Un tercio de los municipios afectados por la dana perdieron empresas al cerrar 2024

Hace casi cuatro meses, las riadas provocadas por la dana se llevaron por delante todo aquello que pillaron a su paso. Un golpe tanto para la ciudadanía como para la economía que, según el balance oficial de la Generalitat, afectó especialmente a 85 municipios ubicados en diversas comarcas de la provincia de Valencia. Sin embargo, dejando de lado ese primer shock tras la catástrofe, ¿cuál fue el impacto que la tragedia tuvo en el tejido productivo de cada una de esas localidades en esos primeros compases?

La respuesta más corta -reflejada en las últimas cifras de firmas inscritas en la Seguridad Social recogidas por el Institut Valencia d’Estadística (IVE)- apunta a una evolución dispar y, sobre todo, que aún está alterada por circunstancias como la que presentan todas aquellas empresas que tienen a sus trabajadores aún en un ERTE o que, directamente, esperan a conocer qué ayudas económicas van a recibir para decidir si siguen adelante.

No obstante, dicha esa salvedad, la realidad es que el balance de mercantiles señala que más de un tercio de esos municipios golpeados -en concreto, 33 de ellos- vieron cómo la cantidad de empresas que tenía que bajar la persiana superaba al volumen de ellas que optaba por levantarla. Entre ellas destacan los casos de Cullera y Sueca, los dos enclaves que más volumen de empresas perdieron en esos tres meses y, además, dos de los que más firmas registradas poseen según el IVE. En el caso de la primera, fueron los cierres de compañías del sector servicios (-44 en un trimestre) el principal motivo de esta caída.

Diferente es el caso de Sueca, donde las mayores pérdidas empresariales se dieron en el sector primario. El mismo, sin ir más lejos, vio cómo las 100 empresas que en total había a cierre de septiembre pasaban a ser solo 76 a 31 de diciembre, un número incluso más bajo que el que se registraba un año atrás (82 empresas agrarias).

También a la baja está la gran mayoría de municipios gravemente afectados por la dana como es el caso de Utiel (que perdió 16 empresas) y, sobre todo, algunos de los ubicados en la zona cero como Albal (-13), Catarroja (-10), Picanya y Benetusser (-7) o Massanassa (-6).

Otros, al alza

Sin embargo no todos los municipios localizados en una l’Horta Sud que quedó arrasada por la dana presentan cifras negativas en lo que a empresas inscritas en la SS se refiere. Sin ir más lejos, una localidad como Alfafar vio cómo su número de empresas aumentaba en una decena, gracias al empuje tanto de los servicios (+8) como de la construcción (+7) y a pesar de la caída de la agricultura y la industria, dos sectores que perdieron dos y tres firmas, respectivamente.

Del mismo modo, también crecieron en empresas otros puntos como Sedaví o Paiporta, aunque fue la ciudad de València la gran ‘triunfadora’ en lo que a evolución en volumen de empresas se refiere. Y es que la capital del Túria, que acoge una de cada tres compañías que tiene la provincia -y que se vio afectada en pedanías como La Torre o El Forn d’Alcedo-, ha elevado en hasta 165 las empresas ubicadas dentro de sus límites geográficos. La explicación, más si cabe en un año de récord turístico, la dieron también los servicios, en cuyas actividades se crearon 176 empresas más. También en positivo fue el caso de la construcción (+18), pero no así la industria y la agricultura, que perdieron 12 y 17 mercantiles, respectivamente.

Alerta en los sectores

No obstante, pese a ese buen contexto en muchos municipios, ese futuro podría ser más preocupante. Es una realidad que en declaraciones a este diario perfila Rafa Torres, presidente de una de las patronales más afectadas con la dana, la del pequeño comercio Confecomerç. En concreto, avisaba que en esas zonas «cada día hay más gente desesperada» ante la lentitud en los pagos del Consorcio y la baja cuantía de ayudas y, por ello, incide en que en su sector «ahora mismo el 30 % o ha decidido ya que no va a abrir o cree que no va a poder abrir». Una realidad que se irá plasmando previsiblemente en los datos de próximos meses.