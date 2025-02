Los sindicatos convocan una protesta para frenar la integración del SAMU en Urgencias

La integración del SAMU en los servicios de Urgencias de los hospitales, un borrador que circula por la Conselleria de Sanidad como publicó en exclusiva Levante-EMV la pasada semana, no ha gustado a gran parte del personal sanitario de la Comunitat Valenciana. Cuatro de los sindicatos sanitarios -UGT, CCOO, Satse e Intersindical- han organizado una protesta ante el edificio de la Conselleria, en la calle Micer Mascó, el día 6 de marzo a las 12 horas, para defender al SAMU de este "desmantelamiento", como así califican esta idea de integración.

Desde Sanidad, defiende que "por el momento, no hay nada oficial" al respecto, aunque no niegan la existencia del documento al que ha tenido acceso este periódico. Es cierto que puede ser uno de tanto borradores que se realizan en el departamento de Marciano Gómez para futuros planes y que no se haya desarrollado del todo o se haya decidido aparcar, pero las fuentes oficiales no transmiten esta información. De hecho, se tiene constancia de la remisión del documento "Plan funcional para la atención urgente en el departamento de salud", con algunas modificaciones respecto al inicial, a algún departamento de salud.

Uno de los puntos que más dudas genera es el del personal médico, que formará parte de la plantilla estructural de los servicios de Urgencias de cada hospital. El borrador recomienda que, "entre avisos", estos facultativos ejerzan como médicos de Atención Primaria en los puntos de asistencia sanitaria (PAS).

Convocatoria de las protestas por el desmantelamiento del SAMU. / ED

"Es un despropósito"

Tanto UGT como CCOO han calificado la integración del personal como un "desmantelamiento del SAMU", con consecuencias para la calidad asistencial de los pacientes. Rosa Atienzar, representante de CCOO, cree que la medida "podría afectar a esa necesaria rapidez de respuesta en la atención", por lo que se "pondría en riesgo la seguridad de los pacientes". Y este hecho iría en contra de la razón de ser del Servicio de Emergencias Sanitarias (SES): "Están mas que demostrados los beneficios que tiene una respuesta rápida y eficaz ante la urgencia para la salud y la seguridad de los pacientes y que reduce las muertes", asegura.

Eva Plana, representante de UGT, solicitó la pasada semana, tras publicarse la intención de Sanidad, una reunión "urgente" con la conselleria para que esta aclare sus planes para las emergencias sanitarias porque el proyecto "no ha sido negociado ni consultado" y les genera "muchos interrogantes".