Carlos Fernández Bielsa: "Recuperar la diputación depende de Ens Uneix, trato de deshielar la relación"

¿Por qué quiere ser reelegido?

Porque hemos hecho las cosas bien, porque durante estos últimos tres años hemos construido un PSPV en la provincia que escucha las comarcas, a la militancia y que ayuda a los compañeros a ganar elecciones como demuestra que seamos la provincia con más alcaldías, por encima del PP. Y con ese modelo queremos seguir desde la unidad y la coralidad para que esté centrado en la militancia y la sociedad.

Si tan bien se han hecho las cosas, ¿qué ha fallado para que haya otra candidatura?

Todos los militantes tienen el derecho a presentarse, nosotros hemos hecho lo que tocaba, trabajar por el municipalismo y por ser un partido útil para la sociedad.

¿Se debería haber evitado ir a unas primarias?

No existe argumento, motivo, ni justificación de peso para que exista una alternativa porque el trabajo se ha hecho bien. Este partido no se construye yendo a por nadie, no se trata de restar o borrar a nadie, se trata de sumar, abrirnos a la sociedad y respetar a la militancia para ganar elecciones. En cualquier caso, respeto máximo a quien ha decidido presentarse.

¿Le trasladó a Diana Morant que se iba a presentar y que sería bueno que no hubiera candidatura alternativa?

Soy el secretario general de la provincia de Valencia, mi lealtad a Diana Morant y al PSPV está asegurada y le trasladé que mi voluntad era centrarme en la provincia de Valencia y ayudar a los municipios afectados por la dana porque es el territorio que mejor me conozco y en el que más útil me siento para ayudar a que Morant sea la próxima presidenta de la Generalitat.

¿Era incompatible ser vicesecretario general del PSPV y secretario general en la provincia?

No, no lo era porque no lo era antes, pero yo he decidido centrarme en la provincia de Valencia.

¿La dirección autonómica apoya al otro candidato?

No lo creo, y si lo hicieran sería un error.

¿Considera que su rival es «el aparato»?

Nunca he trasladado eso; yo lo que he trasladado es que la nuestra es la candidatura de la militancia porque lo que queremos es dar voz a la militancia, impulsar proyectos para que la militancia decida y modernizar nuestro partido para que la militancia esté activa y preparada para ganar las próximas elecciones frente al PP más negligente.

¿Se deben potenciar las comarcas dentro de las estructuras del partido?

Es lo que hemos estado potenciando en estos tres años, pero todavía lo tenemos que hacer más. Eso se tiene que hacer desde la escucha afectiva y desde el objetivo común de ganar elecciones, también con más foros comarcales. Además, he propuesto que los secretarios comarcales formen parte como miembros natos de la dirección provincial para que sus ideas sean efectivas y se puedan lleva a cabo.

¿Es viable recuperar la Diputación de Valencia antes de 2027?

No depende de nosotros, depende de un partido [Ens Uneix] que en este momento gobierna con el PP y el apoyo de Vox.

¿Pero se puede hacer algo al respecto desde el PSPV?

Yo estoy trabajando en el deshielo de relaciones; en ese intento de cooperar para que la diputación sea progresista. Lo hemos hecho con los presupuestos, proponiendo un plan de recuperación de 150 millones de euros que poco tiene que ver con el del PP y que supone más inversiones y ayudas para los municipios afectados por la dana y para garantizar las políticas públicas. Ese es el trabajo que estamos haciendo, el de deshielar esa relación que se truncó en la negociación de hace un año y medio.

¿Qué pasó para que se truncara aquella negociación?

Nosotros somos víctimas de aquello, hicimos todo lo que pudimos; otros tomaron determinadas decisiones y tuvieron determinados gestos que impidieron que se pudiera llegar a buen término esa negociación, pero durante este año y medio nos hemos encargado de deshielar esa relación. Ojalá más pronto que tarde se pueda construir un gobierno progresista en la diputación, para seguir avanzando en las políticas que benefician a la ciudadanía. Pero el objetivo sigue siendo ganar elecciones porque es la manera más efectiva de recuperar la diputación.

¿Quiénes son esos «otros» que tomaron decisiones que impidieron ese acuerdo?

Está en la hemeroteca. Hubo determinados dirigentes del partido en ese momento que tomaron decisiones porque consideraron que eran las más apropiadas que perjudicaron notablemente esa negociación. Lo ha dicho Ens Uneix. Eso nos impidió gobernar la diputación.

¿Se podría haber hecho mejor?

Sí, en ese momento la negociación que la dirección provincial llevaba a cabo estaba prácticamente finalizada, pero se tomaron decisiones que no beneficiaron a esa negociación y Ens Uneix rompió, pero yo quiero mirar al futuro.

¿Nota avances?

Siempre soy optimista, creo que más pronto que tarde podemos conseguir una diputación progresista y que con todo el camino andado será más fácil.

¿El proceso orgánico puede afectar al Grupo Socialista en la diputación?

No, es un grupo solvente, con alcaldes y concejales de gran capacidad y estamos haciendo un buen trabajo. Mi idea es que continuemos en esa línea y que una vez pase el día 2 de marzo volvamos a trabajar todos juntos.

¿Su victoria sería una derrota de Diana Morant?

Sería una victoria de la militancia y del partido en su conjunto. Morant va a tener toda mi lealtad, todo mi esfuerzo y mi trabajo porque creo que la sociedad valenciana ganará si ella es presidenta de la Generalitat, me tendrá siempre a su lado para lograr ese objetivo.