Los expertos consideran que la quita de deuda valenciana debería ser de 17.000 millones

Los 11.210 millones de euros que el Gobierno de España asumirá de la deuda de la Comunitat Valenciana (en caso de que salga adelante su propuesta) solo convencen, de momento, al PSPV. Ni el Consell (y por lo tanto el PP), ni Vox (siempre reacio a cualquier quita), ni Compromís (socio del Ejecutivo central en el Congreso), ni los expertos que conforman la Comisión Consell-Corts ven en la cantidad planteada por el Ministerio de Hacienda una cuantía adecuada, abriendo apenas 24 horas después de su presentación el carrusel de críticas y demandas.

Más allá de las declaraciones políticas, siempre influidas por los vientos que azotan a cualquier debate, el argumento técnico lo ha puesto Francisco Pérez, director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, principal referencia en cuanto a estudios sobre financiación se refiere. Así, ha asegurado que con el montante global ofrecido por el Gobierno de España a todas las autonomías, que asciende a 83.250 millones de euros (que ha considerado también insuficientes), ha asegurado que la Comunitat Valenciana debería tener una quita de 17.800 millones.

Sus cálculos parten de que el reparto se hiciera "de acuerdo a la deuda justificada a cada comunidad" según la infrafinanciación y el "sobreendeudamiento" generado durante la crisis financiera, las dos razones que justifican la acción emprendida por el Ejecutivo central. En este sentido, ha asegurado que frente a los 11.210 millones que supone la condonación para la Comunitat Valenciana, un 13,5 % de todo el pasivo autonómico que prevé asumir el Estado, la deuda valenciana debería alcanzar el 21 %, 17.800 millones.

"Nuestro punto de vista es que la condonación debería ser proporcional a la deuda a la que se ha incurrido por su caída de ingresos y la infrafinanciacion", ha indicado Pérez que ha cargado contra las diferencias generadas por el planteamiento de María Jesús Montero respecto al porcentaje de deuda que se asume respecto a cada autonomía. De hecho, mientras que el Estado se quedará con el 47 % de la deuda que actualmente tiene Andalucía, solo asumirá el 18,8 % de la valenciana siendo, además, menor la andaluza que la de la Generalitat (37.000 frente a 60.000).

La consellera de Hacienda, Ruth Merino, en la comisión Consell-Corts sobre financiación. / José Cuéllar/Corts

Las críticas apuntadas por el experto las han refrendado, en diferentes términos y con sus encajes políticos, tanto la consellera de Hacienda, Ruth Merino, como Compromís, mientras que Vox ha expresado su rechazo a cualquier quita (agregando inmediatamente después que la propuesta era insuficiente para los valencianos) y el PSPV ha insistido en celebrar el "avance histórico", centrarse en el hecho en sí de la condonación y no tanto en una comparación de cifras.

Votaciones

La mirada está puesta ahora en el Ejecutivo autonómico y Compromís por sus votos en los foros en los que deben pronunciarse. Los primeros que deberán manifestar su respaldo o rechazo serán los responsables de Hacienda del Consell en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles. Merino no ha querido trasladar el sentido de su voto, asegurando que es "lo de menos" ya que el Gobierno solo necesita el apoyo de una autonomía, pero ha cargado duramente contra la propuesta.

La ha calificado de "acuerdo amañado", "patraña" y señalando que no aporta "prácticamente nada positivo", "nos deja en peor lugar" y no permite "ni un solo euro" para "gastar más ni en sanidad, ni en educación ni en la reconstrucción". No obstante, la incomodidad para el Consell es que una vez se apruebe en el Congreso, para lo que aún queda un mundo (finales de año, previsiblemente), cada autonomía deberá decidir si acepta o no esa quita, sin condiciones, que pese a no ser ideal, sí supone una minoración de una losa que no deja de crecer.

Quienes también deberán definirse con un voto es Compromís. Lo deberán hacer en el Congreso, donde dan apoyo al Gobierno central. Sus dos diputados podrían ser decisivos según la configuración de mayorías. No obstante, de momento, su síndic Joan Baldoví ha señalado que si se mantiene "en estos términos, Compromís se planteará seriamente no votarla a favor". "Si se puede negociar con Cataluña, se puede negociar con los peor financiados", ha indicado tras calificar la medida de "burla a los valencianos", de "profundizar la injsuticia del sistema de financiación" y de ser un "acuerdo entre la candidata en Andalucía y un partido catalán".