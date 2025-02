Mazón aún no estaba en el Cecopi cuando se mandó la alerta pasadas las ocho de la tarde

Cuatro meses después de la dana, este martes la Generalitat ha trasladado a la jueza que instruye la gestión de la barrancada, que el jefe del Consell, Carlos Mazón, no había llegado al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) a la hora en que se envió la alerta por la dana a la población a las 20.11 del 29 de octubre. En la respuesta del Consell al requerimiento de la titular del juzgado número 3 de Catarroja, la Generalitat indica que las únicas autoridades que accedieron al Cecopi desde las 16 horas hasta las 20,11 fueron el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, y el diputado de Medio Ambiente, Prevención de Riesgos y Desarrollo Rural, Avelino Mascarell. La jueza había preguntado al Consell expresamente que informara "de forma sucinta si concurrió alguna otra autoridad al Cecopi previamente a la emisión de mencionado mensaje de alerta" y "se integró en el mismo".

La respuesta de la Generalitat ha puesto el colofón a otra jornada marcada por la confusión en torno a la agenda del president Mazón. Las versiones en el PP volvieron a virar este martes y ya apuntaban a que Mazón no estaba en el Cecopi cuando se autorizó el envío de la alerta a las 20.11 horas. Fue Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia y presente en el Cecopi aquella tarde desde minutos después de su constitución (17 horas) quien este martes deslizó que, cuando se envía la alerta, Mazón no está en el edificio. Mompó lo aseguró en la primera sesión de la comisión de investigación que ha arrancado en la diputación. Una reunión a puerta cerrada, pero cuyo contenido no tardó en trascender.

Cambio de versión

Sin embargo, esta nueva versión, se supone que la definitiva, choca con la defendida desde inicios de noviembre por la Generalitat, que aseguraba que el president llegó “pasadas las 19 horas para seguir in situ toda la situación”. El propio Mazón lo defendió en esos términos exactos ante los medios el mismo 9 de noviembre, en plena polémica tras conocerse su larga comida de ese día con una periodista. En las Corts, días después, achacó su retraso a la “gran densisda del tráfico”. En ningún momento, en estos cuatro meses, había negado haber estado en el momento crítico de la alerta. "Llegué a L’Eliana con el Cecopi trabajando a pleno rendimiento y donde no fue necesario que nadie me pusiera al día ni yo retrasé, ni por un segundo, las tareas que se estaban llevando a cabo", dijo en sede parlamentaria el 15 de noviembre.

Este nuevo relato, que podría ser dañino en términos políticos por ampliar la ausencia del ‘president’ del centro de emergencias, puede ser beneficiosa para Mazón desde una perspectiva judicial al desvincularle del lanzamiento de la alerta masiva, que la jueza considera “tardía” y relacionada con que la población no pudiera adoptar “ninguna medida para protegerse” de la riada. Toda la responsabilidad quedaría así residenciada en torno a Salomé Pradas, máxima autoridad de la administración competente presente en ese momento en el centro. De hecho, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja preguntó hace ya una semana a la Generalitat si “concurrió alguna autoridad” al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) antes de enviar el Es-Alert.

Cámaras de seguridad

La Generalitat basa su respuesta en las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio, donde se celebran la reuniones del Cecopi. No aclara a qué hora llegó el president; simplemente dice que no estaba a las 20:11 horas. Según algunas fuentes, podría haber entrado al complejo por una puerta lateral.

En concreto, la Generalitat explica en su respuesta que "el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) dispone, dentro de las medidas de seguridad existentes, de un sistema de video vigilancia (CCTV) con diversas cámaras fijas y móviles, tanto en el exterior como en el interior de sus dependencias".

Añade que este sistema de videovigilancia consta, asimismo, de "dos videograbadores, SAMSUNG SRD 1653D, donde se almacenan las imágenes en tiempo real, las 24 horas / 365 días" y que, si bien la "sincronización de la hora de los grabadores no es automática, sino que se realiza de forma manual por el personal técnico responsable", esa sincronización se realizó con motivo del cambio de hora oficial en España en la madrugada del 26 al 27 de octubre de 2024.

"En el momento de la presente consulta de las imágenes grabadas se comprueba que el desfase horario entre la hora oficial sincronizada a través del servidor NTP del CCE y la hora que muestran las cámaras internas del sistema de videovigilancia del CCE es de 3 segundos", prosigue.

En base a ello, y una vez realizado "el visionado de las imágenes tomadas por distintas cámaras del sistema de videovigilancia del CCE Generalitat, el día 29 de octubre de 2024, desde las 16:00 horas hasta las 20:11, y conforme la certificación emitida por el funcionario responsable de seguridad, se constata la entrada" de dos únicas autoridades en el edificio Cecopi, el president de la Diputación de Valencia y el diputado de Medio Ambiente, Prevención de Riesgos y Desarrollo Rural, de lo que se infiere que Mazón no habría llegado en la franja horaria por la que pregunta la jueza.