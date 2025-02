Crecen las protestas contra la consulta linguística del Consell en los colegios

Las protestas contra la consulta lingüística en los colegios promovida por la Conselleria de Educación continúan en la Comunitat Valenciana. Un día después de las promovidas en las capitales de provincias protagonizadas por la Plataforma per l'Ensenyament Públic, Riba-roja ha acogido otra este domingo la marcha 'Caminen en família pel valencià' para reclamar la paralización de la consulta que comenzará este próximo martes 25 de febrero. A través de varios actos lúdicos y festivos, Fampa, la federación de las Ampa de Valencia, ha reclamado desde el Camp de Túria la paralización de esta votación. Creen que sólo quiere "arrinconar al valenciano".

Fampa denuncia que la propuesta ·no tiene en cuenta las necesidades reales del alumnado ni de la comunidad educativa. Consideramos -aseguran sus portavoces- que el sistema educativo valenciano ya presentaba carencias y problemas que requerían una solución urgente antes de plantearse el tema de la lengua". En su opinión, esta ley "no surge de una problemática real y, lejos de mejorar la educación -objetivo del que no hay ni una coma en toda la ley a pesar de llamarse 'educativa'—, crearía divisiones y dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje".

Por otro lado, consideran que "la división del alumnado por la lengua dificultará el trabajo de los centros para crear grupos con una distribución equitativa, agrupar o separar al alumnado por criterios pedagógicos, de inclusión o de relación, o dar una atención más personalizada al alumno o alumna que lo necesite. En lugar de ser un avance -añaden estas mismas fuentes- podríamos encontrarnos ante una amenaza para la cohesión y la igualdad de oportunidades dentro del sistema educativo valenciano".

Carpas montadas en Riba-roja del Túria para acoger a los participantes. / Levante-EMV

La consulta, de forma telemática, se abrirá el martes a las 9:00 horas. Las familias podrán decantarse por la lengua de mayor peso -castellano o valenciano- hasta las 14:00 horas del 4 de marzo.

Una consulta "injusta"

“Es injusta. Pretende arrinconar al valenciano y hacernos elegir algo para lo que las familias no estamos capacitadas, ni legalmente debemos hacer”, expresaba en declaraciones a À Punt Ana Moreno, de la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) del centro Cervantes de Riba-roja de Turia. En la misma línea se manifestaba Mireia Carpe, también representante de esta AFA, quien apuntó: “Cómo está configurada la norma no es una elección. Dependerá mucho de los ratios, de la puntuación que tiene cada familia. Por tanto, cada uno no tendrá la lengua que ha escogido”.