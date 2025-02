DNI para los saharauis: "Fui español hasta los 18 años; esta ley es necesaria"

Nació en el Sáhara Occidental cuando este territorio era una provincia más de España (la número 53). "Nací español. Mis padres y mis abuelos eran españoles y yo lo fui hasta los 18 años. España abandonó la que era una de sus provincias españolas y llegó la invasión Marroquí. Fui a la guerra para luchar por mi pueblo durante 8 años hasta que me capturaron y pasé 12 años en la cárcel en condiciones infrahumanas. Me liberaron en un acuerdo con Cruz Roja y tras pasar un par de años en los campamentos de refugiados de Tinduf me fui a España". Sid Hamed Hanini Brahim relata su vida de esta manera, con tranquilidad y junto a una de sus hijas, Wahba, su yerno Mahamud Mohamed y su nieta Lehbiba, de un año y medio.

Sid Hamed explica una vida complicada y cómo pasó de nacer español y serlo durante 18 años a "perder" su nacionaidad y quedarse en el limbo administrativo al pertener a un pueblo que los demás estados no reconocen. Por eso, para este hombre es tan importante la proposición de Ley que se debate en el Congreso (impulsada por Sumar y que vota hoy su admisión a trámite) para que se conceda la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes del 26 de febrero de 1976 y también a sus descendientes de primer grado. Y es que ni su hija Wahba ni el marido de ella han conseguido aún la nacionalidad española. Ella "funciona" con su permiso de residencia como documento legal, mientras que él consta como apátrida. "La ley que está pendiente de aprobar es muy importante para el pueblo saharaui porque implica poder recuperar nuestra nacioanlidad española. Yo nacio´español. Mis padres y mis abuelos eran españoles", explica Sid Hamed, quien recuperó su DNI español en 2002, tras una sentencia del Tribunal Constitucional que supuso un antes y un después para personas como él. "Mediante el procedimiento de nacionalidad por simple presunción muchos saharauis recuperamos la nacionalidad española. Luego los procedimientos se endurecieron de nuevo. La ley que se porpone ahora persigue que se de esa nacioanlidad a quienes nacimos antes del 1976 en el Sáhara por carta de naturaleza, lo que simplifica los trámites y es más justa con nuestro pueblo", explica Sid Hamed.

Ahmed Omar también recuperó su nacionalidad española a principios de la década de los 2000 y explica las dificultades que implica ser de un país que no reconocen los estados y el cambio que supuso volver a ser español. Y es que lo primero que cambia es el nombre. "Te explican que pasas a ser español y a regirte con el código civil español así que necesitas el apellido del padre y de la madre. Pero nosotros no tenemos apellido ya que funcionamos con el nombre de pila del padre y del abuelo. Así que soy Ahmed Omar Sidi y también soy desde 2005 Ahmed Sidi Benna", comenta. Regularizar su matrimonio, sin embargo, fue más complicado. "Nosotros nos casamos en los campamentos de refugiados en Tinduf y yo quería pedir la nacionalidad española para mi mujer porque yo ya tenía DNI español y llevávamos casados más de un año. Pero no reconocían mi certificado de matrimonio, pero tampoco nos dejaban casarnos en España porque decían que ya estábamos casados. Pues así, todo. El problema es que nos piden documentos y quien nos los expide es el Frente Polisario así que luego no reconocen esos documentos. Ese es nuestro drama", afirma Ahmed.

Cinco años de plazo

La norma que popone Sumar afectaría a unas 15.000 familias de acogidas de niños saharauis en España y establece que "todos los descendientes en primer grado de consanguinidad de los nacidos en Sáhara Occidental hasta 1976 que hayan adquirido la nacionalidad española por carta de naturaleza tendrán un plazo de 5 años para optar también a la nacionalidad española".

Además, acorta los plazos para la obtención de la nacionalidad a todos los saharauis, que pasarían a obtener el plazo reducido en lugar del general que rige actualmente. A día de hoy el procedimiento para conseguir la nacionalidad es un proceso que lleva años. El primer paso es la obtención de un permiso de residencia, demostrando estar empadronados y tener un empleo. Una vez obtenido ese permiso de residencia, deben residir en España diez años para poder optar a la ciudadanía española. Un plazo de residencia que con la norma que se votará el martes se vería reducido a dos años, como ya se contempla para migrantes procedentes de lugares con especial vinculación histórica con España, como los países latinoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o los sefardíes solo tienen que esperar dos años.