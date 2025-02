Rovira: “La planificación educativa se hará en base a la voluntad de las familias, no de organizaciones políticas”

El conseller de Educación José Antonio Rovira afirmó este martes que, con la consulta a las familias sobre la lengua base para sus hijos, “la planificación educativa se hará en base a la voluntad de las familias, no de la administración ni de organizaciones políticas”.

Las familias de 570.000 estudiantes están citadas a votar desde este 25 de febrero al 4 de marzo sobre la lengua base en la que quieren escolarizar a sus hijos: Castellano o Valenciano. La consulta, que ha arrastrado la polémica desde que se planteó, ha comenzado con una caída del servidor por la "alta demanda", pero ya se ha solucionado.

Levante-EMV

“La clave de esta consulta, que comienza este martes, es la libertad de las familias, que votarán más valenciano o más castellano sin cortapisas, según sus preferencias. Es incomprensible que haya críticas a que las familias tengan voz y voto, a un ejercicio de democracia y de transparencia total”, señaló Rovira.

El conseller ha explicado que esta situación “supone un importante avance respecto al modelo del anterior Gobierno valenciano, donde era la administración la que determinaba la lengua en cada centro”. “La consulta forma parte un proyecto global con el que este Consell busca devolver la libertad a la educación, como se ha hecho con la gratuidad de 0-3 años o con la implantación del distrito único”, ha indicado.

Críticas de la oposición

Compromís, por su parte, ha criticado la consulta por "caótica" y "sin garantías" para las familias, después de que la página web fallara por la alta demanda. "La consulta ha empezado como todo en este gobierno del PP y, en especial, en la Consellería de Educación: de forma caótica. Miles de familias no han podido votar y continúan todavía sin poder, porque el sistema se colapsa. No existen las garantías democráticas suficientes, no se puede votar presencialmente y, especialmente, no hay una custodia de voto que garantice seguridad y un seguimiento democrático de esta consulta”, criticó el portavoz de Educación, Gerard Fullana.

Varias docentes cuelgan el censo de alumnado antes de la consulta de lengua en un centro de Alicante. / Jose Navarro

El partido valencianista asegura que siguen "pendientes" de su intento de tumbar la consulta en los tribunales por partida doble. El Tribunal Superior de Justicia de la C.Valenciana (TSJCV) debe pronunciarse en los próximos días sobre una petición de paralizar la votación de manera cautelar, mientras la Ley de Libertad Educativa, de la que emana la consulta, está en el Tribunal Constitucional tras una denuncia de Compromís.

Libertad de elegir

Rovira ha señalado que el proceso “tiene todas las garantías para las familias”. Así, ha recordado que durante la consulta “se garantiza la libertad de elegir una u otra lengua a través del procedimiento telemático y después de votar se genera un justificante a cada persona participante y queda registrado el voto en el sistema”. “Asimismo, se realizará una publicación de los resultados, con los datos anonimizados, para que cada persona pueda comprobar que el resultado corresponde con aquello que ha votado”, ha concluido.

La consulta ha arrancado a las 9 horas de este martes y está abierta hasta las 14 horas del 4 de marzo. Están llamadas a participar 570.000 familias. En consulta.gva.es se puede consultar toda la información sobre el proceso.