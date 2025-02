Mazón evita aclarar si se incorporó al Cecopi después de 19.43 horas

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha insistido este martes durante su visita a Cevisama en la "codirección" del Cecopi entre la Conselleria de Emergencias y la Delegación del Gobierno a preguntas de los medios de comunicación tras la decisión de la jueza de Catarroja que sostiene la competencia autonómica en la gestión de la dana.

"La ley y la normativa lo marcan. Hay codirección en el Cecopi", ha señalado Mazón, defendiendo que "todo se ha decidido de manera coordinada" entre "la Conselleria de Emergencias y la Delegación del Gobierno".

Incorporación a la reunión

Sobre las llamadas realizadas durante la tarde del 29 de octubre, Mazón ha asegurado que estuvo "informado durante toda la mañana" y ha sentenciado que "lo que no estábamos era incomunicados".

No obstante, sobre la llamada a las 19.43 dirigida a la entonces consellera Salomé Pradas, el president no ha aclarado si no se incorporó al Cecopi hasta después de esa comunicación, escudándose en el "respeto a los requerimientos de la jueza". "Este Consell no comenta las respuestas antes de que esté informado el juzgado. Una vez respondido el requerimiento, haremos las declaraciones pertinentes".