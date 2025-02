Guerra de Ucrania: "Esperábamos que la guerra durara 3 meses y ya van 3 años"

La guerra iba a ser rápida, pero no sido así. Tres años después del inicio de la invasión rusa, la fundación Juntos por la Vida, hace balance ante un conflicto "que pensábamos que duraría 3 meses y ya llevamos 3 años". "Ahora que se ha reactivado las ‘conversaciones de paz’ (y lo digo con todas las comillas posibles) queremos destacar que los bombardeos no han cesado y que los drones nocturnos siguen activos y no han dejado de estarlo ni un solo día. Las familias que nosotros desplazamos al principio del conflicto eran personas con las que llevábamos trabajando desde los años 90. Sabíamos sus nombres y apelidos y conocíamos sus rostros y sus circunstancias. Pero la adaptación fue difícil. Desconocían el idioma, la cultura es diferente y lo cierto es que el 85% de esas personas han regresado a Ucrania. No han podido regresara a sus casas pero se han instalado en otros lugares", explica Clara Arnal, presidenta de Juntos por la Vida.

La guerra de Ucrania ha pasado " de ser una emergencia a convertirse en crisis". "Ayer hubo un ataque masivo en diferentes ciudades ucranianas. Las familias nos enviaban vídeos de los drones y de las bombas al lado de sus casas, mientras las noticias informen de conversaciones pacíficas La semana pasada cayó un misil en la zona de Chernóbil, que ya de por sí es un territorio dañado y empobrecido", añade Arnal.

La ayuda a Ucrania no ha cesado pero la necesidad es inmensa, en todos los sentidos. "Toda la población vive en un estado de estrés inimaginable. Los jóvenes y los hombres en la guerra, las madres viendo cómo se llevan a sus hijos al frente y aunque todo el mundo quiere una Ucrania libre y en democracia, pero existen sentimientos contradictorios porque hay que tener en cuenta que este conflicto arranca en 2014 y la población teme que los acuerdos se incumplan, porque ya ha pasado. Vemos desesperanza porque en la mesa donde se está negociando Ucrania es parte del menú", explica. Y es que la guerra entre Rusia y Ucrania en realidad comenzó hace 11 años cuando las fuerzas rusas tomaron Crimea a principios de 2014. Posteriormente, Rusia se involucró en los combates en el Donbás, apoyando a los rebeldes independentistas prorrusos, que dejaron a fuerzas de Putin y a sus aliados ocupando partes de Donetsk y Luhansk, en el este de Ucrania. Por ello, cuando el 24 de febrero comenzó la invasión, Moscú pensó que la victoria sería segura y rápida. Nada más lejos de la realidad.

La fuerza del voluntariado

Juntos por la Vida es una entidad que ensalza la labor del voluntariado, clave para su actividad. "No hemos cesado de llevar camiones con ayuda humanitaria que finaciamos nosotros mismos, y no vamos a dejar a Ucrania abandonada. Le agradecemos a toda la sociedad que siga acordándose de los conflictos en crisis aunque no salga por la televisión. No hace falta estar en las mesas de negociación, ni que haya gas o litio de por medio, para poner nuestro granito de arena. El envío de ayuda es clave, pero también lo es comprender y ayudar a quien vive junto a nosotros. Muchos de los ucranianos que se han quedado llevan años sin ver a sus familias, que siguen viviendo en un país en guerra", concluye la presidenta de la asociación, trsa destacar los distintos programas que siguen en marcha.