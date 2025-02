Piquer: “Mazón está amortizado y Compromís es la alternativa”

Més-Compromís pone en marcha su consejo nacional diseñando estrategias para trasladar a las instituciones la rabia e indignación de la sociedad valenciana con el gobierno del PP de Carlos Mazón. La secretaría general de los valencianistas, Amparo Piquer, considera que “esta semana hemos podido comprobar que Carlos Mazón es un presidente amortizado y que Compromís somos la verdadera oposición al gobierno del PP en la Generalitat, que no sabe gestionar y dirigir el País Valenciano".

“Estamos trazando estrategias para continuar haciendo frente a un inepto e incompetente, porque somos la alternativa para un pueblo valenciano, que pide justicia y reparación”, ha explicado Piquer desde el complejo cultural la Concha de València.

Baldoví carga contra la consulta educativa

Por su parte, Joan Baldoví, presidente de Més y síndico de Compromís, ha rechazado la consulta educativa del gobierno valenciano contra el valenciano en la escuela: “El PP ha intentado crear un conflicto inexistente e innecesario para tapar sus vergüenzas en la gestión de la dana. No hace falta esa consulta que el único que provoca es conflictividad entre las familias y caos en los centros educativos y en definitiva no permite que los niños aprendan todas las lenguas. Nosotros decimos si al valenciano, si a todas las lenguas y no a una consulta que busca crear un problema donde no existía”.