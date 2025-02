Los más de 200 síntomas de la covid persistente

El relato de los cuatro testimonios coincide en varios puntos. Uno de ellos es la visita y derivación de especialista a especialista porque «no saben bien qué hacer con nosotros», apuntan. Esto se debe a una razón: los primeros estudios asocian casi 200 síntomas con el diagnóstico de covid persistente. Algunos de ellos, son más comunes: la astenia o cansancio, el malestar general, la cefalea, la falta de concentración o el dolor muscular. Pero otros, son menos comunes: el cólico nefrítico o las pérdidas temporales de visión.

En la Universidad Jaume I (UJI), la investigadora Juana María Delgado ha establecido los más habituales. Estos son la fatiga, repetida en el 77 % de los pacientes; la dificultad para pensar y concentrarse (67 %), el dolor muscular y de las articulaciones (65 %), los dolores de cabeza y los problemas de memoria (60 %), el vértigo (53 %), los problemas para dormir (50 %) y la ansiedad (47 %). Por lo general, los síntomas del covid persistente se agrupan en cuatro tipologías:

los problemas respiratorios y síntomas generales ,

, los síntomas neurológicos ,

, los gastrointestinales

y el dolor con gran frecuencia.

Cuatro tipos de pacientes

En base a estos síntomas, el estudio divide a los participantes en cuatro grupos de pacientes. El primero de ellos son las personas con gran cantidad de síntomas con dolores, problemas cognitivos, intestinales y de la piel incluidos. El segundo es de aquellos que presentan dolores y problemas cognitivos, pero sin experimentar afecciones intestinales o cutáneas. El tercero es de pacientes con dolores musculares y dificultad para centrar la atención y la memoria. Y, por último, se clasifican las personas con menor sintomatología, pero que, aún así, tienen problemas de niebla mental, falta de atención y memoria.

10 secuelas de la covid que generan incapacidad La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia publicó una guía para atender a los pacientes con covid persistente, aunque los pacientes coinciden en relatar que pocos facultativos de Atención Primaria la conocen. Entre los principales problemas sufridos por los enfermeros de covid persistentes, está la incapacidad que sufren, que les impide llevar una vida con normalidad. El documento establece un grupo de 10 síntomas que generan discapacidad, los más comunes entre los pacientes. Los resultados se extraen de una encuesta nacional realizada. Los 10 síntomas son: 83,64% Cansancio/Astenia

79,33% Malestar general

63,03% Dolores de cabeza

60,74% Dolores musculares

56,54% Dolores articulares (artralgia)

56,22% Falta de aire (disnea)

54,74% Presión en el pecho

52,24% Falta de concentración

49,45% Dolor torácico

40,35 Pérdida de olfato (Anosmia)

Más de 900 estudios

Desde el punto de vista clínico, «las opciones de tratamiento para ciertas afecciones son limitadas», explica Delgado, basada en los estudios de la doctora Giuliana Rissi del hospital de La Plana. «Hay muchos que han probado diversos fármacos —, continúa— como antivirales, probióticos, vitaminas, corticoides, antidiabéticos y antidepresivos, sin resultados claros».

Uno de los principales problemas es el desconocimiento acerca de una enfermedad, con solo cinco años de historia. Para tratar de contrarrestar esto, hay cerca de 600 estudios centrados en el covid persistente en el ámbito internacional y más de 300 estudios clínicos centrados en avaluar la eficacia de las terapias utilizadas; 20 de ellos en España, que proponen tratamientos relacionados con el ejercicio físico, la rehabilitación, la terapia conductual y la farmacológica.

Mientras tanto, la realidad para los pacientes es otra. «No saben cómo atendernos —, explica Juan Adrián Cuenca—. Me han dado el alta en todas las especialidades porque, pese a que reconocen que estoy mal, no me pueden ayudar más». Esta situación les hace sentirse «desamparados». La ciencia les está fallando. «Van muy por detrás», concluye.