernes la eucaristía a los pies del icono mariano Salus Populi, en la Basílica Santa María la Mayor, un lugar muy vinculado al Papa Francisco, puesto que es el lugar al que acude a rezar antes y después de cada viaje pastoral, y el que ha escogido para ser enterrado tras su fallecimiento.

Precisamente en la eucaristía, presidida por el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, se ha tenido muy presente al Papa Francisco: "nos encontramos unidos al Santo Padre, al sucesor de Pedro, que al igual que Pablo tiene la misión de anunciar el Evangelio. Debemos caminar mirando a Cristo y lo hacemos sintiéndonos miembros de la única Iglesia del Señor, la que se estableció sobre el fundamento de los apóstoles, y sintiéndonos unidos de una manera especial en estos días al Santo Padre. En todos los momentos nos sentimos en comunión con Él, y más en estos días en el que con toda la Iglesia oramos también por Él, por su salud, por su pronto establecimiento y por su servicio a la Iglesia. En el fondo lo que el Papa hace es gastar su vida por el Señor, por el Evangelio".

Benavent recordó que en la peregrinación se está experimentando una experiencia de Iglesia: "la Iglesia somos como un pueblo, una familia, un pueblo de hermanos, que caminamos juntos, como lo estamos haciendo estos días, viviendo como hermanos, sintiéndonos miembros de una misma familia de la fe, sintiéndonos acompañados por María, mirando a Jesús, y también sintiéndonos Iglesia".

Misa en Santa María la Mayor de Roma / V.Gutiérrez

Asimismo, puso como ejemplo de fe a María: "el camino de María no es el camino del orgullo, no es el camino de la prepotencia, no es el camino de la mentira. El camino de María es el camino de ser fiel, es el camino de la unidad, es el camino del servicio a Dios. María en ningún momento quiso ser como Dios".

Vinculación con la Virgen de los Desamparados

Al entrar en la Basílica, el grupo valenciano de peregrinos fueron recibidos por José Jaime Brosel, rector de la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat en Roma y canónigo de esta Basílica Papal, junto al cardenal Rolandas Makrickas, Arcipreste Coadjutor de la Basílica.

El sacerdote valenciano expresó su alegría por acoger de nuevo a los peregrinos, a los que ha recordado que "esta Basílica Papal está hermanada con la Basílica de la Virgen de los Desamparados, por lo que podemos seguir diciendo que estamos en casa. Bienvenidos". Brosel, además, destacó que el primer canónigo español de esta Basílica, en virtud del documento de Pío XII, fue Miguel Roca Cabanellas, el que fuera arzobispo de Valencia.