Mazón eleva los ataques contra el Gobierno por la gestión de la dana

Carlos Mazón regresó ayer a Madrid con un nutrido argumentario con el que trató de despejar cualquier atisbo de responsabilidad en su gestión de la dana, pero que terminó abriendo nuevos interrogantes sobre su papel el día de la riada, después de que admitiera que no empezó a gestionar la emergencia en primera persona hasta las 17.37 horas, cuando habló por primera vez con la exconsellera Salomé Pradas. Esa conversación llega casi tres horas después de que la propia Pradas pidiera el despliegue de la UME por las inundaciones en Utiel y pasadas diez horas desde que Aemet elevó a rojo el aviso por lluvias.

En su primer acto en la capital desde el 29 de octubre, en el que no contó con el respaldo del líder nacional del PP Alberto Núñez Feijóo ni otros destacados cargos de Génova y del PPCV como Isabel Díaz Ayuso o María José Catalá, Mazón omitió de nuevo la autocrítica y lanzó un ataque frontal contra el Gobierno, a quien volvió a culpar de prácticamente todo lo ocurrido aquella jornada. El popular se situó casi como una víctima más de la riada. Un «daño colateral» de los «bulos» y de las «excusas» del Gobierno para perjudicarle políticamente, remarcó el president durante su intervención en el Fórum Europa.

Las explicaciones

Mazón aportó en Madrid más explicaciones de las que ha dado hasta ahora en las Corts o a las solicitudes de información de los grupos. Defendió que la Generalitat estaba «preparada» para la dana de la que informaba Aemet — «cuatro veces menor de lo que ocurrió», dijo minimizando la alerta máxima de la agencia estatal pese a ser la primera decretada por lluvias en todo 2024—.

También incidió en que la alerta masiva se lanzó a la hora correcta en función de la información suministrada por la CHJ, pendiente de la presa de Forata y «que no vigiló el barranco del Poyo». Y que en ningún caso su tardanza en llegar al Cecopi, órgano del que volvió a recordar que no forma parte, condicionó el envío del SMS. «¿Cómo se iba a avisar de algo que no se sabía?», dijo.

En su discurso de autoexculpación, defendió incluso el no haber pedido el nivel 3 de emergencia al Gobierno, como le pidió Feijóo reiteradamente. Según explicó, no lo hizo por consejo de los técnicos y porque «confiaba» en la buena fe del Gobierno. «Se podrá decir que pequé de ingenuo y lo acepto». Fue el único error que asumió.

Aseguró también que estuvo comunicado durante las horas críticas de la emergencia y desveló por fin su registro de llamadas de esa tarde como le ha pedido varias veces la oposición, aunque sin aportar ningún documento oficial.

De las 17.37 a las 19.43

A las 17.37 horas comienza el relato de llamadas de Mazón sobre la emergencia facilitado por la Generalitat. En ese momento se produce una primera comunicación con Pradas. La alerta roja de Aemet está vigente desde las 7.36 horas, diez horas antes.

Cuando Mazón habla con Pradas a las 17.37, también estaba ya en marcha la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en l’Eliana. Cabe recordar que el president se encontraba en una reunión de trabajo con una periodista para ofrecerle la dirección de À Punt. La comida comenzó antes de las 15 horas. Justo en paralelo, Pradas convocaba el Cecopi y activaba a la Unidad Militar de Emergencias, ante la gravedad de la situación que se estaba produciendo en Utiel. Con todo, Mazón no cancela el encuentro con Maribel Vilaplana pese a que Aemet había alertado a la Generalitat de que «lo peor» llegaba entre las 15 y las 18 horas.

La de las 17.37 sería la primera de las 16 llamadas que mantuvo Mazón en las dos horas siguientes. El listado constata que sólo se produjo una a un alcalde de zonas en riesgo, la ya conocida con Jordi Mayor (Cullera).

El registro confirma que Mazón estuvo en contacto tanto con Pradas como con el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, presente en el centro de Emergencias pese a no formar parte del Cecopi, al igual que el president, que incide en este aspecto para quitarse responsabilidades.

Pero plantea más dudas, como la hora de llegada de Mazón al 112. Hasta ahora se daba por hecho que llegó pasadas las 19 horas, según el relato del Consell. El listado de llamadas, sin embargo, apunta que al menos a las 19:43 horas aún estaba fuera del recinto, pues es la hora de su última conversación con Pradas. Esta versión de las llamadas aflora una con Pradas que no se había conocido hasta ahora. Hace poco más de un mes, Mazón aseguró que fueron cuatro llamadas con la consellera «entre las 17 y las 20 horas». Ayer admitió cinco. Esta última puede ser relevante a nivel judicial, pues la jueza ha preguntado por si concurrió alguna autoridad al Cecopi, en alusión a Mazón, y si este hecho retrasó el envío de la alerta masiva.

El ‘president’ se aprueba en la reconstrucción Al margen de la batalla por el relato que Mazón dijo ayer no haber querido librar pero a la que destinó la inmensa mayoría de su intervención en Madrid, el president sacó a relucir algunos datos de la reconstrucción a la que tanto él como el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han ligado su futuro político. Mazón señaló que esas tareas van «en muy buena dirección», tanto que «ni siquiera la oposición en la C. Valenciana las rebate», dijo. El jefe del Consell aportó cifras de la destrucción provocada por la dana y los «buenos datos» de las labores de recuperación que capitanea su Ejecutivo, con especial énfasis en las ayudas. Mazón volvió a comparar ambos ritmos, poniendo el foco en el 41 % de ayudas pagadas por la Generalitat frente al 7 % del Gobierno. También destacó las obras de rehabilitación acometidas por el Consell, que remarcó se están pagando sin apoyo directo del Ejecutivo central pese a ser la autonomía «peor financiada» . Así, citó los 650 kilómetros de carreteras y 90 kilómetros de vías férreas reconstruidas, los 57 centros de salud y 421 farmacias reabiertas, los 48.000 alumnos reescolarizados o los 123 polígonos limpiados. En ausencia de Feijóo, el ‘presentador’ de Mazón fue José Luis Martínez Almeida. El alcalde de Madrid también avaló el trabajo del president, que según dijo está «acompañado de los valencianos» en esa tarea, «pero no del Gobierno».

