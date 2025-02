Robert Raga: "Si apoyar a Diana Morant es ser ‘el aparato’, bienvenido sea"

¿Cuándo decidió presentarse?

Todo nace desde mi agrupación, en Riba-roja de Túria, son mis compañeros los que me plantean presentarme a la provincia para que sea un instrumento para ayudar a Diana Morant a recuperar la Generalitat y avanzar en la comarcalización. Comencé a consultar a referentes de mi partido que no tienen aspiraciones...

¿Por ejemplo?

Jorge Alarte, Vicent Garcés, Joan Lerma, Manolo Mata, Joan Ignasi Pla...

¿Le preguntó a Diana Morant?

No, no le pregunté. Lo consulté con compañeros de distintas comarcas, empecé por abajo, y me animé porque vi que hay un déficit en las políticas de la provincia que hay que revertir.

¿Qué «déficits»?

Hemos hecho un manifiesto con un proyecto renovado, nuevo, con cinco áreas para hablar de política, de comarcas, de reconstrucción tras la dana, de la posición frente a las fake news, de la despoblación y del tema de vivienda. Estamos en un momento en el que hay posibilidades de que Morant le gane la Generalitat a Carlos Mazón, pero para eso, la provincia no ha de ser un contrapoder ni tan siquiera un contrapeso a la dirección nacional, sino un elemento que refuerce las comarcas y las agrupaciones locales y que esté todo alineado porque el PSPV somos la fuerza mayoritaria para lograr un cambio.

¿Qué significa estar «alineado»?

Alineado no significa sumiso, significa que bajo la dirección nacional de una candidata todo el mundo trabaja con esa candidata y todo el mundo rema a favor, sin pulsos. La dirección provincial no puede ser un lobby de poder, ha de ser un instrumento de coordinación.

¿Y cree que eso ahora pasaba?

Bueno, no lo sé, ahí está la hemeroteca, ahí están los titulares, habría que ver si anteriormente hay titulares de algún pulso a la secretaria general, yo desde luego no he tenido ninguno. Cada uno tiene que saber qué momento es, y si estamos en el XV congreso del PSPV, ese es el congreso de Diana [Morant], no era el de la provincia ni de presentar candidatura ni nada. Yo cuando presenté la mía fue después.

¿Se considera «el aparato»?

No sé qué quiere decir exactamente. Si ser aparato es apoyar y ayudar a Morant, bienvenido sea, soy aparato; pero si es un instrumento interno, viscoso, viejo, que no aporta nada, no lo soy. Morant es una persona renovadora, y yo me considero una persona renovadora mientras que otros han tenido muchos más cargos orgánicos y desde hace más tiempo que yo.

¿Se podrían haber evitado las primarias en un momento tan complicado para la provincia de Valencia tras la dana?

Si las primarias son el instrumento democrático, donde las bases votan, nos lo tenemos que creer. Y si nos lo creemos, hagámoslo bien, sin atacar a ninguna candidatura, porque si las primarias salen bien, la gente votará, elegiremos un secretario general, que en mi caso espero ser yo, y conformaremos un equipo que tenga las puertas abiertas para otros equipos porque lo importante es el partido.

¿Cómo se pueden potenciar las comarcas con los estatutos del PSOE que estructuran el partido en provincias?

Primero proponemos crear un gran área dentro de la dirección de la provincia de coordinación de las comarcas, pero además, sabemos que dentro del PSPV independientemente del PSOE se puede reglamentar para empoderar a las comarcas. Han de tener más capacidad económica, de decisión y de análisis.

También señala como objetivo recuperar la Diputación de Valencia, ¿es viable recuperarla antes de las elecciones 2027?

En política todo es posible, siempre queremos candidaturas progresistas en todas las institucioens. Es de lógica y sentido común, pero para eso hay que sentarse y hablar y ver lo que tengamos que ver.

¿Y cómo se puede hacer?

Hemos presentado un decálogo de medidas que van desde hacer un cordón sanitario al PP y Vox a presentar una moción de censura. Hablaré con Jorge Rodríguez y con todo el mundo e intentaré que tengamos una candidatura progresista en la diputación. Es esencial sentarse y hablar las horas que hagan falta porque la situación de Mompó como muleta de Mazón es insostenible.

Ens Uneix ha dejado claro que no quieren negociar nada.

No estoy en esa tónica, ahora han dicho que no y yo lo respeto. Yo siempre he tenido un gran respeto por Jorge Rodríguez y él lo sabe. En nuestra candidatura hay gente que ha estado también encerrada por el caso Alqueria, como Xavi Simó y Voro Femenía, gente que ha estado injustamente ahí.

¿Cree que se ha hecho algo mal con Rodríguez y Ens Uneix para que la izquierda no gobierne?

Creo que no se han dado las condiciones adecuadas.

En caso de ganar la secretaría provincial, ¿le gustaría ser el portavoz del PSPV en la Diputación?

No soy ni diputado, pero no es mi aspiración. Mi mayor pasión es ser alcalde; ni aspiro a ser presidente de la diputación, ni me voy a presentar en un futuro a ningunas primarias para ser candidato de nada.

¿No se ve como presidente de la diputación en caso de ganar y que la izquierda sume?

No es un objetivo para mí, puede ser otro compañero o compañera perfectamente.

¿Si no gana las primarias es una derrota de Diana Morant?

No, porque yo no soy el candidato de Diana Morant, no le pedí permiso, ni me dijo que me presentara. Esa idea la traslada alguien como estrategia de campaña, creo que equivocadamente, porque yo soy de Diana Morant, pero no soy el candidato de Diana Morant; he ido tejiendo una candidatura con diferentes sensibilidades, transversal y donde hay gente de distintas familias, incluso gente que estaba antes con Bielsa.